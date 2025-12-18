Η μη ύπαρξη Συμπερασμάτων του Συμβουλίου για τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στέλνει λανθασμένο πολιτικό μήνυμα, τόνισε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης κατά τη σημερινή σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Απευθυνόμενος στους ηγέτες της ΕΕ, ο Πρόεδρος διαμήνυσε ότι η Κυπριακή Προεδρία, που ξεκινά την 1η Ιανουαρίου, θα εργαστεί για πολιτική σαφήνεια και θεσμική συνέπεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ξεκίνησε την παρέμβασή του κατά τη συζήτηση για τη Διεύρυνση αναφερόμενος στο κείμενο του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων. Τόνισε πως η Κυπριακή Δημοκρατία θεωρεί λανθασμένο πολιτικό μήνυμα την απουσία Συμπερασμάτων για τη διεύρυνση, ιδιαίτερα σε μια τόσο κρίσιμη πολιτική συγκυρία.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επεσήμανε πως η Κυπριακή Προεδρία θα προχωρήσει με βάση τη δήλωση της Δανικής Προεδρίας του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων, όπως συζητήθηκε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, διασφαλίζοντας συνέχεια, πολιτική σαφήνεια και θεσμική συνέπεια.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε ευρύτερα στο θέμα της Διεύρυνσης, με ειδική αναφορά στα Δυτικά Βαλκάνια. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε πως τα Δυτικά Βαλκάνια αποτελούν ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή και η ΕΕ οφείλει να συνειδητοποιεί τον κίνδυνο να αφεθεί κενό επιρροής σε τρίτους δρώντες.

Όσον αφορά το Μαυροβούνιο και την Αλβανία, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι αποδεικνύουν πως, όταν υπάρχει πολιτική βούληση και μεταρρυθμιστική προσήλωση, η πρόοδος είναι εφικτή στο πλαίσιο της ενταξιακής πορείας.

Όσον αφορά τη Σερβία, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ήταν επικριτικός, επισημαίνοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση απέτυχε να πείσει τόσο την πολιτική ηγεσία όσο και την κοινωνία ότι η Σερβία ανήκει πραγματικά στην ευρωπαϊκή οικογένεια, γεγονός που απαιτεί ειλικρινή αυτοκριτική και πιο καθαρό πολιτικό μήνυμα. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η Σερβία έχει σημειώσει πρόοδο, στήριξε την Ουκρανία και βρίσκεται πλέον σε πορεία σταδιακής απεμπλοκής από τη Ρωσία ως προς τις σχέσεις αλληλεξάρτησης, στοιχείο που πρέπει να αξιοποιήσει εποικοδομητικά η ΕΕ.

Από τη σημερινή συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προκύπτει ότι υπάρχει σύμπτωση απόψεων με την Ελλάδα για το θέμα της Σερβίας και η Κυπριακή Προεδρία προτίθεται να αναλάβει συγκεκριμένα βήματα για να ενισχύσει την ευθυγράμμιση με την ευρωπαϊκή πορεία του Βελιγραδίου.

Για τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, βασική προϋπόθεση παραμονής στον ευρωπαϊκό δρόμο είναι η εσωτερική σταθεροποίηση και η λειτουργικότητα των θεσμών.

Η Κύπρος στηρίζει ξεκάθαρα τις προσπάθειες της Ουκρανίας και της Μολδαβίας και ως Προεδρία θα δώσει προτεραιότητα στην πρόοδο των ενταξιακών τους διαπραγματεύσεων, με βάση την αρχή της αξιοκρατίας (merit-based process). Σημειώνεται ότι η Μολδαβία έχει δεσμευτεί για ουσιαστική πρόοδο στο Κράτος Δικαίου και στις μεταρρυθμίσεις.

Όσον αφορά την Τουρκία, έγινε αναφορά στη σημασία του λεκτικού της Δήλωσης της Δανικής Προεδρίας του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων με συμπερίληψη πολύ σημαντικών αναφορών (όπως ο διορισμός του Γιοχάνες Χαν, τα Συμπεράσματα του Απριλίου 2024 κ.λπ.) και στην ομόφωνη αποδοχή από τους 27 του κειμένου για την Τουρκία.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης διαβεβαίωσε ότι η Κυπριακή Προεδρία θα λειτουργήσει ως έντιμος διαμεσολαβητής, δίκαιος προς όλους, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας, με στόχο μια σχέση βασισμένη σε αρχές και αμοιβαιότητα.

Στρατηγική επιδίωξη της Κύπρου, τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, είναι να έχει γείτονα που βρίσκεται πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις αξίες της. Επανέλαβε ότι όλα τα υποψήφια κράτη μέλη θα προσκληθούν στο άτυπο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων στην Κύπρο, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας.

Από πλευράς Λευκωσίας, υπάρχει πρόθεση να προσκληθεί και ο Πρόεδρος Ερντογάν στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στην Κύπρο, στο πλαίσιο ενός ειλικρινούς πολιτικού διαλόγου.

Η ΕΕ και η Κυπριακή Προεδρία πρέπει να είναι έτοιμες να παραδώσουν απτά αποτελέσματα, υπό την προϋπόθεση ότι και η Τουρκία θα ανταποκριθεί με πράξεις και ουσιαστική συμμόρφωση.

Οι ευρωτουρκικές σχέσεις – υπό το πρίσμα των Συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Απριλίου 2024 – αποτελούν προτεραιότητα για την Κυπριακή Δημοκρατία, στο πλαίσιο μιας στρατηγικής που συνδέει τη διεύρυνση με τη σταθερότητα, το διεθνές δίκαιο και την ευρωπαϊκή αξιοπιστία.