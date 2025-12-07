Ο ανασχηματισμός του κυβερνητικού σχήματος μπορεί να αιφνιδίασε εν πολλοίς, ως προς τη στιγμή που επέλεξε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης να τον ανακοινώσει, αλλά φαίνεται να τον είχε δουλέψει από καιρό μέσα στο μυαλό του. Οι αποφάσεις του Προέδρου Χριστοδουλίδη, όπως σημειώνουν άτομα του στενού του περιβάλλοντος, έχουν ληφθεί όχι σε σχέση με τι μπορεί να λέγεται ή ποια μπορεί να είναι η αντίληψη ευρύτερα, αλλά αποκλειστικά στη βάση των κριτηρίων και των απαιτήσεων που ο ίδιος ο ΠτΔ θέτει.

Οι κινήσεις στις οποίες έκανε ο Νίκος Χριστοδουλίδης και δημοσιοποίησε το απόγευμα της Παρασκευής καταδεικνύουν και τον προσανατολισμό του ιδίου και της κυβέρνησής του. Είναι εμφανές ότι ο ανασχηματισμός έγινε με βλέμμα το 2028 και παράλληλα το κυβερνητικό σχήμα έχει ένα σαφές κεντροδεξιό σχήμα, και τα άτομα που κλήθηκαν να αναλάβουν το βάρος για την επόμενη διετία κινούνται ακριβώς μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο.

Απ’ εκεί και πέρα, αυτό που καταγράφεται στο Λόφο είναι πως δεν υπάρχει πρόθεση ή διάθεση να μπουν σε συζήτηση για παράπονα και μουρμουρητά, αλλά να ριχθεί το βάρος στην παραγωγή ακόμα περισσότερου έργου. Ωστόσο την ίδια ώρα φαίνεται ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης καταγράφει τα διάφορα σχόλια που άρχισαν να γίνονται για μέλη της κυβέρνησης που είτε φεύγουν ή μετακινούνται σε άλλες θέσεις. Και όπως μας έχει λεχθεί έχει τις απαντήσεις αλλά δεν προτίθεται να πει ο,τιδήποτε δημοσίως ή να μπει σε μια ανάλογη συζήτηση.

Έκπληξη από την αντίδραση της ΕΔΕΚ

Εκείνο που φαίνεται να ξενίζει τον Λόφο είναι η αντίδραση της ΕΔΕΚ καθώς, όπως μα αναφέρθηκε από άριστα ενημερωμένες πηγές, στην επικοινωνία Νίκου Χριστοδουλίδη με Νίκο Αναστασίου δεν καταγράφηκε οποιαδήποτε αντίδραση ή λέχθηκε κάτι ανάλογο με όσα υποστηρίζονται στην ανακοίνωση που εξέδωσε το κίνημα το βράδυ της Παρασκευής.

Το Πολιτικό Γραφείο της ΕΔΕΚ θα συνέλθει σήμερα εκτάκτως για να συζητήσει θέμα αναθεώρησης της σχέσης του κινήματος με την κυβέρνηση. Στην ανακοίνωσή της η ΕΔΕΚ εξέφρασε «έντονη δυσαρέσκεια» για τον ανασχηματισμό σημειώνοντας πως μέχρι τώρα η ΕΔΕΚ προσπάθησε μέσα από ειλικρινή προσπάθεια «να συμβάλει με προτάσεις και θέσεις στην επιτυχία του έργου της κυβέρνησης». Για την ΕΔΕΚ αυτή η συμβολή δεν εκτιμήθηκε.

Αυτό που συζητείται σε πολιτικά και κομματικά πηγαδάκια είναι το κατά πόσο η αντίδραση της ΕΔΕΚ έχει να κάνει με μη υπουργοποίηση κάποιου στελέχους του κόμματος. Γι’ αυτό το ερώτημα η απάντηση που δίνεται από πηγές στο Προεδρικό είναι πως στην κυβέρνηση συμμετέχει η Μαρία Παναγιώτου η οποία προέρχεται από το συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, ενώ προσφάτως διορίστηκε και η Έλενα Περικλέους ως επίτροπος του Παιδιού, που επίσης προέρχεται από τις τάξης της ΕΔΕΚ.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, σχολιάζοντας χθες την αντίδραση της ΕΔΕΚ σημείωσε πως είναι σεβαστές οι απόψεις της, οι τοποθετήσεις και οι αξιολογήσεις στις οποίες προβαίνουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις σύμφωνα με τα δικά τους δεδομένα.

Συνέχισε, υπενθυμίζοντας πως ο ΠτΔ «είναι υπόλογος στην κυπριακή κοινωνία, είναι υπόλογος στο κοινωνικό συμβόλαιο που έχει με τον κυπριακό λαό». Σύμφωνα με τον Κ. Λετυμπιώτη «στόχος της κυβέρνησης είναι η υλοποίηση στο σύνολο όλων των δράσεων, των πολιτικών του προγράμματος διακυβέρνησης που έχουν ως πυξίδα τους την βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών».

Ευχαριστίες προς τους απερχόμενους

Στις δηλώσεις του στο Προεδρικό Μέγαρο ο Εκπρόσωπος μετέφερε τις ευχαριστίες του Προέδρου της Δημοκρατίας προς τα απερχόμενα μέλη του υπουργικού συμβουλίου για την αγαστή συνεργασία που είχαν εδώ και τρία σχεδόν χρόνια για το «πολύ σημαντικό έργο που έχουν επιτελέσει».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε πως είναι «αποκλειστικό συνταγματικό δικαίωμα του ΠτΔ η απόφαση για ένα ανασχηματισμό για αλλαγές στην σύνθεση των μελών του υπουργικού συμβουλίου με βασικό και κεντρικό αποκλειστικό γνώμονα την υλοποίηση του προγράμματος διακυβέρνησης» που αποτελεί και «το κοινωνικό συμβόλαιο του Πρόεδρου Χριστοδουλίδη με τον κυπριακό λαό».

