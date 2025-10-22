Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο ανακοίνωσε την υποψηφιότητα του Βουλευτή Λάρνακας κ. Σωτήρη Ιωάννου για τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές, στην Επαρχία Λάρνακας.

Όπως αναφέρει το κόμμα στην ανακοίνωση του, «ο Σωτήρης Ιωάννου, ενεργό και διακεκριμένο στέλεχος του Κινήματος, εκπροσωπεί με συνέπεια την επαρχία του, στη Βουλή των Αντιπροσώπων από το 2021. Με τη δράση του έχει αποδείξει ότι υπηρετεί με συνέπεια τις αρχές και τις αξίες του ΕΛΑΜ, υπερασπιζόμενος τα εθνικά δίκαια, τα κοινωνικά ζητήματα και τις ανάγκες της κυπριακής κοινωνίας».

Βιογραφικό

Ο Σωτήρης Ιωάννου γεννήθηκε στη Λάρνακα στις 23 Μαρτίου 1995. Είναι πτυχιούχος Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία στην 27η Επιλαρχία Μέσων Αρμάτων, στην οποία υπηρετεί και σήμερα ως Έφεδρος, με ειδικότητα Πυροβολήτη/Ασυρματιστή Τ80. Είναι νυμφευμένος με την Έλενα Στεφανή.

Από νεαρή ηλικία εντάχθηκε στο Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.), συμμετέχοντας ενεργά στους εθνικούς και κοινωνικούς αγώνες. Διετέλεσε Πρόεδρος του Μετώπου Νεολαίας (2014–2019) και Αναπληρωτής Εκπρόσωπος Τύπου (2019–2021).

Το 2016 εκλέχθηκε Δημοτικός Σύμβουλος Λάρνακας, ενώ από το 2021 είναι Βουλευτής Λάρνακας, ο νεότερος που εξελέγη ποτέ στη Βουλή της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Στη Βουλή συμμετέχει στις επιτροπές Οικονομικών, Εργασίας, Νομικών και Προσφύγων.