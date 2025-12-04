Σε δηλώσεις προέβησαν, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης τους. Οι δύο ηγέτες εξέφρασαν την επιθυμία για την ανάπτυξη των διμερών σχέσεων Κύπρου – Ουκρανίας, αναφέρθηκαν στη ρωσική εισβολή στη χώρα και στις επιπτώσεις, όπως και στις ευρωπαϊκές προσπάθειες για ειρηνευτική συμφωνία.

Κεντρικό σημείο των δηλώσεων των δύο ηγετών, αποτέλεσε η ανάληψη της Προεδρίας της Ε.Ε από την Κυπριακή Δημοκρατία, με τον Ουκρανό Πρόεδρο να εκφράζει την αισιοδοξία του ότι θα σημαντική υπάρξει πρόοδος στην ενταξιακή πορεία της Ουκρανίας στην Ε.Ε.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ανέφερε ότι «οι ευρωπαϊκές κυρώσεις θα ήταν σαφώς πιο αποτελεσματικές αν δεν υπήρχαν κράτη που συμπεριφέρονταν ως επιτήδειοι ουδέτεροι. Και πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτά τα κράτη που επαναλαμβάνουν και εκμεταλλεύονται την τραγωδία που περνά ο λαός της Ουκρανίας για να προωθήσουν δικά τους συμφέροντα».

«Είναι με αισθήματα τιμής και ευθύνης που επισκέπτομαι σήμερα το Κίεβο. Βρίσκομαι σήμερα εδώ όχι μόνο για να εκφράσω την αλληλεγγύη και τη συμπαράσταση της Κύπρου, αλλά και για να τιμήσω και εσένα προσωπικά για το παράδειγμα ανθεκτικότητας που ο ίδιος δείχνεις ως ο ηγέτης της χώρας αλλά και ο ουκρανικός λαός απέναντι σε μια βάναυση και απρόκλητη εισβολή», είπε στις δηλώσεις του ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης στον Πρόεδρο Ζελένσκι.

Σημείωσε ότι από την Κυβέρνηση μέχρι τον τελευταίο πολίτη, η Ουκρανία παραμένει ενωμένη σε έναν αγώνα που δεν αφορά μόνο την ίδια την Ουκρανία, αλλά αφορά την υπεράσπιση οικουμενικών αρχών και αξιών που αγγίζουν και αφορούν όλους. «Αρχών και αξιών που ως επερχόμενη Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να προωθήσουμε και να προασπίσουμε», ανέφερε.

Ο Πρόεδρος επανέλαβε ότι η Κύπρος, που γνωρίζει από πρώτο χέρι τι σημαίνει εισβολή, αγνοούμενοι, πρόσφυγες, καταπάτηση βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, «στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας, στη σωστή πλευρά της ιστορίας, και θα συνεχίσει να το πράττει με συνέπεια, αξιοπιστία και ξεκάθαρη πολιτική βούληση».

Όπως ανέφερε, πέραν από τη συζήτηση για τις διμερείς σχέσεις Κύπρου-Ουκρανίας και τις προοπτικές που υπάρχουν για περαιτέρω εμβάθυνσή τους, οι δύο Προέδροι συζήτησαν θέματα που αφορούν την επερχόμενη Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ.

«Είναι κοινή μας βούληση να εμβαθύνουμε και να διευρύνουμε τη συνεργασία μας, αξιοποιώντας και την πολυάριθμη ουκρανική κοινότητα στην Κύπρο. Κάποιοι προϋπήρχαν της ρωσικής εισβολής. Μετά τη ρωσική εισβολή, στην Κύπρο φιλοξενούνται περίπου 25.000 Ουκρανοί πρόσφυγες που είναι ένα σημαντικό ποσοστό, λαμβάνοντας υπόψη τον πληθυσμό της Κύπρου», ανέφερε.

Επίσης, σημείωσε ότι είχαν μια ειλικρινή και ουσιαστική συζήτηση για τις εξελίξεις που αφορούν στον πόλεμο. «Με ενημέρωσε ο Πρόεδρος για την κατάσταση πραγμάτων, ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης ρωσικής εισβολής και τις σοβαρές επιπτώσεις αυτής της εξέλιξης», είπε.

Ακόμα, σημείωσε ότι αντάλλαξαν απόψεις για τις διεθνείς προσπάθειες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας. «Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισα την ξεκάθαρη θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας, που αντικατοπτρίζει και τη θέση της ΕΕ, πως κάθε ειρηνευτική προσπάθεια, κάθε ειρηνευτική συμφωνία, πρέπει να στηρίζεται στις αρχές του Χάρτη του ΟΗΕ, στον απόλυτο σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας», ανέφερε.

