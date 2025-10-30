Το 12ο ετήσιο μνημόσυνο του πρώην Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και ιδρυτή του Δημοκρατικού Συναγερμού, Γλαύκου Κληρίδη, θα πραγματοποιηθεί αυτή την Κυριακή, 2 Νοεμβρίου.

Το μνημόσυνο θα τελεστεί στον Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα στη Λευκωσία, προϊσταμένου του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Γεώργιου.

Σύμφωνα με τον Δημοκρατικό Συναγερμό, για το μνημόσυνο του «πατριάρχη» της παράταξης θα βρεθεί στην Κύπρο ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα εκφωνήσει μάλιστα επιμνημόσυνο λόγο.

Θα ακολουθήσει καφές στα κεντρικά γραφεία του κόμματος στην Πινδάρου.