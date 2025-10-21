Η επικείμενη διευρυμένη Σύνοδος για το Κυπριακό, την οποία προανήγγειλε τον περασμένο Σεπτέμβριο ο ΓΓ των Ηνωμένων Εθνών, θα αποτελέσει και το πρώτο ουσιαστικό δείγμα των προθέσεων και της πολιτικής γραμμής του νέου τ/κ ηγέτη, Τουφάν Ερχιουρμάν. Η αλλαγή στην ηγεσία της τ/κ κοινότητας και το μήνυμα της μεγάλης ήττας του Ερσίν Τατάρ αποτελούν ασφαλώς θετική ένδειξη, ωστόσο το αποτέλεσμα θα κριθεί στην πράξη.

Το επόμενο χρονικό διάστημα, και αφού ο Τουφάν Ερχιουρμάν πραγματοποιήσει το ταξίδι του στην Άγκυρα και συναντηθεί με τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν, αναμένεται να έρθει στην Κύπρο και η απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, οπότε θα γίνουν και οι διευθετήσεις για την επόμενη διευρυμένη συνάντηση.

«Η ανάδειξη του Τουφάν Ερχιουρμάν ως νέου ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας συνιστά μια νέα πολιτική πραγματικότητα, την οποία αντιμετωπίζουμε με σεβασμό προς την ετυμηγορία των Τουρκοκυπρίων συμπατριωτών μας και με σταθερή προσήλωση στις αρχές που καθορίζουν το συμφωνημένο πλαίσιο λύσης του Κυπριακού», ανέφερε σε δηλώσεις του χθες ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Συμπλήρωσε πως «το ουσιώδες είναι ο κ. Ερχιουρμάν να ανταποκριθεί θετικά και εποικοδομητικά στη νέα πρωτοβουλία που έχει αναλάβει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών και να επιδείξει έμπρακτη βούληση για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων από το σημείο που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά».

«Το καταλυτικό σημείο θα είναι η επίδειξη ειλικρινούς πολιτικής βούλησης για την επανέναρξη διαπραγματεύσεων εντός του πλαισίου που καθορίζουν τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ», επεσήμανε. Για την Κυβέρνηση, εκείνο που έχει πραγματική σημασία είναι η στάση που θα τηρήσει ο νέος Τουρκοκύπριος ηγέτης απέναντι στο κάλεσμα του Αντόνιο Γκουτέρες, καθώς και η θέση που θα επιλέξει η Τουρκία, η οποία εξακολουθεί να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην πορεία του Κυπριακού.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ανέφερε ακόμη ότι οι δηλώσεις της Άγκυρας και η απαράδεκτη επίσημα διακηρυγμένη θέση της περί «δύο κρατών» συνιστούν ξεκάθαρη παρέκκλιση από τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και το συμφωνημένο πλαίσιο λύσης της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, το οποίο υποστηρίζει η διεθνής κοινότητα.

«Η θέση μας είναι σαφής και σταθερή. Υπάρχει συμφωνημένο πλαίσιο λύσης που βασίζεται στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, στις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας και στις αρχές, αξίες και νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κράτος μέλος της οποίας είναι και θα συνεχίσει να είναι η Κυπριακή Δημοκρατία», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η επικείμενη άτυπη, διευρυμένη συνάντηση που έχει εξαγγείλει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών αποτελεί κρίσιμη ευκαιρία για την επανεκκίνηση της διαδικασίας.

«Θα προσέλθουμε με την ίδια εποικοδομητική στάση και καθαρή στόχευση στην επανένωση της πατρίδας μας, στη βάση της διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, όπως καθορίζεται στα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ. Αυτό είναι το σαφές και σταθερό μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας: ετοιμότητα, συνέπεια και πολιτική βούληση για μια λύση στη βάση των αρχών της διεθνούς νομιμότητας και των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα αποκαθιστά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες όλων των Κυπρίων και θα επιτρέπει στην Κύπρο να λειτουργήσει ως κανονικό ευρωπαϊκό κράτος, απαλλαγμένο από εξαρτήσεις και εγγυήσεις», κατέληξε.

Κόμπος: Στόχος οι ουσιαστικές διαπραγματεύσεις

Την επιβεβαίωση της δέσμευσης της Κυβέρνησης να συζητήσει ενεργά με τον νέο ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, εξέφρασε ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, μετά τη συνεδρία του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στο Λουξεμβούργο.

«Πραγματοποιήθηκε μια ψηφοφορία στις κατεχόμενες περιοχές από την Τουρκία. Παραμένουμε πλήρως δεσμευμένοι να συζητήσουμε ενεργά με τον νέο ηγέτη των Τουρκοκυπρίων», δήλωσε σχετικά με τις “εκλογές” στα κατεχόμενα ο κ. Κόμπος. «Στόχος μας είναι να προχωρήσουμε σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις, πάντα και αποκλειστικά στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και σύμφωνα με τις αξίες, αρχές και νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης», τόνισε. Εξήγησε περαιτέρω ότι «για να συμβεί αυτό, απαιτείται αλλαγή πολιτικής από την Τουρκία», προσθέτοντας πως «η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προσφέρει πολλές επιλογές στην Τουρκία. Τώρα είναι η στιγμή της Τουρκίας να κάνει τη σωστή επιλογή».

Γεραπετρίτης Νέο κεφάλαιο ελπίδας για επανένωση

«Νέο κεφάλαιο ελπίδας και προσδοκίας για την επανένωση του νησιού στη βάση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και των Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ» χαρακτήρισε σε δήλωσή του ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, Γιώργος Γεραπετρίτης, την ανάδειξη του Τουφάν Έρχιουρμαν ως νέου ηγέτη των Τουρκοκυπρίων.

Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι η Ελλάδα προσβλέπει στην από κοινού συνεργασία στην επικείμενη διευρυμένη άτυπη συνάντηση και σημείωσε ότι η Κύπρος θα πρέπει να δώσει το οικουμενικό μήνυμα της σύνθεσης, καθώς, όπως είπε, «οι διαιρέσεις δεν χωρούν στο σύγχρονο ταραγμένο σκηνικό».«Η βούληση των Τουρκοκυπρίων να αναδείξουν ως νέο ηγέτη τους τον Τουφάν Έρχιουρμαν ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ελπίδας και προσδοκίας για την επανένωση του νησιού στη βάση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και των Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.