Ακόμα, είπε ότι ο ίδιος τόνισε ότι οι όποιες ειρηνευτικές προσπάθειες πρέπει την ίδια στιγμή να προωθούνται με την ενεργό συμμετοχή της ίδιας της Ουκρανίας και με την ενεργό συμμετοχή της ΕΕ. «Άλλωστε, η ασφάλεια της Ουκρανίας είναι άμεσα συνυφασμένη με την ασφάλεια της ΕΕ», τόνισε.

Πρόσθεσε ότι η ΕΕ έχει αποδείξει στην πράξη ότι στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας. Αναφερθείς στις ευρωπαϊκές κυρώσεις κατά της Ρωσίας, είπε ότι αυτές «θα ήταν σαφώς πιο αποτελεσματικές αν δεν υπήρχαν κράτη που συμπεριφέρονταν ως επιτήδειοι ουδέτεροι. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτά τα κράτη που εκμεταλλεύονται την τραγωδία που περνά ο λαός της Ουκρανίας για να προωθήσουν δικά τους συμφέροντα», ανέφερε.

Είπε, ακόμα, ότι ενημέρωσε τον Πρόεδρο Ζελένσκι για τις εξελίξεις στο Κυπριακό, τις προσπάθειες για επανέναρξη των συνομιλιών. «Θέλω να εκφράσω δημόσια την ευγνωμοσύνη για τη σταθερή στήριξη και αλληλεγγύη της Ουκρανίας στην προσπάθειά μας για επανένωση του τόπου μας, για προάσπιση της εδαφικής ακεραιότητας και κυριαρχίας της Κύπρου. Άλλωστε, Κύπρος και Ουκρανία, ο κυπριακός και ο ουκρανικός λαός έχουν κοινά βιώματα και δυστυχώς γνωρίζουμε πολύ καλά τι σημαίνει στρατιωτική εισβολή και στρατιωτική κατοχή», υπογράμμισε.

Λόγω αυτών των κοινών βιωμάτων, των κοινών εμπειριών, συνέχισε, «σας διαβεβαιώ φίλε Πρόεδρε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία και ο κυπριακός λαός κατανοούν πλήρως και συμπάσχουν με τις δοκιμασίες που βιώνει ο ουκρανικός λαός. Η φωνή μας ενώνεται με τη δική σας φωνή, χωρίς καμία εξαίρεση, χωρίς καμία αμφισημία για απόλυτο σεβασμό των αρχών του διεθνούς δικαίου, της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας, της ανεξαρτησίας όλων των κρατών».

Επιπλέον, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι σημαντικό μέρος των συζητήσεών του με τον Πρόεδρο Ζελένσκι αφορούσε τα επόμενα βήματα της σχέσης της ΕΕ με την Ουκρανία, ενόψει και της ανάληψης της Προεδρίας από την Κυπριακή Δημοκρατία σε 26 μέρες.

«Σε μια περίοδο όπου οι γεωπολιτικές πιέσεις αυξάνονται, η Ευρώπη χρειάζεται συνοχή, χρειάζεται ενότητα, χρειάζεται αποφασιστικότητα και η Κυπριακή Δημοκρατία είναι πανέτοιμη να συμβάλει σε αυτή την κατεύθυνση», ανέφερε. Σε αυτό το πλαίσιο, είπε, «η συνέχιση της πολυδιάστατης στήριξης της ΕΕ προς την Ουκρανία αποτελεί βασική προτεραιότητα Κυπριακής Προεδρίας Συμβουλίου».

Στο θέμα της διεύρυνσης, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι πιστεύει ακράδαντα ότι δεν είναι απλά μια πολιτική επιλογή για την ΕΕ, αλλά πρωτίστως μια γεωπολιτική αναγκαιότητα. «Πρέπει, κι αυτό θα πράξουμε κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας, να προωθήσουμε τη διαδικασία διεύρυνσης της ΕΕ, ενισχύοντας, ανάμεσα σε άλλα, και τη συλλογική μας ασφάλεια και τη δημοκρατική μας ανθεκτικότητα», είπε. Ειδικότερα για την Ουκρανία, σημείωσε, «θα πράξουμε ό,τι χρειάζεται για να διατηρηθεί, να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας στην ατζέντα της ΕΕ, ενισχύοντας αυτή τη δυναμική».

