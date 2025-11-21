Δημιουργείται η υποδομή για θετικές προοπτικές σε ό,τι αφορά την επανέναρξη των συνομιλιών, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος σημείωσε ότι είναι σημαντικό το γεγονός πως συμφωνήθηκε κοινή συνάντηση των δύο ηγετών με την κα Ολγκίν, επισημαίνοντας παράλληλα ότι πριν το τέλος του έτους θα συγκαλέσει σύνοδο του Εθνικού Συμβουλίου.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος στη Σύνοδο του Europe Business Council of Presidents, στη Λευκωσία, και κληθείς να αναφερθεί στη χθεσινή του συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη κ. Τουφάν Ερχιουρμάν και ερωτηθείς κατά πόσο θα συγκαλέσει Εθνικό Συμβούλιο για να ενημερώσει τα μέλη του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «θεωρώ ότι θα καλέσω Εθνικό Συμβούλιο πριν το τέλος του χρόνου. Ήταν μια θετική συνάντηση η χθεσινή, υπάρχει μια προοπτική, δημιουργείται η υποδομή μιας θετικής προοπτικής για επανέναρξη των συνομιλιών, γιατί αυτός είναι ο βασικός στόχος. Είναι σημαντικό ότι συμφωνήσαμε για την κοινή συνάντηση με την κα Ολγκίν, είναι σημαντικό ότι οι διαπραγματευτές αυτό το διάστημα θα προετοιμάσουν αυτή τη συνάντηση, με στόχο να έχουμε τη διευρυμένη συνάντηση με τον ΓΓ.

Υπάρχει επίσης ο προγραμματισμός της κας Ολγκίν για επίσκεψη στην Ελλάδα και στην Τουρκία, έρχεται ο κ. Χαν, η ευρωπαϊκή διάσταση είναι ιδιαίτερα σημαντική, και όλα αυτά δημιουργούν ένα σκηνικό που εμείς θα αξιοποιήσουμε έτσι ώστε η προοπτική να μετεξελιχθεί σε απτά δεδομένα που είναι η επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά».