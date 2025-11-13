Τουρκία και τουρκοκυπριακή πλευρά έχουν αποφασίσει από το 2017 πως δεν θα μπουν ξανά σε διαπραγματεύσεις χωρίς προοπτική, δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος, Ταγίπ Ερντογάν, επιμένοντας στην θέση ότι η πιο ρεαλιστική λύση στην Κύπρο είναι η συνύπαρξη δύο κρατών. Οι δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου έγιναν μετά την πρώτη συνάντηση του με τον νέο Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν.

Σε κοινή συνέντευξη Τύπου στην Άγκυρα, ο Πρόεδρος της Τουρκίας υποστήριξε ότι «η πιο πραγματιστική και βιώσιμη λύση στο νησί είναι η συνύπαρξη δύο κρατών».

Απέδωσε τη μη επίλυση του Κυπριακού στην «άρνηση της ελληνοκυπριακής πλευράς να αποδεχθεί την κυριαρχική ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς των Τουρκοκυπρίων».

Σύμφωνα με τον Ερντογάν, «η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν επιθυμεί να μοιραστεί πολιτική εξουσία ή οικονομικό πλούτο» και «αντιμετωπίζει τους Τουρκοκυπρίους ως μειονότητα σε ένα κράτος που έχει χάσει κάθε ισχύ από το 1963».

Καταλόγισε επίσης ευθύνες στην ΕΕ για την ένταξη της «ελληνοκυπριακής διοίκησης» παρά την απόρριψη του Σχεδίου Ανάν, λέγοντας ότι «δημιουργήθηκαν νέες αδικίες προς τους Τουρκοκυπρίους» και ότι «οι υποσχέσεις για άρση των αδικιών δεν τηρήθηκαν».

Ο Ερντογάν υποστήριξε ότι μετά το Κραν Μοντανά, «Άγκυρα και τουρκοκυπριακή πλευρά αποφάσισαν πως δεν θα μπουν ξανά σε διαδικασίες χωρίς προοπτική».

«Από το 2004 έγιναν διαπραγματεύσεις χωρίς αποτέλεσμα – δεν θα το ξανακάνουμε μόνο για να δείχνουμε ότι κάτι προχωρά», είπε.

Αναφερόμενος στον Τουρκοκύπριο ηγέτη, ο Ερντογάν είπε ότι οι δηλώσεις του Ερχουρμαν για «κυριαρχική ισότητα» είναι «εύστοχες» και αντανακλούν τη νέα διεθνή συγκυρία.

Παράλληλα μίλησε για έργα που –κατά την τουρκική πλευρά– στηρίζουν την «ευημερία των Τουρκοκυπρίων» και τα οποία παρακολουθεί «ο αντιπρόεδρος Τζεβντέτ Γιλμάζ».

Ο Τούρκος Πρόεδρος ευχήθηκε για την επέτειο της μονομερούς ανακήρυξης του ψευδοκράτους και είπε ότι «τον τουρκοκυπριακό λαό δεν θα τον αφήσουμε ποτέ μόνο του».

Ερχουρμάν: «Η πολιτική ισότητα δεν είναι διαπραγματεύσιμη»

Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης τοποθέτησε και αυτός το Κυπριακό στο επίκεντρο των δηλώσεών του, λέγοντας ότι η τουρκοκυπριακή κοινότητα «αποτελεί έναν από τους δύο ίσους ιδρυτικούς εταίρους» στο νησί.

Ανέφερε ότι «η πολιτική ισότητα δεν είναι αντικείμενο παζαριού», ότι «ο τουρκοκυπριακός λαός έχει κυριαρχικά δικαιώματα σε ολόκληρη την Κύπρο» και ότι «σε ζητήματα ασφάλειας, ενέργειας, υδρογονανθράκων και θαλάσσιων ζωνών η βούληση των Τουρκοκυπρίων δεν μπορεί να παρακάμπτεται».

Ο Ερχουρμάν υποστήριξε ότι οι Τουρκοκύπριοι «δεν εγκατέλειψαν ποτέ την επιδίωξη λύσης», αλλά δεν θα συμμετάσχουν σε διαδικασίες όπου η πολιτική ισότητα γίνεται αντικείμενο παζαριού, δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα, παλιά ζητήματα ανοίγουν ξανά ή δεν υπάρχει εγγύηση αποφυγής νέας αποχώρησης της ελληνοκυπριακής πλευράς.

Τόνισε ότι αυτά «δεν είναι προϋποθέσεις για να μην ξεκινήσουν συνομιλίες», αλλά «μέθοδος που έχει διαμορφωθεί από χρόνια εμπειρίας».

Είπε ότι εάν δημιουργηθεί ολοκληρωμένο πλαίσιο, οι Τουρκοκύπριοι «θα συμμετάσχουν στη διαδικασία λύσης».

Εάν όχι, θα συνεχίσουν επαφές για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και συνεργασίες που –όπως είπε– μπορούν να διευκολύνουν την καθημερινότητα.

Ανέφερε επίσης ότι οι Τουρκοκύπριοι «έχουν δικαίωμα να συναντήσουν τον κόσμο» και ότι θα αξιοποιηθούν επαφές σε περιφερειακούς και διεθνείς οργανισμούς.

Ο Ερχουρμαν αναφέρθηκε σε εμπόδια που δημιουργεί η εκκρεμότητα σε αθλητές, επιστήμονες, καλλιτέχνες και επιχειρηματίες, λέγοντας ότι «κανείς δεν μπορεί να περιμένει από τους Τουρκοκύπριους να αποδεχθούν αυτές τις συνθήκες ως αναπόφευκτες».

Ανέφερε ότι «ο τουρκοκυπριακός λαός είναι ψύχραιμος, υπομονετικός, αλλά αποφασισμένος» και ότι «κανείς δεν μπορεί να τον αγνοήσει ή να τον αποκλείσει».

Πέρα από το Κυπριακό, ο Ερχουρμαν χαρακτήρισε τις σχέσεις με την Τουρκία «πρωτοφανείς και ιστορικές», υπενθυμίζοντας ότι όλοι οι Τουρκοκύπριοι ηγέτες πραγματοποιούν την πρώτη τους επίσκεψη στην Άγκυρα.

Πρόσθεσε ότι βασικός στόχος του είναι «να ενισχυθεί η παρουσία και η αναγνωρισιμότητα των Τουρκοκυπρίων» στην τουρκική κοινωνία.

Στο τέλος ευχαρίστησε τον Ερντογάν για τη φιλοξενία, την πρόσκληση και τα συγχαρητήρια μετά τις πρόσφατες “εκλογές”, μεταφέροντας «τους θερμότερους χαιρετισμούς» των Τουρκοκυπρίων.

ΚΥΠΕ