Κλείνοντας, απευθυνόμενος στον Πρόεδρο Ζελένσκι, είπε ότι η Κύπρος, μια μικρή χώρα, που εντάχθηκε στην ΕΕ το 200, γνωρίζει πολύ καλά τι σημαίνει να επιδιώκεις την ευρωπαϊκή σου πορεία και προοπτική υπό γεωπολιτικές πιέσεις, περιφερειακές απειλές. «Αυτή μας η εμπειρία, τα βιώματα του κυπριακού λαού, από το 1974 και την τουρκική εισβολή και τη συνεχιζόμενη για 51 χρόνια κατοχή, μας επιβάλλουν να είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας, μας επιβάλλουν να σταθούμε δίπλα σας σταθερά, αταλάντευτα, θεσμικά, πολιτικά υποστηρικτές της μεγάλης προσπάθειας να καταστείτε μέλος της ΕΕ», ανέφερε.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος Ζελένσκι, μιλώντας μέσω διερμηνέα, είπε ότι είναι πολύ χαρούμενος που είδε τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη στην Ουκρανία, ιδιαίτερα λίγο πριν την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβούλιου της ΕΕ από την Κύπρο, σημάδι «της υποστήριξης και της βοήθειας της Ουκρανίας και της προθυμίας της να δουλέψει για το καλό της ΕΕ».

«Είμαι χαρούμενος που βλέπω τον Πρόεδρο της Κύπρου στην Ουκρανία και έχω τη δυνατότητα να μοιραστώ τις ιδέες και αντιλήψεις μας», επισήμανε.

Όπως είπε, συζήτησαν λεπτομερώς για την ευρωπαϊκή ατζέντα. «Μιλήσαμε για τα γεγονότα των τεσσάρων τελευταίων ετών, που υποδεικνύουν ότι πρέπει να δείξουμε την αντίδρασή μας», επεσήμανε, σημειώνοντας ότι η Ουκρανία δίνει μία ενωτική δύναμη στην ΕΕ. «Θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε ως ενοποιητικό σημείο, με την επιθυμία μας να κατακτήσουμε την ειρήνη», είπε.

Ευχαρίστησε την Κύπρο για την υποστήριξη για τις διαπραγματεύσεις για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ. «Θα έχουμε περισσότερη πρόοδο» σε αυτό τον τομέα, είπε, εκφράζοντας την ελπίδα η Προεδρία της Κύπρου στο Συμβούλιο της ΕΕ να είναι ιστορική για αυτό το θέμα.

Επιπλέον, είπε ότι μίλησαν για την πολιτική κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας. «Οι ηγέτες των κρατών της ΕΕ ετοιμάζουν ένα πακέτο κυρώσεων και αυτό σημαίνει ότι θα συνεχίσουμε την πίεσή μας εναντίον του ρωσικού ενεργειακού τομέα πρώτα από όλα. Αυτό θα μας βοηθήσει να μην παραταθεί ο πόλεμος», ανέφερε.

Ακόμα, σημείωσε ότι μίλησαν για τις κοινές ευρωπαϊκές αποφάσεις σε σχέση με το ότι η Ρωσία πρέπει να πληρώσει για την ανάκαμψη της Ουκρανίας. «Αυτό είναι εντελώς φυσικό. Τα λεφτά που χρειάζονται για την άμυνα, την ανάκαμψη της Ουκρανίας πρέπει να τα πάρουμε από τα λεφτά που ο Ρώσος εισβολέας έχει στις ευρωπαϊκές τράπεζες», ανέφερε.

Σημείωσε ότι η Κύπρος είναι ένα από τα κράτη που ψήφισαν υπέρ της απόφασης να δοθούν αυτά τα λεφτά στην Ουκρανία. «Ευχαριστούμε την Κύπρο για την υποστήριξη και υπολογίζουμε ότι η Κύπρος θα συνεχίσει» προς αυτή την κατεύθυνση, είπε.

Τέλος, ο Πρόεδρος Ζελένσκι αναφέρθηκε σε ανθρώπους που κρατούνται από τη Ρωσία. «Μέχρι τώρα στη Ρωσία κρατούν αρκετούς ανθρώπους. Μιλάμε για τα παιδιά που έχουν πάρει στη Ρωσία. Είναι σκορπισμένα σε διάφορα μέρη της Ρωσίας, τους διδάσκουν το μίσος προς την Ουκρανία. Χρειαζόμαστε την ολόπλευρη υποστήριξη όλου του κόσμου για αυτό το ζήτημα. Ζήτω η Ουκρανία», είπε καταληκτικά.