Απαντώντας σε ερώτηση για το ότι υπάρχει προβληματισμός ότι μπορεί να επηρεαστεί η επικείμενη Προεδρία ΕΕ από τις αλλαγές ο Κ. Λετυμπιώτης είπε πως «σε καμιά περίπτωση» δεν υπάρξει κάποια αρνητική εξέλιξη γιατί «για την Κυπριακή Προεδρία εδώ και αρκετό καιρό έχει ξεκινήσει μια εντατική προετοιμασία. Σας θυμίζω πόσο έγκαιρα έχουν ξεκινήσει τις προετοιμασίες για αυτή τη σημαντική περίοδο, για αυτό το σημαντικό για αυτό το σημαντικό για την χώρα μας, αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε πλήρως έτοιμοι, πανέτοιμοι για την ανάληψη της Κυπριακής Προεδρίας. Έχουν ληφθεί υπόψη όλα τα δεδομένα και στην βάση αυτής της αξιολόγησης έχουν ληφθεί και οι απαραίτητες αποφάσεις».

ΑΚΕΛ: Εξυπηρέτηση προεκλογικών αναγκών

Η ανάγνωση που γίνεται από πλευράς αντιπολίτευσης στον ανασχηματισμό της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη είναι πως πρόκειται για εξυπηρέτηση προεκλογικών αναγκών. Το ΑΚΕΛ σε ανακοίνωσή του σημειώνει πως «είναι προφανές ότι ο ανασχηματισμός δεν είχε στόχο να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα και το έργο της κυβέρνησης. Στόχος του κ. Χριστοδουλίδη ήταν να εξυπηρετήσει τις προεκλογικές ανάγκες ορισμένων εκ των συγκυβερνώντων κομμάτων, έχοντας πάντα το βλέμμα και την προσοχή του στο 2028».

Σύμφωνα με το ΑΚΕΛ «το βέβαιο είναι ότι αυτή τη συνταγή, θα συνεχιστεί η μνημειώδης αναποτελεσματικότητα και ανικανότητα της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη που απογοητεύει και εξοργίζει την κυπριακή κοινωνία». Περαιτέρω σημειώνει πως το ΑΚΕΛ «ως η αντιπολίτευση της χώρας, θα συνεχίσει να είναι η στιβαρή και σοβαρή δύναμη που όχι μόνο ασκεί τεκμηριωμένη κριτική στη διακυβέρνηση Χριστοδουλίδη, αλλά που προτείνει και διεκδικεί ρεαλιστικές προοδευτικές λύσεις για τα μεγάλα προβλήματα της χώρας και του λαού».

Ανακατατάξεις στη Βουλή

Ο ανασχηματισμός και η υπουργοποίηση του Μαρίνου Μουσιούττα φέρνει και ανακατατάξεις εντός της Βουλής των Αντιπροσώπων. Πέραν του ότι θα πρέπει να πληρωθεί η θέση του Μ. Μουσιούττα στην κοινοβουλευτική ομάδα της ΔΗΠΑ θα πρέπει να τοποθετηθεί και νέος πρόεδρος της επιτροπής Μεταφορών.

Ως προς το πρώτο μέρος, δηλαδή την πλήρωση της θέσης, αυτό είναι και το εύκολο κομμάτι της διαδικασίας αφού στη Βουλή θα εισέλθει ο Γιώργος Πενηνταέξ που ήταν ο πρώτος επιλαχών το ψηφοδέλτιο της Δημοκρατικής Παράταξης, Στις βουλευτικές εκλογές του 2021 ο ο Μαρίνος Μουσιούττας είχε λάβει 1810 ψήφους, έναντι 1765 του Γιώργου Πενηνταέξ.

Η προσοχή στρέφεται τώρα στο θέμα της προεδρίας της επιτροπής Μεταφορών, θέση την οποία κατείχε μέχρι σήμερα ο Μαρίνος Μουσιούττας. Στη συγκεκριμένη επιτροπή συμμετείχε μόνο ο Μαρίνος Μουσιούττας εκ μέρους της ΔΗΠΑ, ενώ αναπληρωτής πρόεδρος της επιτροπής είναι ο Κώστας Κώστα του ΑΚΕΛ.

Η πάγια πρακτική που ακολουθείται όταν κενωθεί μία προεδρία επιτροπής είναι να την καταλαμβάνει άλλος βουλευτής του ίδιου κόμματος που κατείχε προηγουμένως. Η άσκηση αυτή είναι συνήθως εύκολη όταν στη θέση του αναπληρωτή βρίσκεται βουλευτής από το ίδιο κόμμα, κάτι όμως που δεν συμβαίνει στην περίπτωση αυτή.

Εάν τα πράγματα κυλήσουν ομαλά τότε αναμένεται ότι την προεδρία της επιτροπής Μεταφορών θα την καταλάβει ο νυν βουλευτής της ΔΗΠΑ, Αλέκος Τρυφωνίδης. Δεν αναμένεται ότι πρόεδρος της ΔΗΠΑ, Μάριος Καρογιάν θα θελήσει να πάρει αυτός την προεδρία επιτροπής,

Ο Γιώργος Πενηνταέξ που θα μπει τώρα στη Βουλή αναμένεται να καταλάβει θέση σε άλλες επιτροπές που συμμετείχαν είτε ο κ. Μουσιούττας είτε ο κ. Τρυφωνίδης.