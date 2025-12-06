Ο ανασχηματισμός αποτελεί αποκλειστικό συνταγματικό δικαίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας και εντάσσεται στην προσπάθεια πλήρους υλοποίησης του κυβερνητικού προγράμματος, δήλωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης. Διαβεβαίωσε παράλληλα ότι «σε καμία απολύτως περίπτωση» οι αλλαγές δεν επηρεάζουν την προετοιμασία για την Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους στο Προεδρικό Μέγαρο, ο κ. Λετυμπιώτης τόνισε ότι ο ανασχηματισμός υπηρετεί την ανάγκη της αποτελεσματικής υλοποίησης του κυβερνητικού έργου.

Εξέφρασε αρχικά την ικανοποίηση της Κυβέρνησης και του ιδίου του Προέδρου Χριστοδουλίδη, για τη συνεργασία με τα απερχόμενα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου -με τους οποίους ο Πρόεδρος είχε μια πολύ στενή και αγαστή συνεργασία- για το πολύ σημαντικό έργο, που έχουν επιτελέσει.

Υπογράμμισε ότι «είναι αποκλειστικά συνταγματικό δικαίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας η απόφαση για ανασχηματισμό, για αλλαγές στη σύνθεση των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου», σημειώνοντας ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ενεργεί με «βασικό και κεντρικό αποκλειστικό γνώμονα την υλοποίηση του προγράμματος διακυβέρνησης», το οποίο χαρακτήρισε «το κοινωνικό συμβόλαιο του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον κυπριακό λαό».

Αναφερόμενος στις ανακοινώσεις των νέων προσώπων, ο κ. Λετυμπιώτης είπε ότι, «σύμφωνα με τα δεδομένα, που αυτή τη στιγμή έχουμε ενώπιόν μας και με τις προτεραιότητες, που έχουν τεθεί για το επόμενο διάστημα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης έχει λάβει τις αποφάσεις του οι οποίες χθες είχαν ανακοινωθεί».

Πρόσθεσε ότι τη Δευτέρα, στις 09:00, θα πραγματοποιηθεί η τελετή διαβεβαίωσης στο Προεδρικό Μέγαρο και θα ακολουθήσουν οι τελετές παράδοσης–παραλαβής στα υπουργεία.

Κληθείς να σχολιάσει αν οι αλλαγές σε Υπουργεία, όπως το Δικαιοσύνης, όπου άλλαξε και ο Γενικός Διευθυντής, επηρεάζουν την προετοιμασία για την Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ, ο Εκπρόσωπος απάντησε κατηγορηματικά «σε καμία απολύτως περίπτωση».

Υπενθύμισε ότι εδώ και αρκετό καιρό έχει ξεκινήσει μία εντατική προετοιμασία και ότι «είμαστε πλήρως έτοιμοι, πανέτοιμοι για την ανάληψη της Κυπριακής Προεδρίας». Τόνισε ακόμη ότι έχουν ληφθεί υπόψιν όλα τα δεδομένα και στη βάση αυτής της αξιολόγησης έχουν ληφθεί και οι απαραίτητες αποφάσεις.

Σε ερώτηση για την αντίδραση της ΕΔΕΚ, ο κ. Λετυμπιώτης σημείωσε ότι είναι σεβαστές οι απόψεις, οι τοποθετήσεις, οι αξιολογήσεις κάθε πολιτικής δύναμης σύμφωνα με τα δικά τους δεδομένα. Τόνισε όμως ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι υπόλογος στην κυπριακή κοινωνία και στο κοινωνικό συμβόλαιο που έχει με τον κυπριακό λαό.

Στόχος της Κυβέρνησης, είπε, παραμένει η υλοποίηση στο σύνολο όλων των δράσεων των πολιτικών του προγράμματος της διακυβέρνησης που έχουν ως πυξίδα τους την βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

ΚΥΠΕ