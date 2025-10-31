Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, εξέφρασε τις ευχαριστίες του στην Τσεχία για την υποστήριξή της στην κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας και για τις θέσεις αρχών που τηρεί στο θέμα του Κυπριακού.

Δεχόμενος τα διαπιστευτήρια της νέας Πρέσβειρας της Τσεχικής Δημοκρατίας στη Λευκωσία, Jana Hybášková, την Παρασκευή, στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Πρόεδρος είπε πως «επιθυμώ να εκφράσω την ειλικρινή μας ευγνωμοσύνη για την ακλόνητη υποστήριξη της Τσεχίας στην κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εκτιμούμε βαθιά την θέση αρχών της χώρας σας στο Κυπριακό στις προσπάθειές μας να επαναρχίσουμε τις διαπραγματεύσεις για μια βιώσιμη και διαρκή λύση, βασισμένη στο συμφωνημένο πλαίσιο του ΟΗΕ και στις αρχές και αξίες της ΕΕ», επεσήμανε.

Αναφέρθηκε, επίσης, στη διμερή συνεργασία μεταξύ Κύπρου και Τσεχίας, χαρακτηρίζοντάς την ως ευρεία και δυναμική και αναφέροντάς πως περιλαμβάνει τους τομείς της άμυνας, της οικονομίας και το εμπόριο, τον τουρισμό, την έρευνα και την καινοτομία.

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε και στον Επιχειρηματικό Σύνδεσμο Κύπρου-Τσεχίας, που ιδρύθηκε το 2008, ως βασικό μοχλό για την ενίσχυση των οικονομικών δεσμών μεταξύ των δύο χωρών.

«Λειτουργώντας υπό την αιγίδα του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και με την ενεργό υποστήριξη της Τσεχικής Πρεσβείας στη Λευκωσία και του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Σύνδεσμος συνεχίζει να συμβάλλει ουσιαστικά στην προώθηση του εμπορίου και της οικονομικής συνεργασίας», είπε.

Έκανε επίσης αναφορά στην Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο, λέγοντας ότι η Κύπρος θα αγκαλιάσει τον ρόλο της αυτό «με βαθύ αίσθημα ευθύνης και αποφασιστικότητας».

«Έχοντας πλήρη επίγνωση των πολύπλοκων προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, η περιοχή μας και ο ευρύτερος κόσμος, δεσμευόμαστε να συνεργαστούμε στενά με όλους τους εταίρους μας, συμπεριλαμβανομένης της Τσεχίας, για να προωθήσουμε μια ατζέντα προσανατολισμένη στα αποτελέσματα που εξυπηρετεί τα συμφέροντα της κοινής μας ευρωπαϊκής οικογένειας», κατέληξε.

Επιδίδοντας τα διαπιστευτήριά της, η νέα Πρέσβης δήλωσε ότι η Τσεχική Δημοκρατία υποστηρίζει πλήρως την επίλυση του κυπριακού προβλήματος, στη νομική βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ.

Είπε, επίσης, ότι η χώρα της «κατανοεί τις στρατηγικές φιλοδοξίες της Κύπρου να συνεργαστεί όσο το δυνατόν στενότερα με το ΝΑΤΟ και κυρίως να συμμετάσχει σε ευρωπαϊκές αμυντικές πλατφόρμες όπως το SAFE», προσθέτοντας ότι «βλέπουμε τη συνεργασία σε αμυντικούς τομείς σε ευρωπαϊκές πλατφόρμες ως ένα πολύ σημαντικό νέο βήμα. Θα θέλαμε πολύ να δούμε τη συνεργασία των αμυντικών μας βιομηχανιών».

Αναφερόμενη στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή, η νέα Πρέσβης της Τσεχίας είπε ότι η περιοχή εξακολουθεί να χρειάζεται ανθρωπιστική βοήθεια και ευχαρίστησε την Κύπρο για το πρόγραμμα ESTIA, λέγοντας ότι ως χώρα μεσαίου μεγέθους, η Τσεχία δεν διαθέτει μεγάλες δυνατότητες απομάκρυνσης πολιτών.

“Το ESTIA είναι ένα πρόγραμμα που μας βοηθά πολύ. Είμαστε έτοιμοι να το υποστηρίξουμε και να συμμετάσχουμε σε αυτό, εάν χρειαστεί», είπε.

Για τη Γάζα είπε ότι η περιοχή χρειάζεται ειρήνη, ανθρωπιστική βοήθεια και ανοικοδόμηση, προσθέτοντας ότι η χώρα της είναι έτοιμη να συνεργαστεί με την Κύπρο προς αυτή την κατεύθυνση.

Επιπλέον, ανέφερε ότι υπάρχουν περισσότερες από 2000 τσεχικές εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στην Κύπρο, οι περισσότερες από τις οποίες είναι εταιρείες πληροφορικής.

«Τομείς όπως η ασφάλεια του τραπεζικού τομέα της Κύπρου, η διαχείριση των συστημάτων υγείας με τεχνητή νοημοσύνη και η διαχείριση του τουρισμού με τεχνητή νοημοσύνη είναι όλοι νέοι τομείς προς ανάπτυξη», επεσήμανε.

Τέλος, διαβίβασε πρόσκληση του Προέδρου της Τσεχικής Δημοκρατίας, Πέτερ Πάβελ, προς τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη να επισκεφθεί τη χώρα.

ΚΥΠΕ