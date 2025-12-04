Οι προσπάθειες για περαιτέρω ενίσχυση της «επιτροπής ακίνητης περιουσίας» θα συνεχιστούν, ανέφερε την Πέμπτη ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν.

Σε τοποθέτησή του την οποία δημοσιοποίησε στο Facebook, ο κ. Έρχιουρμαν σημείωσε ότι η συνεδρίαση της Επιτροπής Αντιπροσώπων στο Στρασβούργο ολοκληρώθηκε.

«Δεν υπήρξε καμία αρνητική εξέλιξη όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της επιτροπής ακίνητης περιουσίας, η οποία έχει επανειλημμένα επιβεβαιωθεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως αποτελεσματικό εσωτερικό ένδικο μέσο. Δεν έχει προκύψει κανένα αρνητικό αποτέλεσμα ούτε σε άλλα ζητήματα που σχετίζονται με την ιδιοκτησία», υποστήριξε.

Αναφέροντας ότι η επόμενη συνάντηση για το θέμα θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο του 2026, ο Τ/κ ηγέτης ανέφερε ότι οι προσπάθειές τους για περαιτέρω ενίσχυση της «επιτροπής ακίνητης περιουσίας» θα συνεχιστούν.

ΚΥΠΕ