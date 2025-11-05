Η σιωπή της Άγκυρας και η άρνηση του Ερντογάν να προσκαλέσει τον Έρχιουρμαν για την πρώτης τους συνάντηση άρχισε να αποτελεί αντικείμενο συζήτησης στα κατεχόμενα, καθώς η μη αποστολή πρόσκλησης δεν θεωρείται ως ένα τυχαίο γεγονός. Ο νέος ηγέτης των Τουρκοκυπρίων, από δικής του πλευράς, αντί για διάλογο με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, επιλέγει το παιχνίδι επίρριψης ευθυνών, με προφανή στόχο να κερδίσει τη συμπάθεια της τουρκικής ηγεσίας.

Ο Τουφάν Έρχιουρμαν είχε υποσχεθεί προεκλογικά μια έντονη «διπλωμαιτκή κινητικότητα» και διαμήνυε προς τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη να είναι έτοιμος για συνομιλίες. Ωστόσο, όπως σημείωσε σε δημοσίευμά της η «Bugun Kibris», ο Έρχιουρμαν δεν έχει λάβει μέχρι στιγμής «επίσημη πρόσκληση» από την Άγκυρα για να επισκεφθεί την Τουρκία και αυτή η σιωπή από την τουρκική πλευρά προκαλεί αίσθηση σε μια περίοδο κατά την οποία ο Τ/κ ηγέτης ήθελε εντατικές «διπλωματικές επαφές».

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, στα πολιτικά παρασκήνια της Άγκυρας εκφράζεται η εκτίμηση ότι ένας από τους λόγους που μέχρι τώρα δεν έχει σταλεί πρόσκληση είναι η αντίδραση του Ντεβλέτ Μπαχτσελί, ηγέτη του Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης, ο οποίος εξέφρασε την κάθετη αντίθεσή του σε επιστροφή σε συνομιλίες για ομοσπονδιακή λύση.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν φαίνεται να θέλει να μη δυσαρεστήσει τον Μπαχτσελί και αφήνει τον Έρχιουρμαν στο περίμενε. Όχι τυχαία θεωρείται η τοποθέτησή του με την οποία επανέλαβε ότι ο στόχος στο Κυπριακό είναι η λύση «δύο κρατών».

Το έριξε στο blame game κατά Χριστοδουλίδη

Ο Έρχιουρμαν προσπαθεί πάντως από δικής του πλευράς να κερδίσει περισσότερη συμπάθεια από τον Ερντογάν. Και έτσι, αντί να πιέζει προς την κατεύθυνση του Κυπριακού επιλέγει να κινηθεί στη λογική της επίρριψης ευθυνών κατά Χριστοδουλίδη στο θέμα της ενέργειας. Ανάλογες αντιδράσεις καταγράφονται και από πλευράς Τουρκίας η οποία θεωρεί πως οι συμφωνίες της Κυπριακής Δημοκρατίας πλήττουν τα τουρκικά συμφέροντα.

Σε δήλωσή του ο Έρχιουρμαν υποστήριξε πως οι πρωτοβουλίες για αγωγό φυσικού αερίου από το Ισραήλ είναι «αρνητική ένδειξη για την ειλικρίνεια της ελληνοκυπριακής πλευράς». Σε γραπτή του δήλωση, ο κ. Έρχιουρμαν άσκησε κριτική στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, αναφέροντας πως από τη μία καλεί σε επανέναρξη των συνομιλιών για συνολική λύση και από την άλλη συμμετέχει σε ενέργειες που, όπως είπε, αγνοούν τους Τουρκοκύπριους. «Δεν αξιολογώ ως θετικό σημάδι, από την άποψη του τεστ ειλικρίνειας, τη συμμετοχή του κ. Χριστοδουλίδη σε πρωτοβουλίες για τη μεταφορά φυσικού αερίου από το Ισραήλ στην Κύπρο μέσω υποθαλάσσιου αγωγού», σημείωσε.

Επανέλαβε τη θέση ότι οι Τουρκοκύπριοι αποτελούν «έναν από τους δύο ίσους συνιδρυτές εταίρους σε αυτό το νησί» και τόνισε πως «δεν είναι δυνατόν να λαμβάνονται αποφάσεις χωρίς τη βούλησή μας σε θέματα όπως η ενέργεια και οι θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας, αγνοώντας τα κυριαρχικά δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων». Ανέφερε, μάλιστα, τις αντιδράσεις της τουρκοκυπριακής πλευράς και για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης «Great Sea Interconnector – GSI».

Ο κ. Έρχιουρμαν είπε ότι για την επίτευξη λύσης στην Κύπρο απαιτείται πρώτα απ’ όλα ένα «κλίμα λύσης». Σύμφωνα με τον ίδιο, ένα τέτοιο κλίμα δεν μπορεί να διαμορφωθεί όταν προωθούνται πρωτοβουλίες με υψηλό δυναμικό αρνητικής επίδρασης στη σταθερότητα της περιοχής, χωρίς τη συμμετοχή των Τουρκοκυπρίων.

Επιμένει να θέλει διάλογο ο Χριστοδουλίδης

Σε αντίθεση με τον νέο ηγέτη των Τουρκοκυπρίων ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ήταν θετικός σε όλες τις προτάσεις της Μαρία Άνχελα Ολγκίν για συνάντηση. Η επίσκεψη Ολγκίν αυτή την περίοδο έχει αναβληθεί για τον Δεκέμβριο μετά από την άρνηση Έρχιουρμαν να τη δεχτεί. Η επίσκεψη της προσωπικής απεσταλμένης του ΓΓ ΟΗΕ τοποθετείται για την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου.

Προσφωνώντας το 21st Annual Economist Cyprus Summit, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε πως «η υπεύθυνη, εξωστρεφής και πολυεπίπεδη εξωτερική μας πολιτική σε συνάρτηση με την προσπάθειά μας για ενίσχυση των παραγόντων ισχύος της χώρας μας εσωτερικών -οικονομία, κράτος δικαίου καταπολέμηση της διαφθοράς, μεταρρυθμίσεις- αλλά και εξωτερικών, έχει ως στόχο την εξυπηρέτηση και της βασικής μας εθνικής προτεραιότητας, την ενίσχυση της προσπάθειάς μας για απελευθέρωση και επανένωση της χώρας μας».

Ανέφερε ότι η ενεργός διπλωματία, οι περιφερειακές μας συνεργασίες, οι ανθρωπιστικές μας πρωτοβουλίες, η γεωπολιτική μας αξιοπιστία, η αναβάθμιση του ρόλου της εικόνας της χώρας μας σε διεθνές επίπεδο, επηρεάζει άμεσα και τις προσπάθειές μας για επίλυση του Κυπριακού «και αυτή η στρατηγική μας έχει συμβάλει καθοριστικά στο να υπάρξει και πάλι διεθνές ενδιαφέρον για το Κυπριακό μετά από επτά χρόνια στασιμότητας».

Η επίλυση είναι ζήτημα ασφάλειας για την περιοχή

Κατά την ομιλία του ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης τόνισε πως «η επίλυση του Κυπριακού είναι σημαντική γιατί υπάρχει ενδιαφέρον πλέον και από τα γειτονικά κράτη για την επίλυση του Κυπριακού, τη μορφή της λύσης, το περιεχόμενο της λύσης, δεν είναι μόνο υποχρέωσή μας αλλά είναι ζήτημα ασφάλειας και σταθερότητας για ολόκληρη την περιοχή, καθώς και κομβικής σημασίας για την ολοκλήρωση της ΕΕ».