Αιφνιδιαστική χαρακτήρισε τη στιγμή του ανασχηματισμού ο νέος βουλευτής της ΔΗΠΑ, Γιώργος Πενηνταέξ, όχι όμως και την υπουργοποίηση του Μαρίνου Μουσιούττα, καθώς το ενδεχόμενο αυτό ακουγόταν εδώ και αρκετό καιρό.

Ο νέος βουλευτής της ΔΗΠΑ, σε δηλώσεις του στο philenews ανέφερε ότι επειδή ακουγόταν το όνομα του Μαρίνου Μουσιούττα για υπουργοποίηση, γνώριζε πως εάν αυτό γινόταν πράξη τότε θα έπαιρνε την θέση του στη Βουλή, καθώς ήταν πρώτος επιλαχών.

Ο κ. Πενηνταέξ πρόσθεσε ότι δεν περίμενε να γίνει ο ανασχηματισμός σήμερα, χαρακτηρίζοντας την χρονική στιγμή της απόφασης του Προέδρου αιφνιδιαστική.

Αναφορικά με το γεγονός ότι θα διατελέσει βουλευτής για έξι περίπου μήνες, ο κ. Πενηνταέξ ανέφερε ότι θα επικεντρωθεί στο να προβάλει θέματα που απασχολούν τους συμπολίτες μας σε οποιοδήποτε επίπεδο, δηλαδή θέματα υγείας, πρόνοιας, παιδείας κλπ.

Στο ερώτημα εάν γνωρίζει σε ποιες επιτροπές της Βουλής θα συμμετάσχει, ο νέος Βουλευτής της ΔΗΠΑ ανέφερε ότι αυτό εναπόκειται στην κατανομή που θα γίνει από το αρμόδιο Σώμα, ξεκαθαρίζοντας πως το γεγονός ότι ο κ. Μουσιούττας ήταν πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών, δεν σημαίνει ότι θα είναι και ο ίδιος.

Για το εάν θα κατέλθει υποψήφιος με την ΔΗΠΑ στις βουλευτικές εκλογές, ο κ. Πενηνταέξ προτίμησε να μην τοποθετηθεί αυτή τη στιγμή, σημειώνοντας ότι η απόφαση θα παρθεί από τον ίδιο και το κόμμα. Αυτή τη στιγμή θα επικεντρωθεί στα νέα του καθήκοντα τόνισε.