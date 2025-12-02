Ο αναπληρωτής πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων, Σωτήρης Χρήστου, υπέβαλε σήμερα την παραίτηση του από το κόμμα, ανακοινώνοντας ταυτόχρονα την προσχώρηση του στο νέο Πράσινο Κόμμα της Κύπρου που θα ιδρυθεί. Όπως αναφέρει, ο νέος αυτός πολιτικός σχηματισμός σε συνεργασία με το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου και με χιλιάδες ενεργούς πολίτες, κοινωνικές ομάδες και προσωπικότητες που μοιράζονται το ίδιο όραμα, θα επιδιώξουν να μπει η οικολογική και ανθρωποκεντρική φωνή στη νέα Βουλή με καθαρό λόγο, χωρίς βαρίδια και χωρίς συμβιβασμούς.

Αυτούσια η ανακοίνωση παραίτησης, όπως τη δημοσίευσε η Cyprus Times:

«Ανακοίνωση παραίτησης και αποχώρησης. Από την θέση του Αναπληρωτή Προέδρου του Κινήματος Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών

Με αίσθημα ευθύνης και βαθιά εκτίμηση προς όλους όσοι πορευτήκαμε μαζί όλα αυτά τα χρόνια, ανακοινώνω την αποχώρηση μου από τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου του Κινήματος Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών.

Η απόφαση μου δεν αποτελεί ρήξη με το παρελθόν, αλλά συνέχεια μιας διαδρομής που εξελίσσεται και υπηρετεί τον ίδιο σκοπό από μια νέα θέση ευθύνης, ούτε υπαναχώρηση, αλλά μια φυσική συνέχεια μιας διαδρομής που ξεκίνησε πριν περίπου 30 χρόνια μέσα από την οικολογία, διαμορφώθηκε από τον ακτιβισμό και συνεχίζεται μέσα από τη δράση για έναν πιο δίκαιο και βιώσιμο κόσμο.

Η διαχρονική μου πορεία ως αληθινός μάχιμος οικολόγος και περιβαλλοντιστής, στην πρώτη γραμμή, παραμένει σταθερή και αμετακίνητη.

Η διαχρονική μου πορεία στη δημόσια και πολιτική δράση στηρίζεται σε ακλόνητες προσωπικές αρχές, αξίες και ιδανικά που δεν επιδέχονται εκπτώσεις ούτε συμβιβασμούς.

Πάντα υπερασπίστηκα τα δικαιώματα του πολίτη, την ισονομία και την ισοτιμία, και στάθηκα αδιάλλακτος ενάντια σε κάθε μορφή διαφθοράς, αδικίας ή κατάχρησης εξουσίας, ανεξάρτητα από την πηγή της.

Οι αξίες αυτές παραμένουν το θεμέλιο της δράσης μου και της προσωπικής και πολιτικής μου συνείδησης, οδηγώντας κάθε απόφαση και κάθε βήμα μου προς το κοινό καλό.

Δεν διεκδικώ αλάθητο ούτε υπεροχή, είμαι κι εγώ ένας από τους πολλούς πολίτες που αγωνιούν, θυμώνουν, ελπίζουν και απαιτούν μια καλύτερη χώρα. Και όπως κάθε πολίτης, έτσι κι εγώ έχω χρέος να ακούω, να μαθαίνω, να διορθώνω και να στέκομαι με ειλικρίνεια απέναντι στην κοινωνία που υπηρετώ.

Ο πολίτης αξίζει και απαιτεί, σοβαρότητα, εκτίμηση και πραγματικό σεβασμό από κάθε πολιτικό χώρο.

Η Δημοκρατία δεν λειτουργεί χωρίς διαρκή λογοδοσία, χωρίς καθαρό λόγο και χωρίς τη συνέπεια εκείνων που υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον.

Η σχέση πολιτικής και πολίτη πρέπει να στηρίζεται στην εμπιστοσύνη, στη διαφάνεια και στο αίσθημα ευθύνης, σε μια σταθερή υπόσχεση ότι κανένας θεσμός και κανένα πρόσωπο δεν βρίσκεται υπεράνω της κοινωνίας που καλείται να υπηρετεί.

Οι αξίες που υπηρέτησα η προστασία του περιβάλλοντος, η υπεράσπιση κάθε μορφής ζωής, η διαφάνεια, η κοινωνική δικαιοσύνη, δεν εγκαταλείπονται, μεταφέρονται σε νέες προκλήσεις.

Με καθαρή συνείδηση και με σεβασμό στους πολίτες και φίλους που με εμπιστεύτηκαν, στηρίζω την προσπάθεια στον πολιτικό στίβο του νέου Πράσινου Κόμματος της Κύπρου, όπου σε συνεργασία με το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου και με χιλιάδες ενεργούς πολίτες, κοινωνικές ομάδες και προσωπικότητες που μοιράζονται το ίδιο όραμα, θα επιδιώξουν να μπει η οικολογική και ανθρωποκεντρική φωνή στη νέα Βουλή με καθαρό λόγο, χωρίς βαρίδια και χωρίς συμβιβασμούς.

Όπως θα έλεγε ο Πλάτων, η Δημοκρατία απαιτεί «ψυχές που αγαπούν το κοινό καλό περισσότερο από την προσωπική ωφέλεια».

Η κοινωνία ευημερεί όταν οι πολίτες και όσοι την υπηρετούν τοποθετούν το κοινό καλό πάνω από κάθε ιδιοτέλεια.

Σε αυτή την αρχή στέκομαι διαχρονικά.

Η πολιτική δεν είναι επάγγελμα, είναι καθήκον.

Και το καθήκον σήμερα μας καλεί να ενώσουμε δυνάμεις για ένα αύριο που θα σέβεται ό,τι αναπνέει πάνω στον πλανήτη, φυτά, ζώα και ιδιαίτερα τους ανθρώπους.

Ένα αύριο όπου τα καθημερινά προβλήματα του πολίτη, της οικονομίας, της διαφάνειας, της ποιότητας ζωής, του περιβάλλοντος και της οικολογίας θα αντιμετωπίζονται με ειλικρίνεια, ακεραιότητα και πράξεις.

Αποχωρώ από μια θέση, αλλά όχι από τον χώρο της οικολογίας. Συνεχίζω με την ίδια πίστη, την ίδια συνέπεια και το ίδιο πάθος.

Συνεχίζω δίπλα σε όσους με ειλικρίνεια επιμένουν να οραματίζονται μια χώρα που να δικαιώνει τις θυσίες των πολιτών της και τον πλούτο της φύσης που μας φιλοξενεί.

Παίρνω αυτή την απόφαση με πλήρη συνείδηση του βάρους της και με το συναίσθημα ευθύνης που οφείλει να έχει κάθε άνθρωπος που υπηρέτησε δημόσιο ρόλο.

Δεν αποχωρώ με ελαφρά καρδιά από το Κίνημα Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών, αποχωρώ με την αγωνία, την αγάπη και την ελπίδα που έχω για την Κύπρο μας.

Με τη βαθιά πεποίθηση ότι μπορούμε και αξίζουμε κάτι καλύτερο, όχι ως σύνθημα, αλλά ως κοινή προσπάθεια ζωής.

Με σεβασμό, εκτίμηση και πλήρη αίσθηση της ευθύνης απέναντι στη Δημοκρατία και στην κοινωνία, συνεχίζω να υπηρετώ τον ίδιο αγώνα, απλώς από μια νέα αφετηρία. Με το ίδιο χρώμα το ΠΡΑΣΙΝΟ της ελπίδας της αναγέννησης και της προοπτικής για κάτι καλύτερο στην ζωή μας.

