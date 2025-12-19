Ψηφοδέλτια σε τέσσερις φάσεις, αρχής γενομένης με την πρώτη σήμερα. Το Πολιτικό Γραφείο της Δημοκρατικής Παράταξης συνεδρίασε χθες και άναψε το πράσινο φως για την ανακοίνωση σήμερα των δέκα πρώτων υποψηφίων της ΔΗΠΑ για τις βουλευτικές εκλογές. Σε αυτή θα περιλαμβάνονται κομματικά στελέχη και αριστίνδην συνεργαζόμενοι υποψήφιοι, με πρώτο στη λίστα τον αντιπρόεδρο του κόμματος, Μαρίνο Κλεάνθους.

Ένα επίσης από τα γνωστά ονόματα που «ψήνονται» για να είναι υποψήφιος στο ψηφοδέλτιο της ΔΗΠΑ, είναι ο Νέστορας Νέστορος, πρώην μέλος της ελληνοκυπριακής πλευράς στη ΔΕΑ και πρώην πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ. Το όνομά του, όμως, δεν θα περιλαμβάνεται στη σημερινή δεκάδα των υποψηφίων. Πιθανότατα, αυτό θα γίνει στην επόμενη φάση των ανακοινώσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες μας, η σημερινή ανακοίνωση θα περιλαμβάνει, εκτός από την περίπτωση του Μαρίνου Κλεάνθους, που θα είναι στο ψηφοδέλτιο της Λευκωσίας, και τον Λευτέρη Αντωνίου, πρόεδρο της Ένωσης Κατεχόμενων Κοινοτήτων Λευκωσίας. Αναμένεται επίσης η υποψηφιότητα φαρμακοποιού στο επάγγελμα, με καταγωγή από την κατεχόμενη Αγία Μαρίνα Σκυλλούρας και έντονη κοινωνική δράση.

Στην επαρχία Λεμεσού αναμένεται η ανακοίνωση της υποψηφιότητας του Μάριου Στυλιανού, πρώην ποδοσφαιριστή της ΑΕΛ Λεμεσού και της ΑΠΕΠ Πιτσιλιάς, ο οποίος είναι αρκετά γνωστός στο φίλαθλο κοινό της Λεμεσού. Στη Λεμεσό αναμένεται να κατέλθει και ο Σταύρος Σταύρου, πρώην αστυνομικός, γνωστός στην κοινωνία της πόλης, καθώς και ο Ειρηναίος Κουμής.

Στην επαρχία Αμμοχώστου αναμένεται να ανακοινωθεί η υποψηφιότητα του γιατρού Σέργη Σεργίου, προέδρου της ποδοσφαιρικής ομάδας της Αγίας Νάπας.

Στην επαρχία Λάρνακας αναμένεται η ανακοίνωση της υποψηφιότητας της Δέσπως Παπαδοπούλου υπεύθυνης του Κέντρου Μαστού Λάρνακας. Στη Λάρνακα αναμένεται να κατέλθει ως αριστίνδην υποψήφιος και ο δικηγόρος Γιώργος Κούμας.

Στην επαρχία Πάφου αναμένεται να ανακοινωθεί η υποψηφιότητα του Ανδρέα Κεσούρη, πρώην σχολικού εφόρου με το ΔΗΚΟ.

Αυτή θα είναι η πρώτη φουρνιά ανακοινώσεων της ΔΗΠΑ. Θα ακολουθήσουν ακόμη τρεις σειρές ανακοινώσεων. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ήδη περισσότεροι από 40 υποψήφιοι είναι κλειστοί, ενώ απομένουν ανοικτές λιγότερες από 15 θέσεις παγκύπρια. Το ψηφοδέλτιο αναμένεται να συμπληρωθεί πλήρως πριν από το τέλος Ιανουαρίου.

Σημείο αναφοράς της χθεσινής συνεδρίας του Πολιτικού Γραφείου της ΔΗΠΑ, ήταν και ο σχεδιασμός για την προεκλογική εκστρατεία. Αυτό που αποφασίστηκε είναι όπως αξιωματούχοι του κόμματος και βουλευτές αναλάβουν ως υπεύθυνοι τομέων, ώστε να ετοιμάσουν το πρόγραμμα των προεκλογικών θέσεων του κόμματος, το οποίο θα παρουσιαστεί μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου.

Ο Μάριος Καρογιάν δεν ανακοίνωσε ακόμη την απόφασή του, ωστόσο όλες οι ενδείξεις οδηγούν στο συμπέρασμα ότι δεν θα είναι υποψήφιος. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οποιαδήποτε απόφασή του θα την ανακοινώσει ο ίδιος δημόσια, στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου, κατά την οποία θα εξηγήσει και τους λόγους.

Από το ψηφοδέλτιο θα απουσιάζει ασφαλώς και ο Μαρίνος Μουσιούττας, ο οποίος πρόσφατα έχει υπουργοποιηθεί. Ο μόνος σίγουρος υποψήφιος από την παρούσα κοινοβουλευτική ομάδα της ΔΗΠΑ, είναι ο βουλευτής Λευκωσίας Αλέκος Τρυφωνίδης.

Ο Μαρίνος Μουσιούττας ήταν παρών, χθες, στη συνεδρία του Πολιτικού Γραφείου, όπως και ο υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας.

Παρών σε συνεδρία συλλογικού οργάνου ήταν για πρώτη φορά και ο Γιώργος Πενηνταέξ, ο οποίος αντικατέστησε στα έδρανα του κόμματος τον Μαρίνο Μουσιούττα.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά τη χθεσινή συνεδρίαση δεν έγινε καμία αναφορά στην περίπτωση του Μιχάλη Γιακουμή, ο οποίος, ως γνωστόν, πρόσφατα αποχώρησε από την κοινοβουλευτική ομάδα της ΔΗΠΑ και ανεξαρτητοποιήθηκε.

ΕΔΕΚ

Άλλες δύο υποψηφιότητες για την επαρχία Λεμεσού ανακοίνωσε χθες η ΕΔΕΚ. Πρόκειται για τους:

Αγγέλα Νεοκλέους- σχολική έφορο ανατολικής Λεμεσού,

Άδωνι Κωνσταντίνου- διεθνολόγο, μέλος του Πολιτικού Γραφείου της ΕΔΕΚ

Ετοιμάζεται για ΑΛΜΑ ο Παπαδάκης

Πολύ κοντά στην ένταξή του στο Κίνημα Άλμα του Οδυσσέα Μιχαηλίδη, βρίσκεται ο πρώην ευρωβουλευτής Δημήτρης Παπαδάκης. Τελικές αποφάσεις και ανακοινώσεις αναμένονται από τον Ιανουάριο, αφού προηγηθούν διαβουλεύσεις εντός της Αιχμής.