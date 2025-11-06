«Μέχρι να αποκτήσουμε όσα δικαιούμαστε, ο Συναγερμός θα πρέπει να μας υποστεί», απαντά η Προοδευτική Κίνηση Φοιτητών στην ενόχληση του ΔΗΣΥ, για την τοποθέτηση αφισών στους δρόμους της Λευκωσίας σε σχέση με τη φοιτητική χορηγία. Με βίντεο που ανάρτησε στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, ο φοιτητική παράταξη υπόσχεται «να παραμείνει ενοχλητική», τονίζοντας ότι το κόμμα δεν ενοχλήθηκε από τις αφίσες αλλά από το περιεχόμενό τους.

«Εάν ενοχλείται τόσο πολύ ο Συναγερμός με τη διεκδίκηση αξιοπρεπούς χορηγίας, πρώτον, θα μπορούσε να μην αποκόψει 24 εκατ. από το κονδύλι της φοιτητικής χορηγίας όσο ήταν Κυβέρνηση και, δεύτερον, θα μπορούσε να μην καταψηφίζει κάθε χρόνο τις τροπολογίες για τη διανομή του αδιανέμητου κονδυλιού της χορηγίας», αναφέρει.

Προσθέτει ότι το κόμμα «θα μπορούσε να κάνει κάτι και να μην υπόσχεται μόνο, έτσι ώστε οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να έχουν αξιοπρεπή φοιτητική χορηγία». «Δώδεκα χρόνια κυβερνάει. Μέχρι λοιπόν να αποκτήσουμε όσα δικαιούμαστε ο Συναγερμός θα πρέπει να μας υποστεί», καταλήγει η παράταξη.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα, ο Δημοκρατικός Συναγερμός ζήτησε από τις δημοτικές υπηρεσίες καθαριότητας, την άμεση απομάκρυνση των αφισών που τοποθετεί η φοιτητική παράταξη του ΑΚΕΛ στους δρόμους, τονίζοντας ότι «η συγκεκριμένη οργάνωση εξακολουθεί να επαναλαμβάνει μια τακτική που μόνο όχληση και ρύπανση προκαλεί».

H ανακοίνωση ΔΗΣΥ

Για ακόμη μια φορά, η Λευκωσία βρέθηκε το πρωί καλυμμένη από παράνομες αφίσες, τοποθετημένες πρόχειρα σε κάθε γωνιά, κολώνα και κεντρική αρτηρία της πόλης.

Αυτή η πρακτική δεν αποτελεί ούτε υπεύθυνη επικοινωνία ούτε πολιτική διεκδίκηση. Αντίθετα, αποδεικνύει απόλυτη έλλειψη σεβασμού προς τους δημότες και τους επισκέπτες, υποβαθμίζοντας την εικόνα της πόλης και επιβαρύνοντας το περιβάλλον. Η συγκεκριμένη οργάνωση εξακολουθεί να επαναλαμβάνει μια τακτική που μόνο όχληση και ρύπανση προκαλεί.

Καλούμε τις δημοτικές υπηρεσίες καθαριότητας να προχωρήσουν άμεσα στην απομάκρυνση των αφισών και τις αρμόδιες αρχές να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να τερματιστεί επιτέλους η ανοχή σε πρακτικές ατιμωρησίας που επιφέρουν πρόσθετο κόστος στους δημότες και καταστρατηγούν τη δημόσια τάξη και αισθητική.