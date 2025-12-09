Θα κάνει ό,τι μπορεί για τους συμπολίτες του στο εναπομείναν χρονικό διάστημα της θητείας της παρούσας Βουλής των Αντιπροσώπων, δήλωσε, την Τρίτη, ο Γιώργος Πενηνταέξ κατά τη τελετή ανακήρυξής του ως νέου Βουλευτή της ΔΗΠΑ, μετά την παραίτηση του Μαρίνου Μουσιούττα από αυτή τη θέση λόγω του διορισμού του ως Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Κατά την τελετή ανακήρυξης, στα γραφεία της Επαρχιακής Διοίκησης Λευκωσίας, ο Έφορος Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων της Εκλογικής Περιφέρειας Λευκωσίας, Ανδρέας Χατζηπάκκος, ανέφερε ότι ο κ. Πενηνταέξ, ο οποίος ήταν ο πρώτος επιλαχών υποψήφιος της ΔΗΠΑ, και ο αμέσως ακολουθών κατά σειρά επιτυχίας και μη εκλεγέντας υποψήφιος του συνδυασμού της ΔΗΠΑ στην εκλογή περιφέρειας Λευκωσίας, καταλαμβάνει την κενωθείσα βουλευτική έδρα στην εκλογή περιφέρειας Λευκωσίας.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε παρουσία του Προέδρου της ΔΗΠΑ, Μάριου Κάρογιαν, του νέου Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μαρίνου Μουσιούττα, και άλλων στελεχών της παράταξης και μελών της οικογένειας του κ. Πενηνταέξ.

«Θέλω να υποσχεθώ ότι θα καταβάλω το άπαν των δυνάμεών μου να φανώ αντάξιος της εμπιστοσύνης του κυπριακού λαού που με ανέδειξε σε αυτή τη δύσκολη θέση, θα έλεγα, και θα κάνω ό,τι μπορώ για τους συμπολίτες μου στο εναπομείναν χρονικό διάστημα της παρούσας Βουλής των Αντιπροσώπων, ιδιαίτερα στα θέματα τα οποία εγκύπτω καθημερινά, ως εθελοντής για δεκαετίες τώρα, στα θέματα της υγείας, στα θέματα της κοινωνικής πρόνοιας, εργασίας, παιδείας και οτιδήποτε έχει σχέση με τα πολλά, πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει η σημερινή κοινωνία και οι συμπολίτες μας» είπε ο κ. Πενηνταέξ, μετά την ανακήρυξή του ως Βουλευτή.

Ευχαρίστησε τον Έφορο Εκλογής, σημειώνοντας ότι είναι «ιδιαίτερη τιμή» για τον ίδιο που στην τελετή παρέστησαν ο κ. Κάρογιαν και ο κ. Μουσιούττας.

Η ανακοίνωση ΔΗΠΑ

Η ΔΗΠΑ εκφράζει τα πιο θερμά και ειλικρινή της συγχαρητήρια στον κ. Γιώργο Πενηνταέξ για την ανακήρυξή του σε Βουλευτή της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η ανακήρυξη αυτή έρχεται ως φυσική συνέχεια της ανάληψης των καθηκόντων του κ. Μαρίνου Μουσιούττα ως Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Ο κ. Πενηνταέξ, ο οποίος ήταν ο πρώτος επιλαχών και ο αμέσως επόμενος υποψήφιος σε σειρά επιτυχίας στον συνδυασμό της ΔΗΠΑ στην εκλογική Περιφέρεια Λευκωσίας, αναλαμβάνει μια θέση μεγάλης ευθύνης σε μια κρίσιμη συγκυρία.

Είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι ο κ. Πενηνταέξ θα φανεί αντάξιος της εμπιστοσύνης τόσο του κυπριακού λαού όσο και της παράταξής μας. Γνωρίζοντας το ακέραιο ήθος του, την ευαισθησία του στα θέματα κοινωνικής προσφοράς και την αταλάντευτη προσήλωσή του στα κοινά, είμαστε σίγουροι ότι θα έχει μια παραγωγική και αποτελεσματική θητεία.

Η δεκαετής εθελοντική του δράση και η εμπειρία στα καθημερινά θέματα των πολιτών, αποτελούν εχέγγυα για μία ουσιαστική και αποτελεσματική παρουσία στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Ευχόμαστε ολόψυχα στον νέο Βουλευτή, κ. Γιώργο Πενηνταέξ, καλή δύναμη, κάθε επιτυχία και μια γόνιμη πορεία, ώστε να εκπροσωπήσει επάξια τους πολίτες και να συμβάλει στην προώθηση των μεταρρυθμίσεων που έχει ανάγκη ο τόπος.

ΚΥΠΕ