Καλώ όλους τους ενεργούς πολίτες, κάθε συνάδελφο και συνεργάτη που μοιράζεται την πίστη ότι η Κύπρος αξίζει καλύτερο μέλλον, να συστρατευθούμε χωρίς φόβο και χωρίς αναβολές.

Ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας, την εμπειρία, το όραμα και την τόλμη μας για να δημιουργήσουμε μια κοινωνία δίκαιη, βιώσιμη και φιλική προς τη ζωή σε όλες τις μορφές της.

Η αλλαγή δεν έρχεται από μόνη της, έρχεται από αυτούς που αποφασίζουν να δράσουν μαζί, με σεβασμό στον άνθρωπο, στη φύση και στις επόμενες γενιές.

Ας κάνουμε αυτό το όραμα πραγματικότητα, εδώ και τώρα για τις επόμενες γενιές.

Άνθρωπος Ζώα Φύση

Σας ευχαριστώ

Σωτήρης Χρίστου, Τέως Αναπληρωτής πρόεδρος Κινήματος Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών»

Η απάντηση του Κινήματος Οικολόγων

«H αποχώρηση του κ. Χρίστου δεν μπορεί να επηρεάσει την εκλογική μας προσπάθεια

Με αφορμή την αποχώρηση του τέως Αναπληρωτή Προέδρου κ. Σωτήρη Χρίστου, διευκρινίζεται ότι από την ημέρα της εκλογής του στη συγκεκριμένη θέση, ουδέποτε άσκησε τα καθήκοντα που προβλέπει και ορίζει το Καταστατικό.

Αντί αυτού, με την συμπεριφορά του δημιουργήθηκαν προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του Κινήματος. Επανειλημμένα τα συλλογικά σώματα του Κινήματος ασχολήθηκαν με την συμπεριφορά του και με συλλογικές αποφάσεις τον κάλεσαν να σεβαστεί τις διαδικασίες, τις αξίες και τις αρχές του Κινήματος.

Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες για συνεννόηση και θεσμική συνέπεια, δεν κατέστη δυνατή η ουσιαστική συμμετοχή του στα συλλογικά όργανα ούτε η ανταπόκριση στις ευθύνες που απορρέουν από τον ρόλο του.

Ο κ. Χρίστου, παρά το γεγονός ότι κατείχε τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου του Κινήματος, δεν συμμετείχε στην προεκλογική προετοιμασία, απουσίαζε τακτικά από τις συνεδριάσεις και δεν έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση του Κινήματος ως υποψήφιος.

Αντίθετα, όταν πρόσφατα περιήλθαν στην αντίληψή μας επαφές και ενέργειες του κ. Χρίστου σε σχέση με άλλα πολιτικά κόμματα και του εστάλη σχετική επιστολή για να δώσει εξηγήσεις, επέλεξε — αντί να προσέλθει ενώπιον των συλλογικών σωμάτων του Κινήματος — να εκδώσει ανακοίνωση αποχώρησης.

Η προετοιμασία του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών για τις προσεχείς βουλευτικές εκλογές συνεχίζεται χωρίς σταματημό. Ήδη έχει ανακοινωθεί μεγάλο μέρος του ψηφοδελτίου μας, το οποίο καλύπτει όλες τις εκλογικές περιφέρειες, ενώ νέες υποψηφιότητες θα ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες. Ταυτόχρονα, προχωρούν κανονικά οι επαφές με την κοινωνία σε όλες τις επαρχίες, η εξειδίκευση της προεκλογικής στρατηγικής και η προετοιμασία των θεματικών προτάσεων και δράσεων για το επόμενο διάστημα. Η συλλογική δουλειά συνεχίζεται απρόσκοπτα, με σταθερότητα, διαφάνεια και ενότητα.

Το Κίνημα συνεχίζει ενωμένο και προσηλωμένο στην αποστολή του, με σταθερή προσήλωση στις αρχές της οικολογίας, της δημοκρατίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης.»