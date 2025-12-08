Συνάντηση θα έχουν την Τέταρτη ο διαπραγματευτής της ελληνοκυπριακής πλευράς Μενελάος Μενελάου και ο εκπρόσωπος του Τουρκοκύπριου ηγέτη, Μεχμέτ Ντανά, για προετοιμασία της συνάντησης των ηγετών στις 11 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι κύριοι Μενελάου και Ντανά θα έχουν συνάντηση το πρωί της Τετάρτης για προετοιμασία σε σχέση με την κοινή συνάντηση των δύο ηγετών την Πέμπτη με την Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, η οποία βρίσκεται στο νησί από την περασμένη Πέμπτη το βράδυ και είχε ήδη χωριστές συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τ/κ ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν.

Νωρίτερα την Πέμπτη, οι δύο ηγέτες θα επισκεφθούν την Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοούμενους (ΔΕΑ).

Σύμφωνα με δηλώσεις το Σάββατο του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη, την ίδια ημέρα θα βρεθεί στην Κύπρο και ο Ευρωπαίος απεσταλμένος για το Κυπριακό, Γιοχάνες Χαν, γεγονός που ο κ. Λετυμπιώτης χαρακτήρισε «ευτυχή συγκυρία» λόγω της σημασίας της ευρωπαϊκής διάστασης στο Κυπριακό.

Ο κ. Λετυμπιώτης εξέφρασε την ελπίδα ότι η κοινή συνάντηση της 11ης Δεκεμβρίου θα αποτελέσει το αποφασιστικό πρώτο βήμα για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό.

Σημειώνεται ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει συγκαλέσει συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου για την Παρασκευή, για να ενημερωθεί η πολιτική ηγεσία για τα αποτελέσματα των επαφών.

ΚΥΠΕ