Νέο φορτίο ποσότητας 940 τόνων ανθρωπιστικής βοήθειας αναχώρησε από την Κύπρο, και αφίχθηκε στον λιμένα του Ασντόντ στις 2 Νοεμβρίου 2025, σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών.

Όπως αναφέρεται σε ανάρτηση, συνεχίζεται η εφαρμογή του Σχεδίου Αμάλθεια μέσω του θαλάσσιου ανθρωπιστικού διαδρόμου, σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς και συντονισμό με τo Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για Υπηρεσίες Έργων.

Οι ανθρωπιστικές προμήθειες αποτελούνται από είδη διατροφής και εξοπλισμό καταφυγίων, και προστίθενται στους 27.000 τόνους βοήθειας που έχουν ήδη διανεμηθεί στην Γάζα.

Σημειώνεται, ότι από την έναρξη της υλοποίησης του Σχεδίου Αμάλθεια έχουν αγοραστεί προμήθειες από την κυπριακή αγορά σε ποσό που υπερβαίνει τα €3.1 εκατομμύρια ευρώ.