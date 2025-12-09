Περίπου ένα 20λεπτο κράτησε η συνάντηση του προέδρου της ΕΔΕΚ με τον Νίκο Χριστοδουλίδη στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο Νίκος Αναστασίου, μετά το τετ α τετ που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ανέφερε ότι συζητήθηκε ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει λίγο καλύτερη η επικοινωνία Προεδρικού-ΕΔΕΚ.

Τόνισε ότι θέλουν πιο άμεση ενημέρωση και να μην ενημερώνονται για τις εξελίξεις πρώτα από τους δημοσιογράφους και τα ΜΜΕ. Συζητήθηκε και το θέμα του ανασχηματισμού, με τον πρόεδρο της ΕΔΕΚ να δηλώνει: «Για εμάς δεν έχει σημασία ο αριθμός με τον οποίο εκπροσωπείται το κόμμα στο Υπουργικό, αλλά το πόσο καλή είναι η συνεργασία με τους Υπουργούς της Κυβέρνησης».

Ξεκαθάρισε ότι δεν έθεσε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας θέμα αποχώρησης από την Κυβέρνηση, σημειώνοντας πως ενημερώθηκε για υιοθέτηση προτάσεων της ΕΔΕΚ για κοινωνικά ζητήματα όπως το στεγαστικό και οι χαμηλοσυνταξιούχοι. Παραδέχθηκε όμως ότι υπάρχουν κάποιες φωνές εντός του κόμματος που θεωρούν ότι η συμμετοχή στην Κυβέρνηση έχει κόστος.

Ο Νίκος Αναστασίου ρωτήθηκε από δημοσιογράφους αν έχει θέσει θέμα σχέσεων ΕΛΑΜ-Κυβέρνησης στον Νίκο Χριστοδουλίδη, με τον ίδιο να απαντά ότι επισήμανε στον ΠτΔ το συγκεκριμένο ζήτημα και πήρε την απάντηση πως πρόκειται για απλώς «διαδόσεις» και σημείωσε πως δεν έχει λόγο για να μην τον πιστέψει.