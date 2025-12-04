Η Κυπριακή Δημοκρατία διεκδίκησε την προεδρία του ΟΑΣΕ για το 2027, αλλά η Τουρκία καταφέρνει μέχρι στιγμής να μπλοκάρει την εκλογή της. Ο Κωνσταντίνος Κόμπος παρά την απογοήτευση του παραμένει αισιόδοξος ότι στο τέλος η Κύπρος θα πετύχει τον στόχο της.

Στις δηλώσεις του ο Κ. Κόμπος εξέφρασε αρχικά «ευχαριστίες προς την Φινλανδική Προεδρία για όλη την σκληρή δουλειά κατά την διάρκεια αυτών των πολύ δύσκολων καιρών. Και σε τέτοιες στιγμές, πιστεύω ότι παραμένει επιτακτική η ανάγκη να επιστρέφουμε στις ιδρυτικές αρχές του ΟΑΣΕ». Τονίζοντας πως «η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα αποτελούν την ουσία αυτού του Οργανισμού». Ταυτόχρονα, συνέχισε ο ΥΠΕΞ, σε ό,τι αφορά την εσωτερική του λειτουργία, η ισότητα των κρατών-μελών και η αίσθηση ευθύνης αποτελούν επίσης καθοδηγητικές αρχές.

Ο Κωνσταντίνος Κόμπος ανακοίνωσε ότι «η Κυπριακή Δημοκρατία υπέβαλε την υποψηφιότητά της για την Προεδρία του ΟΑΣΕ για το 2027». Η υποψηφιότητά μας, είπε, έχει προσελκύσει ευρεία υποστήριξη. Ωστόσο «ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος έχει μπλοκάρει αυτή την διαδικασία και, ενώ θα μπορούσαμε να είχαμε ένα θετικό αποτέλεσμα χθες βράδυ, δεν το έχουμε ακόμη».

Συνεχίζοντας ο ΥΠΕΞ σημείωσε ότι «υπάρχει μεγάλη απογοήτευση για αυτήν την εξέλιξη», αλλά τόνισε πως «η υποψηφιότητά μας παραμένει ανοιχτή και στο τραπέζι, και αναμένουμε πιο εντατικές διαβουλεύσεις και συζητήσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε ένα θετικό αποτέλεσμα». Εξάλλου, τόνισε καταλήγοντας στις δηλώσεις του, ο Οργανισμός αυτός επικεντρώνεται πρωτίστως στον διάλογο.