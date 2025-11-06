Από το Γραφείο του Προέδρου της Δημοκρατίας, σε επικοινωνία με την Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Ανχελα Ολγκίν, απαντήσαμε θετικά στη νέα ημερομηνία που αυτή έχει προτείνει για επίσκεψή της στην Κύπρο, αλλά ανακοινώσεις θα πρέπει να αναμένονται από τα ΗΕ, δήλωσε, την Πέμπτη, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Σε ερώτηση στη διάρκεια ενημέρωσης των ΜΜΕ, ο Εκπρόσωπος είπε ότι είναι γνωστό πως αυτή τη βδομάδα ήταν προγραμματισμένο να βρίσκεται στην Κύπρο για επαφές η κ. Ολγκίν αλλά αυτή η επίσκεψη έπρεπε να επαναδιευθετηθεί για αργότερα.

“Εμείς απαντήσαμε σχεδόν αμέσως [σε επαναδιευθέτηση] , σύμφωνα και με το πρόγραμμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, συγκεκριμένες ανακοινώσεις, όμως, θα αναμένουμε να γίνουν από πλευράς των Ηνωμένων Εθνών”, ανέφερε.

Σε ερώτηση για καταγγελία που έγινε στην Αστυνομία για σφετερισμό από τον Τ/κ συνδικαλιστή, Σενέρ Ελτζίλ, ελληνοκυπριακής περιουσίας στα κατεχόμενα και σε παρατήρηση ότι ο Πρόεδρος είχε μαζί του και συναντήσεις, ο Εκπρόσωπος ανέφερε ότι για υποθέσεις που βρίσκονται ενώπιον της Δικαιοσύνης δεν μπορεί η Κυβέρνηση να πει περισσότερα.

“Εγώ αυτή τη στιγμή δεν έχω περισσότερη ενημέρωση, και όταν [υποθέσεις] αφορούν ζητήματα που άπτονται ερευνών που βρίσκονται σε εξέλιξη, δεν μπορούμε να πούμε οτιδήποτε”, ανέφερε.

Σε ερώτηση για την έκταση του προβλήματος του σφετερισμού ανέφερε ότι διαχρονικά η ΚΔ το θέτει γιατί είναι καταπάτηση του ανθρώπινου δικαιώματος στην περιουσία σε ένα κράτος μέλος της ΕΕ, που για 51 χρόνια βιώνει τις συνέπειες της παράνομης τουρκικής εισβολής και κατοχής.

Ο κ. Λετυμπιώτης είπε ότι το θέμα του σφετερισμού ελληνοκυπριακών περιουσιών είναι ένα ζήτημα που δεν μπορεί κανείς να υποβαθμίσει και το γεγονός ότι υπάρχουν ήδη καταδίκες και αποδοχές σε κατηγορίες καταδεικνύει το γεγονός ότι η κατοχική Τουρκία είχε επιχειρήσει να εργαλειοποιήσει και αυτό το ζήτημα μαζί με τον εποικισμό.

Πρόσθεσε ότι και σε αυτή την προσπάθεια απαντάμε με διπλωματικά επιχειρήματα και στον πυρήνα των προσπαθειών είναι πάντοτε η διεκδίκηση διαφύλαξης βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το διεθνές δίκαιο.

ΚΥΠΕ