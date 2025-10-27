Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, υποδέχθηκε το απόγευμα στο Προεδρικό Μέγαρο τον Υφυπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Γαλλίας, Μπεντζιαμίν Χαντάντ, συνοδευόμενο από την Υφυπουργό Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Μαριλένα Ραουνά.

Πρώτο θέμα στην ατζέντα αποτέλεσε η επικείμενη Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ. Ο κ. Χριστοδουλίδης τόνισε ότι Κύπρος και Γαλλία διατηρούν κοινές θέσεις στα περισσότερα ζητήματα της ευρωπαϊκής ατζέντας και γι’ αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικός ο συντονισμός των δύο πλευρών ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας από τη Λευκωσία.

Το δεύτερο ζήτημα αφορούσε την υπογραφή της στρατηγικής ατζέντας Κύπρου – Γαλλίας, η οποία καλύπτει τους τομείς της πολιτικής, οικονομικής, πολιτιστικής και θεσμικής συνεργασίας. Ο Πρόεδρος σημείωσε πως το σχετικό έγγραφο βρίσκεται στο τελικό στάδιο, ώστε να υπογραφεί κατά την επίσκεψη του Προέδρου της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, στην Κύπρο.

Ως τρίτο ζήτημα τέθηκαν περιφερειακά θέματα που επηρεάζουν και την Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ. Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στην ανάγκη συντονισμού των δράσεων, ιδιαίτερα για χώρες της Ανατολικής Μεσογείου που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη Γαλλία, όπως ο Λίβανος.

Το τέταρτο θέμα της συζήτησης ήταν το Κυπριακό. Ο κ. Χριστοδουλίδης υπογράμμισε τη σημασία της γαλλικής στήριξης, καθώς η Γαλλία είναι η μοναδική χώρα που είναι ταυτόχρονα μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και κράτος μέλος της ΕΕ.

Τέλος, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στη διαδικασία πλήρους ένταξης της Κύπρου στη ζώνη Σένγκεν μέχρι το 2026. Τόνισε ότι οι τεχνικές διεργασίες προχωρούν και εξέφρασε την ελπίδα να ολοκληρωθούν έως το τέλος του τρέχοντος έτους.

Από την πλευρά του, ο Γάλλος Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων σημείωσε ότι διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις με την κ. Ραουνά και πως εργάζονται από κοινού σε όλα τα σχετικά ζητήματα. Εξέφρασε την εκτίμηση ότι η στρατηγική ατζέντα των δύο χωρών μπορεί να οριστικοποιηθεί μέχρι τον Νοέμβριο στις Βρυξέλλες, πριν από την επίσκεψη του Προέδρου Μακρόν. Όπως ανέφερε, το κείμενο αυτό θα ενισχύσει τη συνεργασία στους τομείς της οικονομίας, της ενέργειας και της άμυνας, με αξιοποίηση των ευρωπαϊκών εργαλείων.