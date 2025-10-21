Τις τεράστιες προοπτικές που διανοίγονται στα θέματα διμερούς συνεργασίας ανάμεσα σε Κύπρο και Κροατία, κυρίως στα ζητήματα της Άμυνας – για την οποία οι δύο χώρες θα υπογράψουν Μνημόνιο Συνεργασίας – επεσήμανε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη εργασίας στο Ζάγκρεμπ, κατά την οποία είχε συνομιλίες με τον Πρωθυπουργό της χώρας κ. Αντρέι Πλένκοβιτς.

Σε δηλώσεις του στην κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Πρωθυπουργό της Κροατίας, μετά τη συνάντηση τους στο Πρωθυπουργικό Γραφείο, όπου νωρίτερα παρακάθισαν σε διευρυμένες συνομιλίες, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε, μεταξύ άλλων, ότι με τον Κροάτη Πρωθυπουργό εργάζονται στενά εντός του πλαισίου της ΕΕ αλλά και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, σημειώνοντας ότι η επίσκεψη του στην Κροατία αποτελεί την πρώτη διμερή επίσκεψη Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας στη χώρα εδώ και δύο δεκαετίες.

Αναφέρθηκε στις ομοιότητες ανάμεσα σε Κύπρο και Κροατία, ως δύο μεσογειακά κράτη με κοινές αρχές και αξίες που προωθούν τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την αειφόρο ανάπτυξη στην περιοχή, σημειώνοντας την αγαστή συνεργασία των δύο χωρών τόσο σε ό,τι αφορά τις διμερείς τους σχέσεις όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Πρόσθεσε ότι η επίσκεψη του στην Κροατία λαμβάνει χώρα και στο πλαίσιο των επισκέψεων του ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κυπριακή Δημοκρατία το πρώτο εξάμηνο του 2026, σημειώνοντας ότι η Κύπρος αποδίδει μεγάλη σημασία στις απόψεις και τις προτεραιότητες των εταίρων της, έτσι ώστε εργαζόμενοι μαζί να πετύχουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα προς όφελος όλων των κρατών μελών και των πολιτών τους.

Διαβεβαίωσε, επίσης, ότι η κατά τη διάρκεια της Προεδρίας της, η Κύπρος θα ενεργήσει ως έντιμος διαμεσολαβητής και θα εργαστεί για την προώθηση της ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης, της ενότητας και της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ, επισημαίνοντας ότι θα εργαστεί πάνω σε καίρια ζητήματα, όπως, ανάμεσα σε πολλά άλλα, το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, η Ανταγωνιστικότητα, το μεταναστευτικό, η μείωση της γραφειοκρατίας, αλλά και η Διεύρυνση της ΕΕ, περιλαμβανομένων των Δυτικών Βαλκανίων.

Υπογραμμίζοντας ότι η Κύπρος αποτελεί σταθερό υποστηρικτή της πολιτικής για διεύρυνση της ΕΕ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε, ωστόσο, πως αυτό θα πρέπει να βασίζεται στην αξία και στην εκπλήρωση των κριτηρίων που έχουν τεθεί.

Πρόσθεσε ότι η Διεύρυνση αποτελεί μια στρατηγική επένδυση στην ειρήνη, τη σταθερότητα και την ευημερία για ολόκληρη την ήπειρο, σημειώνοντας ότι η Κύπρος θα εργαστεί για την ενταξιακή πορεία υποψηφίων χωρών, διασφαλίζοντας ότι η διεύρυνση παραμένει ψηλά στην ατζέντα της ΕΕ.

Είπε ακόμη ότι με τον Πρωθυπουργό της Κροατίας αντάλλαξαν απόψεις για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, τονίζοντας ότι Κύπρος και Κροατία, οι οποίες έχουν βιώσει τις τραγικές συνέπειες του πολέμου, είναι απόλυτα προσηλωμένες στην υποστήριξη της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας και της προώθησης των ειρηνευτικών προσπαθειών στη Μέση Ανατολή, όπου παρουσιάζεται μια ιστορική ευκαιρία για ειρήνευση, και πρόσθεσε ότι η ΕΕ έχει ένα αποφασιστικό ρόλο να διαδραματίσει σε αυτές τις προσπάθειες.

