Πιστός στη γραμμή Τατάρ για τα οδοφράγματα ο νέος Τουρκοκύπριος ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν. Επισκέφθηκε το οδόφραγμα του Αγίου Δομετίου και υποστήριξε ότι πρέπει να ανοίξει ένα ακόμα σημείο διέλευσης για να υπάρξει αποσυμφόρηση. Άποψη την οποία επαναλάμβανε συνεχώς ο Ερσίν Τατάρ αρνούμενος να συζητήσει τις προτάσεις της ελληνοκυπριακής πλευράς για άνοιγμα σημείων διέλευσης στη λογική της αμοιβαιότητας, δηλαδή να εξυπηρετούνται και οι δύο κοινότητες. Αυτό που πρότεινε ο Τατάρ και δείχνει να υιοθετεί και ο Έρχιουρμαν είναι το άνοιγμα σημείου διέλευσης στην περιοχή της Μιας Μηλιάς.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσαν τα τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης στα κατεχόμενα, ο Τουφάν Έρχιουρμαν δήλωσε ότι μετέβη στο συγκεκριμένο σημείο διέλευσης για να παρατηρήσει από πρώτο χέρι τα προβλήματα. Ανακοίνωσε ότι τον Δεκέμβριο θ’ αρχίσουν εργασίες υποδομής στο εν λόγω οδόφραγμα σημειώνοντας ότι το δεύτερο μισό του Δεκέμβρη είναι η πιο πολυσύχναστη περίοδος του έτους.

Είπε ότι έχουν ξεκινήσει συζητήσεις με τα Ηνωμένα Έθνη σχετικά με ειδικά μέτρα που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν για την ελαχιστοποίηση των προβλημάτων στις διελεύσεις και μίλησε για τα προβλήματα με τις διελεύσεις ασθενοφόρων. Ανέφερε ότι συναντήθηκε με αξιωματούχους του ΟΗΕ και πρότεινε όπως εξεταστεί το ενδεχόμενο χρήσης του σημείου διέλευσης στο Λήδρα Πάλας για ασθενοφόρα. Μίλησε για την ανάγκη να ανοίξει ένα νέο σημείο διέλευσης οχημάτων στη Λευκωσία για τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης.

“Η λειτουργία περισσότερων γραφείων ελέγχου στοιχείων και η αύξηση του αριθμού του προσωπικού στην ε/κ πλευρά”, πρόσθεσε, θα μείωνε την κυκλοφοριακή συμφόρηση, καθώς, όπως υποστήριξε, οι χρόνοι επεξεργασίας κυμαίνονται μεταξύ 5 δευτερολέπτων και 3 λεπτών λέγοντας ότι είναι αναγκαία η επίλυση των τεχνικών ζητημάτων. Θα συνεχίσει να εργάζεται, είπε, ώστε να ανοίξει ακόμη ένα τουλάχιστον σημείο διέλευσης για οχήματα στη Λευκωσία.

Στις ελάχιστες συναντήσεις που κατάφερε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών να πραγματοποιήσει με τους δύο ηγέτες στα πλαίσια των άτυπων συναντήσεων στη Γενεύη και τη Νέα Υόρκη, αλλά και στις συναντήσεις που είχαν Χριστοδουλίδης και Τατάρ στην Κύπρο είχε διαφανεί ότι κουμάντο στο θέμα των σημείων διέλευσης κάνει ο τουρκικός κατοχικός στρατός και όχι ο Τουρκοκύπριος ηγέτης.

Σημειώνεται ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά ζητά εδώ και χρόνια άνοιγμα σημείων διέλευσης στα Κόκκινα και σε Αθηένου-Πυρόι, κάτι που η τουρκική πλευρά απορρίπτει. Από την άλλη αυτό που επί Τατάρ απαιτείται από τουρκικής πλευράς είναι να ανοίξει μόνο ένα σημείο διέλευσης στη Μια Μηλιά.

