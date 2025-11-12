Με αφορμή τον μεγάλο σεισμό μεγέθους 5,3 ρίχτερ που ταρακούνησε ολόκληρη την Κύπρο, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν έστειλε μήνυμα ανάγκης για προετοιμασία ολόκληρης της Κύπρου -χωρίς διαχωρισμούς- για σεισμούς και φυσικές καταστροφές.

Σε ανάρτηση του ο κ. Έρχιουρμαν γράφει:

«Εύχομαι να μην έχει τραυματιστεί κανείς στο νησί και ελπίζω να μας έχει υπενθυμίσει σε όλους ότι πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για σεισμούς και καταστροφές, χωρίς διαχωρισμούς μεταξύ βορρά και νότου. Περαστικά Πάφος, περαστικά Κύπρος…»

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης, την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025 και τοπική ώρα 11:31 καταγράφηκε από το σεισμολογικό δίκτυο του Τμήματος ισχυρός σεισμός μεγέθους M=5.3 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ. Ο σεισμός είχε επίκεντρο στην περιοχή Αγίας Μαρίνας Κελοκεδάρων, 20 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης της Πάφου και εστιακό βάθος 15 χιλιόμετρα. Μετασεισμική ακολουθία βρίσκεται σε εξέλιξη.