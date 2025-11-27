Drones, αντιαρματικοί πύραυλοι και πυρομαχικά περιλαμβάνονται στη λίστα εξοπλιστικών προγραμμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας για το πρόγραμμα SAFE της ΕΕ, που πάει σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Η λίστα θα εγκριθεί και θα πρέπει μέχρι τις 30 του μήνα, δηλαδή την ερχόμενη Κυριακή, να προωθηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες μας, στη λίστα που έχει ετοιμαστεί, με βάση τις ανάγκες της Εθνικής Φρουράς, περιλαμβάνονται επιλογές που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες στρατιωτικές ανάγκες, λαμβάνοντας υπόψη και το διαθέσιμο κονδύλι για την Κύπρο, το οποίο έχει ορίζοντα αξιοποίησης μέχρι το 2030. Το συνολικό ποσό που έχει εγκριθεί για την Κύπρο φτάνει τα 1,2 δισ. ευρώ.

Η χρησιμοποίηση του ποσού θα γίνεται σταδιακά, καθώς το ποσό που αξιοποιείται θα προστίθεται στο δημόσιο χρέος, αφού το ποσό αυτό προσφέρεται στα κράτη-μέλη ως χαμηλότοκο δάνειο για ενίσχυση της άμυνας τους και περίοδο αποπληρωμής που φτάνει τα 45 έτη.

Σημαντική παράμετρος είναι το γεγονός ότι το ποσό που θα αξιοποιείται κάθε χρόνο από το πρόγραμμα SAFE, θα είναι επιπρόσθετο του ποσού που θα προϋπολογίζεται για την αγορά εξοπλιστικών προγραμμάτων της Εθνικής Φρουράς. Συνεπώς, για μια μικρή χώρα όπως η Κύπρος, για την οποία η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος αποτελεί ζωτικής σημασίας προτεραιότητα, το ποσό αυτό αποτελεί σημαντική βοήθεια που ενισχύει τις προσπάθειες για θωράκιση της άμυνας.

Η αξιολόγηση των δεδομένων, με βάση τα οποία συγκροτήθηκε και η λίστα εξοπλισμών που οδηγείται σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, έγινε στη βάση των αναγκών της Εθνικής Φρουράς και εντός του πλαισίου των συνεργασιών για αγορά εξοπλισμών από χώρες της ΕΕ. Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει αγοράσει αρκετές φορές οπλισμό από τη Γαλλία. Προς αυτή την αγορά αναμένεται ότι θα στραφεί και τώρα η προσοχή σε ό,τι αφορά τα εξοπλιστικά προγράμματα. Δεν αποκλείεται, βέβαια, να υπάρξουν και αγορές από άλλες χώρες, όπως για παράδειγμα από τη Γερμανία.

Θα πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι, ακριβώς επειδή τα οπλικά συστήματα από το πρόγραμμα SAFE θα είναι επιπρόσθετα του ετήσιου προγραμματισμού για αγορές οπλικών συστημάτων, αυτό δίνει τη δυνατότητα για στοχευμένες αγορές που θα συμπληρώνουν αγορές οι οποίες προγραμματίζονται από την αμερικανική αγορά, μετά την άρση του εμπάργκο, αλλά και άλλων χωρών, όπως για παράδειγμα του Ισραήλ, για το οποίο έγινε μεγάλη συζήτηση σχετικά με την αγορά του αντιαεροπορικού συστήματος BARAK MX.

Σε δηλώσεις τις προηγούμενες μέρες στο ραδιόφωνο του ΡΙΚ, ο υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας, ανέφερε ότι εγκρίθηκε για την Κύπρο το ποσό του 1.189.000.000 ευρώ. «Η Κυπριακή Δημοκρατία θα πρέπει να καταθέσει ως τις 30 Νοεμβρίου τον κατάλογο των προϊόντων που την ενδιαφέρουν. Έχουμε ολοκληρώσει αυτή την εργασία», σημείωσε, εξηγώντας πως σήμερα θα καταθέσει την πρόταση εκ μέρους του υπουργείου Άμυνας στο Υπουργικό Συμβούλιο, με τα προϊόντα που έχουν επιλεγεί ως πρώτης προτεραιότητας και αναγκών για την επόμενη 4ετία – 5ετία, μέχρι το 2030. «Όταν εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο θα την καταθέσουμε επίσημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να αξιολογηθεί και να λάβει την τελική έγκριση», συνέχισε.

Κατά τη διάρκεια της ραδιοφωνικής του παρέμβασης, ο υπουργός Άμυνας ρωτήθηκε εάν υπάρχουν νεότερα σχετικά με την επιμονή της Τουρκίας για συμμετοχή στο SAFE. «Σε ό,τι αφορά τις ευρωπαϊκές διαδικασίες σε πολιτικό και νομικό επίπεδο, η Τουρκία δεν μπορεί να συμμετέχει διότι είναι τρίτο κράτος της διεθνούς κοινότητας και, το κυριότερο, απειλεί ή βρίσκεται (παράνομα) σε κράτη-μέλη της κοινότητας. Εννοούμε την Ελλάδα, η οποία βρίσκεται καθημερινά σε μία αντιπαράθεση με την Τουρκία στο Αιγαίο. Την ίδια ώρα η Τουρκία είναι κατοχική δύναμη στην Κυπριακή Δημοκρατία. Με βάση τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να συμμετάσχει ένα τρίτο κράτος σε αυτό τον κανονισμό θα πρέπει να υπάρχει ομοφωνία των κρατών-μελών. Η Τουρκία είναι αποκλεισμένη».

Επανέλαβε επίσης την εκτίμησή του ότι «μέσω ευρωπαϊκών εταιρειών στις οποίες είναι μέτοχος, η Τουρκία μπορεί να βρει τον τρόπο να συμμετάσχει εμμέσως, με ένα ποσοστό, στη διαδικασία που λέγεται κανονισμός SAFE».