Είχε πάρα πολλές δουλειές ο Ερντογάν

Ένας από τους πολύ στενούς συνεργάτες του Τουφάν Έρχιουρμαν, ο Φικρί Τόρος, δικαιολόγησε την μη αποστολή πρόσκλησης από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον νέο ηγέτη των Τουρκοκυπρίων. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο Έρχιουρμαν δεν προσκλήθηκε ακόμα στην Άγκυρα γιατί ο Τούρκος Πρόεδρος είχε πάρα πολλές συναντήσεις εντός και εκτός Τουρκίας.

Αναφερόμενος στην συνάντηση του Έρχιουρμαν με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα, ο Τόρος είπε ότι το πρόγραμμα του Ερντογάν είναι βαρυφορτωμένο, αφού αυτή τη βδομάδα επισκέφθηκε τις χώρες του Κόλπου και υποδέχθηκε τον Πρωθυπουργό της Βρετανίας και τον Καγκελάριο της Γερμανίας. «Τόσο οι διμερείς σχέσεις στη Μέση Ανατολή όσο και με την ΕΕ κατέστησαν βεβαρυμμένο το πρόγραμμα της Άγκυρας», ανέφερε και πρόσθεσε.

Συνέχισε επισημαίνοντας και τα εξής: «Έγιναν οι διαβουλεύσεις για πραγματοποίηση του ραντεβού, όμως ακόμα δεν γνωρίζω για ημερομηνία. Δεν είμαι στο προεδρικό μέγαρο, δεν μπορώ να παρακολουθήσω τι συμβαίνει εκεί. Δόθηκαν μερικές φορές ραντεβού και στην κυβέρνηση και ακυρώθηκαν. Δεν αποδίδω κάποιο ιδιαίτερο νόημα σε αυτό σε τούτο το στάδιο. Αυτή η παράδοση θα συνεχιστεί με σεβασμό και από τις δύο πλευρές, δεν έχω απολύτως καμία αμφιβολία».

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του ο Τόρος ανέφερε ότι ο Τουφάν Έρχιουρμαν «θα προβεί σε διαβουλεύσεις με την Τουρκία στο ανώτατο επίπεδο βεβαίως. Όμως, καθώς περιμένουμε δεν πρέπει να ξεχνιέται ότι πρέπει να αρχίσει διάλογος και με την ελληνοκυπριακή ηγεσία».

Ο Σερντάρ για τα ενεργειακά

Παίζεται «παιχνίδι» πάνω από την Κύπρο, με επίκεντρο τα κοιτάσματα υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο, δήλωσε ο ιδρυτής του Κόμματος TAM, Σερντάρ Ντενκτάς, καλώντας την ελληνοκυπριακή πλευρά να αναζητήσει τρόπους βελτίωσης των σχέσεών της με την Τουρκία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματος του, ο κ. Ντενκτάς ανέφερε ότι τα κοιτάσματα υδρογονανθράκων κατέχουν κεντρική θέση στο Κυπριακό. Όπως ανέφερε, «το πρόβλημα, όσο παραμένει άλυτο, εμποδίζει τόσο την ελληνοκυπριακή πλευρά όσο και εμάς να επωφεληθούμε από αυτούς τους υδρογονάνθρακες». Σύμφωνα με τον ίδιο, ο ταχύτερος και οικονομικότερος δρόμος για την εξαγωγή τους είναι μέσω της Τουρκίας, και για τον λόγο αυτό «η ελληνοκυπριακή πλευρά πρέπει να αναζητήσει τρόπους να αναπτύξει τις σχέσεις της με την Τουρκία».

Ο Τουρκοκύπριος πολιτικός απέρριψε τον όρο «Τουρκόφωνοι Κύπριοι», δηλώνοντας: «Δεν είμαστε Τουρκόφωνοι Κύπριοι, είμαστε Τουρκοκύπριοι. Είμαστε ισότιμοι ιδιοκτήτες αυτού του νησιού».