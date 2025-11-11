Η πρόσκληση Ερντογάν προς Έρχιουρμαν για να πάει στην Άγκυρα, φαίνεται πως έχει σταλεί, σύμφωνα με την τουρκική προεδρία. Η πρόσκληση είναι για τις 13 Νοεμβρίου, δύο ημέρες πριν από τη 42η επέτειο της παράνομης ανακήρυξης του ψευδοκράτους. Κίνηση η οποία δεν αποκλείεται στο να θέλει ο Τούρκος Πρόεδρος να το χρησιμοποιήσει επικοινωνιακά ως προς τη θέση του περί ύπαρξης δύο κρατών στο νησί.

Η ανακοίνωση για την επίσκεψη Τουφάν Έρχιουρμαν στην Άγκυρα ήρθε χθες το απόγευμα. Σύμφωνα με ανάρτηση του επικεφαλής Επικοινωνίας της τουρκικής Προεδρίας, Μπουρχανετίν Ντουράν, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης «θα αξιολογηθούν οι τρέχουσες εξελίξεις που αφορούν το Κυπριακό» και «οι σχέσεις Τουρκίας – τδβκ θα εξεταστούν σε όλες τους τις διαστάσεις».

Ο Τουφάν Έρχιουρμαν όλο αυτό το διάστημα είχε μπλοκάρει κάθε κίνηση των Ηνωμένων Εθνών που στόχευαν στην επανέναρξη των συνομιλιών, καθώς δεν ήθελε να συζητήσει οτιδήποτε σχετικό με το Κυπριακό πριν πάει στην Άγκυρα και πριν συναντηθεί με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Τον φοβίζουν οι διόπτρες!

Ο νέος ηγέτης των Τουρκοκυπρίων, όπως και όλοι οι προκάτοχοί του, αφήνοντας κατά μέρος το γεγονός ότι το κατοχικό καθεστώς στηρίζεται εξ ολοκλήρου στην ισχυρή τουρκική πολεμική μηχανή, προσπαθεί με τη σειρά του να κινδυνολογήσει σε σχέση με τις προσπάθειες της Κυπριακής Δημοκρατίας σε οτιδήποτε έχει να κάνει με θέματα που αφορούν την άμυνα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Στην προκειμένη περίπτωση, ο Τουφάν Έρχιουρμαν αντέδρασε στην απόφαση της Νορβηγίας να προχωρήσει σε άρση ενός εμπάργκο, το οποίο είχε τεθεί σε ισχύ το 1959, πριν την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας! Και πριν ακόμα εξετάσει τι μπορεί να σημαίνει στην πράξη αυτή η άρση του εμπάργκο, από πλευράς Νορβηγίας, έσπευσε να δηλώσει πως θα πληγεί η αναζήτηση ειρήνης.

Σύμφωνα πάντως με τα όσα κατά καιρούς είδαν το φως της δημοσιότητας, το οπλικό σύστημα το οποίο φαίνεται να ενδιαφέρει την κυπριακή εθνοφρουρά να αποκτήσει και το οποίο κατασκευάζεται στη Νορβηγία είναι ένα συγκεκριμένο είδος διόπτρας. Στα κατεχόμενα ο τουρκικός στρατός είναι εξοπλισμένος με πολύ πιο σύγχρονα και ισχυρά οπλικά συστήματα τα οποία αναβαθμίζονται συνεχώς.

Θέλει όμως στρατιωτική παρουσία Τουρκίας

Αλλά ο Τουφάν Έρχιουρμαν προχώρησε, με αφορμή τα δημοσιεύματα για άρση του νορβηγικού εμπάργκο, να υποστηρίξει μέσα από γραπτή του δήλωση πως «πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι αν υπάρχει ειλικρίνεια στο θέμα της αναζήτησης λύσης, αυτό που χρειάζεται αυτή την περίοδο είναι να αναπτυχθεί πιο πολύ η κουλτούρα του διαλόγου και της συναίνεσης και όχι οι περισσότεροι εξοπλισμοί».

«Η άρση του εμπάργκο όπλων της Νορβηγίας, μετά από 65 χρόνια, πρόσθεσε ακόμα ένα στα βήματα που κάνει ο νότος το τελευταίο διάστημα προς την κατεύθυνση των εξοπλισμών και της δημιουργίας στρατιωτικών μονάδων», ισχυρίστηκε, υποστηρίζοντας ότι ούτε υπέρ των Ελληνοκυπρίων ούτε υπέρ των Τουρκοκυπρίων θα αποβούν αυτές οι προσπάθειες.

Ωστόσο, ο Τουφάν Έρχιουρμαν, σε όλες του τις δηλώσεις, ήταν κάθετος ως προς τη συνέχιση της τουρκικής στρατιωτικής παρουσίας στο νησί και απορρίπτει την όποια συζήτηση στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τερματισμό των εγγυήσεων και των μονομερών επεμβατικών δικαιωμάτων. Θέση την οποία θέλει να ενισχύσει ανεβάζοντας την ένταση στην άρση του εμπάργκο από πλευράς Νορβηγίας.

Όταν οι Νορβηγοί μπλοκάρανε αγορές της ΚΔ

Η σημερινή κίνηση των Νορβηγών μπορεί να ενοχλεί την τουρκική πλευρά, αλλά το Όσλο δεν λειτουργούσε πάντα κατ’ αυτό τον τρόπο. Αντίθετα, στο παρελθόν είχαν γίνει κινήσεις από νορβηγικής πλευράς οι οποίες στόχευαν στο να παρεμποδίσουν την αμυντική ενίσχυση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Στις 7 Φεβρουαρίου 2017 ο «Φ» αποκάλυπτε ότι η Νορβηγία είχε εμποδίσει την αγορά στρατιωτικού εξοπλισμού για την Εθνική Φρουρά, αρνούμενη να εκδώσει την απαιτούμενη άδεια εξαγωγής.

Σύμφωνα με το τότε δημοσίευμα: «Η στάση των νορβηγικών Αρχών προκαλεί ερωτήματα και υποψίες, καθώς ουδέποτε στο παρελθόν έφεραν οποιαδήποτε ένσταση για στρατιωτικό εξοπλισμό που αγόρασε η Ε.Φ. Η βρετανική εταιρεία που ανέλαβε το συμβόλαιο με τη μέθοδο της διαπραγμάτευσης, είχε δώσει διαβεβαιώσεις ότι θα εξασφάλιζε την απαιτούμενη άδεια εξαγωγής του στρατιωτικού εξοπλισμού, δηλώνοντας άγνοια για το τι μεσολάβησε».

Για το συγκεκριμένο θέμα, το κυπριακό υπουργείο Άμυνας είχε προβεί σε έντονες παραστάσεις προ την κατεύθυνση των Νορβηγών.

Σημειώνεται ότι εκείνη την περίοδο υπήρχε έντονη κινητικότητα στο Κυπριακό με πρωταγωνιστή τον Έσπεν Μπαρθ Άιντε, ο νυν ΥΠΕΞ της Νορβηγίας, ο οποίος ενημέρωσε και τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη για την απόφαση της χώρας του να προχωρήσει σήμερα στην άρση του εμπάργκο.