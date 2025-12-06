«Η μέχρι τώρα ειλικρινής προσπάθεια της ΕΔΕΚ να συμβάλει με προτάσεις και θέσεις στην επιτυχία του έργου της κυβέρνησης και η ανιδιοτελής συμπεριφορά της, φαίνεται πως δεν εκτιμήθηκαν», ανέφερε στη χθεσινή της ανακοίνωση η ΕΔΕΚ, μια φράση η οποία συνοψίζει τη γενική δυσφορία που επικρατεί στο κόμμα εξαιτίας των κινήσεων του Προέδρου Χριστοδουλίδη.

Ο χθεσινός αιφνιδιαστικός ανασχηματισμός, από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αποτέλεσε την «σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι» για την ΕΔΕΚ. Από τα ενδότερα του κόμματος, αυτό που βγαίνει είναι ότι η συνολική στάση του Νίκου Χριστοδουλίδη, απέναντι στο κόμμα, από την αρχή της διακυβέρνησης του, φανερώνει σημάδια αδιαφορίας προς την ΕΔΕΚ και τις θέσεις της.

Αυτό ενδεχομένως να οφείλεται στην πτωτική πορεία και στα χαμηλά ποσοστά που συγκεντρώνει το κόμμα τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα, κυριαρχεί η άποψη ότι με τις κινήσεις του, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, εξωθεί την ΕΔΕΚ, στην αποχώρηση της από τη «συγκυβέρνηση».

Το ρεύμα αυτό, της αλλαγής στάσης δηλαδή, από τη στήριξη της Κυβέρνησης, φαίνεται ότι θα επικρατήσει στο αυριανό έκτακτο Πολιτικό Γραφείο. Σύμφωνα με πηγές από το κόμμα, στο ενδεχόμενο που η ΕΔΕΚ, περάσει στην αντιπολίτευση, τότε δεν αναμένεται να κρατήσει σκληρή στάση ή όπως μας λέχθηκε να κάνουν «στείρα αντιπολίτευση».

Όσον αφορά την Μαρία Παναγιώτου, Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και το αν η παραμονή της στο Υπουργικό, σημαίνει αυτόματα και την εκπροσώπηση της ΕΔΕΚ, αφού ουσιαστικά δεν έχει αλλάξει η ισορροπία εκπροσώπησης του κόμματος, μετά τον ανασχηματισμό, από την ΕΔΕΚ θεωρούν ότι αυτό δεν είναι ικανοποιητικό καθώς δεν μπορούν να συμβάλουν και να συμμετέχουν στο κυβερνητικό έργο.

Απάντησε ο Λετυμπιώτης

Ο κυβερνητικός ανασχηματισμός οφείλει πρωτίστως να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες της κοινωνίας, δήλωσε στο κρατικό ραδιόφωνο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης. Όπως ανέφερε, στο πλαίσιο της συνεργασίας με τα συγκυβερνώντα κόμματα ελήφθησαν υπόψη οι θέσεις τους, επαναλαμβάνοντας όμως ότι ο βασικός γνώμονας παραμένει η αποτελεσματική υλοποίηση του κυβερνητικού έργου. «Η επιλογή των νέων προσώπων γίνεται με κριτήριο την ικανότητα και τη συνεισφορά τους», σημείωσε.

Αναφερόμενος στην έντονη αντίδραση της ΕΔΕΚ, η οποία συνεδριάζει αύριο εκτάκτως για να εξετάσει ενδεχόμενη αναθεώρηση των σχέσεών της με την κυβέρνηση, ο κ. Λετυμπιώτης τόνισε ότι κάθε τοποθέτηση από τις δυνάμεις που στηρίζουν την κυβέρνηση είναι σεβαστή. Υπογράμμισε ωστόσο ότι η κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στο «μεγάλο κοινωνικό συμβόλαιο» του Προέδρου με τον κυπριακό λαό. Ξεκαθάρισε, τέλος, ότι δεν πρόκειται να γίνουν τοποθετήσεις αποκλειστικά στη βάση κομματικών κριτηρίων. Ανέφερε πως η αξιολόγηση των προσώπων γίνεται μόνο με βάση τις ικανότητες και τη συνάφεια των προσόντων τους με τα χαρτοφυλάκια που αναλαμβάνουν, επισημαίνοντας παράλληλα ότι στις πολιτικές δυνάμεις υπάρχουν στελέχη που μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην προώθηση του κυβερνητικού έργου