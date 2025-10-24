Οι σχέσεις με την Τουρκία «ξεπερνούν τα συνηθισμένα διπλωματικά όρια μεταξύ δύο κρατών» και βασίζονται σε «ιστορική κοινότητα και αμοιβαία εμπιστοσύνη», δήλωσε ο νέος Τ/κ ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν σε συνέντευξή του στο τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων ANKA. Σύμφωνα με πληροφορίες του πρακτορείου, η Μαρία Άνχελα Ολγκίν θα είναι στην περιοχή μας τον Νοέμβριο για επαφές αναφορικά με τα επόμενα βήματα στο Κυπριακό.

Ο Τουφάν Ερχιουρμάν είπε ότι στη νέα περίοδο θα επιδιώξει «πλήρη διάλογο και αρμονία» με την Άγκυρα τόσο στην εξωτερική πολιτική όσο και στις διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό, σημειώνοντας πως «η σύγκρουση δεν ωφελεί κανέναν, ενώ ο διάλογος είναι το κλειδί για πρόοδο».

Ο Τ/κ ηγέτης είπε ότι μετά τις «εκλογές» αφήνει πίσω του την κομματική ταυτότητα και θα ασκήσει τα καθήκοντά του «με ίσες αποστάσεις από όλες τις κοινωνικές ομάδες, στο πλαίσιο της νομιμότητας». Όπως είπε, «το ζητούμενο είναι μια νέα εποχή με ανοιχτή και υγιή επικοινωνία, που θα εξαλείψει γρήγορα προκαταλήψεις μεταξύ Τουρκοκυπρίων και τουρκικής κοινής γνώμης».

Σύμφωνα με το πρακτορείο ΑΝΚΑ, το βράδυ πριν από την ορκωμοσία του, ο Έρχιουρμαν συγκάλεσε τα όργανα του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος (CTP) για να ευχαριστήσει τα μέλη που συνέβαλαν στην προεκλογική εκστρατεία, λέγοντας ότι «το CTP θα συνεχίσει να εκφράζει τις ελπίδες του λαού».

Το πρακτορείο συνεχίζει ότι ανακοίνωσε επίσης τον πρώτο του διορισμό, σημειώνοντας ότι πρόκειται για τον έμπειρο διπλωμάτη Μεχμέτ Ντάνα, που είχε συμμετάσχει στις διαπραγματευτικές ομάδες για το Κυπριακό, και ο οποίος αναλαμβάνει «γενικός γραμματέας της προεδρίας». Ο διορισμός του ερμηνεύεται ως μήνυμα «θεσμικής συνέχειας» τόσο στην εσωτερική λειτουργία όσο και στο διαπραγματευτικό μέτωπο, προστίθεται.

Το ΑΝΚΑ αναφέρει ακόμη ότι σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η ειδική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν Κουέγιαρ, αναμένεται να πραγματοποιήσει επαφές στην περιοχή από τις 3 έως τις 11 Νοεμβρίου, συναντώντας τους ηγέτες των δύο πλευρών, καθώς και αξιωματούχους από την Τουρκία και την Ελλάδα.

ΚΥΠΕ