Ανέφερε, επίσης, ότι η Κύπρος θα φιλοξενήσει τον προσεχή Απρίλιο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με τη συμμετοχή και ηγετών κρατών της περιοχής.

Αναφερόμενος στο Κυπριακό, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό για τις τελευταίες εξελίξεις, εκφράζοντας εκτίμηση για τη στάση αρχών της Κροατίας και τη συνεχή της στήριξη στη βάση του διεθνούς δικαίου και των αρχών και αξιών της ΕΕ.

Σε ό,τι αφορά τις διμερείς σχέσεις, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι αυτές είναι ισχυρές και με μεγάλες προοπτικές για εμβάθυνση της συνεργασίας σε διάφορους τομείς, ιδιαίτερα στον τομέα της Άμυνας για τον οποίον θα υπογραφτεί σύντομα Μνημόνιο Συνεργασίας το οποίο θα παράσχει το πλαίσιο για μια πιο δομημένη και ενισχυμένη συνέργεια σε αυτό τον τομέα.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου για το τι πρέπει να κάνουν οι ηγέτες της ΕΕ, ώστε να διασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρξει μια κακή συμφωνία για την Ουκρανία κατά τη συνάντηση των Προέδρων ΗΠΑ και Ρωσίας, στη Βουδαπέστη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «χαιρετίζουμε οποιαδήποτε πρωτοβουλία θα τερματίσει την ξένη εισβολή και κατοχή της Ουκρανίας, χαιρετίζουμε οποιαδήποτε πρωτοβουλία των ΗΠΑ, όπως κάναμε και για το σχέδιο 20 σημείων του Προέδρου Τραμπ για τη Μέση Ανατολή και για την εφαρμογή του οποίου η Κύπρος εργάζεται.

Για να υπάρξει επιτυχής έκβαση στη Βουδαπέστη μεταξύ των Προέδρων Τραμπ και Πούτιν, εάν θα συζητήσουν για την Ουκρανία πρέπει να είναι παρών ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, διότι δεν μπορεί να επιτευχθεί οποιαδήποτε συμφωνία χωρίς την άμεσα επηρεαζόμενη χώρα, τη χώρα υπό κατοχή», σημείωσε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Από την πλευρά του ο Πρωθυπουργός της Κροατίας είπε, μεταξύ άλλων, μιλώντας μέσω διερμηνέα, ότι με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας συζήτησαν, ανάμεσα σε άλλα, θέματα που άπτονται της Άμυνας, της Ασφάλειας, της Ενέργειας, των περιφερειακών εξελίξεων και άλλα ζητήματα που εντάσσονται στην ευρωπαϊκή ατζέντα.

Αναφερόμενος στις διμερείς σχέσεις Κύπρου – Κροατίας, ο κ. Πλένκοβιτς είπε ότι είναι πολύ φιλικές, σημειώνοντας ότι κοινή πρόθεση είναι η ενίσχυση των σχέσεων στους τομείς του εμπορίου και των συναλλαγών.

Πρόσθεσε ότι εντός της ΕΕ, οι δύο χώρες συμφωνούν σε όλα τα θέματα, περιλαμβανομένων αυτών που αφορούν την εξωτερική πολιτική της ΕΕ.

Αναφέρθηκε, επίσης, στον σημαντικό ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της ευρύτερης Μέσης Ανατολής ως και το πλησιέστερο στην περιοχή κράτος μέλος της ΕΕ, ενώ σημείωσε ότι προσβλέπει στην επιτυχή Προεδρία της Κύπρου στην ΕΕ.