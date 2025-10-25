Υλικό για την ενίσχυση καταφυγίων έφτασε στη Γάζα μέσω του θαλάσσιου διαδρόμου του Σχεδίου Αμάλθεια, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών.
Σύμφωνα με την ανάρτηση του ΥΠΕΞ στην πλατφόρμα Χ, η αποστολή πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την UNOPS και την οργάνωση All Hands and Hearts. Η διανομή του υλικού στις οικογένειες βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, ενώ επιπλέον ανθρωπιστική βοήθεια είναι καθ’ οδόν.
Το Υπουργείο υπογράμμισε ότι οι προσπάθειες θα συνεχιστούν με στόχο τη στήριξη των αμάχων επί του εδάφους.