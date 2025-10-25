Υλικό για την ενίσχυση καταφυγίων έφτασε στη Γάζα μέσω του θαλάσσιου διαδρόμου του Σχεδίου Αμάλθεια, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του ΥΠΕΞ στην πλατφόρμα Χ, η αποστολή πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την UNOPS και την οργάνωση All Hands and Hearts. Η διανομή του υλικού στις οικογένειες βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, ενώ επιπλέον ανθρωπιστική βοήθεια είναι καθ’ οδόν.

#Shelter material sent via the #Amalthea Plan maritime corridor arriving in Gaza following close coordination with our partners @UNOPS @AllHandsHearts.



Distribution to families is underway while more humanitarian aid is on the way.



We will continue our efforts to support… https://t.co/x5VOyEBGvP October 25, 2025

Το Υπουργείο υπογράμμισε ότι οι προσπάθειες θα συνεχιστούν με στόχο τη στήριξη των αμάχων επί του εδάφους.