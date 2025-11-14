Το πρώτο ταξίδι του Τουφάν Έρχιουρμαν στην Άγκυρα ήρθε να επιβεβαιώσει τα όσα σημειώνονταν μετά την εκλογή του στην ηγεσία των Τουρκοκυπρίων, ότι δηλαδή θα κινηθεί πιστά στη γραμμή που είχε χαραχθεί προηγουμένως και την οποία ακολούθησε πιστά και ο Ερσίν Τατάρ. Στις δημόσιες του δηλώσεις, επί της ουσίας, επανέλαβε όσα έλεγε ο προκάτοχός του, αυτά που είχε πει και ο Ερντογάν, που κινούνται στον άξονα της ύπαρξης «δύο κρατών» στο νησί.

Οι ρεαλισμοί του Ερντογάν

Για τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν «η πιο ρεαλιστική λύση στο νησί είναι η συνύπαρξη δύο κρατών». Στις δηλώσεις του, μαζί με τον Έρχιουρμαν, ο Τούρκος Πρόεδρος υποστήριξε πως η μη επίλυση του Κυπριακού οφείλεται στην «άρνηση της ελληνοκυπριακής πλευράς να αποδεχθεί την κυριαρχική ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς των Τουρκοκυπρίων».

Σύμφωνα με τον Ερντογάν, «η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν επιθυμεί να μοιραστεί πολιτική εξουσία ή οικονομικό πλούτο» και «αντιμετωπίζει τους Τουρκοκυπρίους ως μειονότητα σε ένα κράτος που έχει χάσει κάθε ισχύ από το 1963».

Καταλόγισε επίσης ευθύνες στην Ε.Ε. για την ένταξη της «ελληνοκυπριακής διοίκησης» παρά την απόρριψη του Σχεδίου Ανάν, λέγοντας ότι «δημιουργήθηκαν νέες αδικίες προς τους Τουρκοκυπρίους» και ότι «οι υποσχέσεις για άρση των αδικιών δεν τηρήθηκαν».

Ο Ερντογάν υποστήριξε ότι μετά το Κραν Μοντανά, «Άγκυρα και τουρκοκυπριακή πλευρά αποφάσισαν πως δεν θα μπουν ξανά σε διαδικασίες χωρίς προοπτική». Είπε ακόμα πως «από το 2004 έγιναν διαπραγματεύσεις χωρίς αποτέλεσμα- δεν θα το ξανακάνουμε μόνο για να δείχνουμε ότι κάτι προχωρά».

Αναφερόμενος στον Τουρκοκύπριο ηγέτη, ο Ερντογάν είπε ότι οι δηλώσεις του Έρχιουρμαν για «κυριαρχική ισότητα» είναι «εύστοχες» και αντανακλούν τη νέα διεθνή συγκυρία. Παράλληλα μίλησε για έργα που -κατά την τουρκική πλευρά- στηρίζουν την «ευημερία των Τουρκοκυπρίων» και τα οποία παρακολουθεί «ο αντιπρόεδρος Τζεβντέτ Γιλμάζ».

Επιμένει σε όρους ο Έρχιουρμαν

Ο Τουφάν Έρχιουρμαν περίμενε καιρό να πάει στην Άγκυρα και ο Ερντογάν φρόντισε να τον υποδεχθεί ως «αρχηγό κράτους». Στις δικές του δηλώσεις επανέλαβε, όπως και ο προκάτοχός του, ότι η τουρκοκυπριακή κοινότητα «αποτελεί έναν από τους δύο ίσους ιδρυτικούς εταίρους» στο νησί.

Ανέφερε ότι «η πολιτική ισότητα δεν είναι αντικείμενο παζαριού», ότι «ο τουρκοκυπριακός λαός έχει κυριαρχικά δικαιώματα σε ολόκληρη την Κύπρο» και ότι «σε ζητήματα ασφάλειας, ενέργειας, υδρογονανθράκων και θαλάσσιων ζωνών η βούληση των Τουρκοκυπρίων δεν μπορεί να παρακάμπτεται».

Στις δηλώσεις του ο Τουφάν Έρχιουρμαν θέλησε να καταδείξει πως πυξίδα για το μέλλον της Κύπρου θα πρέπει να αποτελούν οι ρήσεις του Κεμάλ Ατατούρκ: «Οι προσπάθειές μας στοχεύουν στην επίλυση των προβλημάτων στο νησί και στην περιοχή μέσω του διαλόγου και των διαπραγματεύσεων, καθώς και στην επίτευξη ενός δίκαιου και διαρκούς αποτελέσματος, όπου όλα τα μέρη θα κερδίσουν και κανένας δεν θα χάσει. Καλούμε όλα τα μέρη που εμπλέκονται, ενσωματώνοντας την αρχή της ειρήνης στο εσωτερικό και της ειρήνης στον κόσμο, όπως ορίστηκε από τον Μεγάλο Ηγέτη Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους σε αυτήν την αρχή».

Ο Έρχιουρμαν υποστήριξε ότι οι Τουρκοκύπριοι «δεν εγκατέλειψαν ποτέ την επιδίωξη λύσης», αλλά δεν θα συμμετάσχουν σε διαδικασίες όπου η πολιτική ισότητα γίνεται αντικείμενο παζαριού, δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα, παλιά ζητήματα ανοίγουν ξανά ή δεν υπάρχει εγγύηση αποφυγής νέας αποχώρησης της ελληνοκυπριακής πλευράς.

Τόνισε ότι αυτά «δεν είναι προϋποθέσεις για να μην ξεκινήσουν συνομιλίες», αλλά «μέθοδος που έχει διαμορφωθεί από χρόνια εμπειρίας». Είπε ότι εάν δημιουργηθεί ολοκληρωμένο πλαίσιο, οι Τουρκοκύπριοι «θα συμμετάσχουν στη διαδικασία λύσης».

Εάν όχι, θα συνεχίσουν επαφές για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και συνεργασίες που -όπως είπε- μπορούν να διευκολύνουν την καθημερινότητα. Ανέφερε επίσης ότι οι Τουρκοκύπριοι «έχουν δικαίωμα να συναντήσουν τον κόσμο» και ότι θα αξιοποιηθούν επαφές σε περιφερειακούς και διεθνείς οργανισμούς.

Ο Έρχιουρμαν αναφέρθηκε σε εμπόδια που δημιουργεί η εκκρεμότητα σε αθλητές, επιστήμονες, καλλιτέχνες και επιχειρηματίες, λέγοντας ότι «κανείς δεν μπορεί να περιμένει από τους Τουρκοκύπριους να αποδεχθούν αυτές τις συνθήκες ως αναπόφευκτες». Ανέφερε ότι «ο τουρκοκυπριακός λαός είναι ψύχραιμος, υπομονετικός, αλλά αποφασισμένος» και ότι «κανείς δεν μπορεί να τον αγνοήσει ή να τον αποκλείσει».

Πέρα από το Κυπριακό, ο Έρχιουρμαν χαρακτήρισε τις σχέσεις με την Τουρκία «πρωτοφανείς και ιστορικές», υπενθυμίζοντας ότι όλοι οι Τουρκοκύπριοι ηγέτες πραγματοποιούν την πρώτη τους επίσκεψη στην Άγκυρα. Πρόσθεσε ότι βασικός στόχος του είναι «να ενισχυθεί η παρουσία και η αναγνωρισιμότητα των Τουρκοκυπρίων» στην τουρκική κοινωνία.