Το Κίνημα Οικολόγων θα συνεχίσει την κοινοβουλευτική του παρουσία και ιστορία, δηλώνει με αισιοδοξία ο πρόεδρος του Σταύρος Παπαδούρης, ο οποίος στέλνει το μήνυμα πώς οι Οικολόγοι προτάσσουν προς την κοινωνία ένα δυνατό και συμπεριληπτικό ψηφοδέλτιο. Τονίζει πώς οι Οικολόγοι παραμένουν η μόνη πολιτική δύναμη που αποφεύγει τις κοκορομαχίες για χάρη της συσπείρωσης όπως κάνουν άλλα κόμματα. Διαμηνύει πώς στις επικοινωνιακές πρακτικές άλλων πολιτικών δυνάμεων το Κίνημα απαντά με το κοινοβουλευτικό του έργο. Επισημαίνει ακόμα ότι το Κίνημα Οικολόγων έχει ως παρακαταθήκη μια καθαρή και τίμια πορεία 30 ετών και ένα πλούσιο κοινοβουλευτικό έργο.

Τονίζει ακόμα ότι, οι Οικολόγοι είναι ένα κίνημα, που είναι το μοναδικό που πεισματικά δεν δέχεται την οποιανδήποτε εισφορά από μεγάλους επιχειρηματίες του κατασκευαστικού τομέα, από τραπεζικά ιδρύματα και γενικότερα από την εγχώρια και ξένη ολιγαρχία, υστερεί σε οικονομικούς πόρους.

– Πού βρίσκονται οι διεργασίες για τις βουλευτικές εκλογές; Πότε αναμένετε να συμπληρωθεί το ψηφοδέλτιο και ποια τα επόμενα βήματα της προεκλογικής;

– Το Κίνημα μας βρίσκεται σε διαδικασία συμπλήρωσης του ψηφοδελτίου, με πρόσωπα που προέρχονται μέσα από την δεξαμενή των απλών πολιτών και φέρουν ποιοτικά χαρακτηριστικά που συνάδουν με τις αρχές και αξίες της Πολιτικής Οικολογίας. Προς το τέλος του Ιανουαρίου θα προγραμματιστούν οι επαρχιακές συνελεύσεις για να αποφασίσουμε την τελική σύνθεση του ψηφοδελτίου. Θεωρώ ότι η σύσταση του δικού μας ψηφοδελτίου είναι συμπεριληπτική και μπορώ να πω ότι μέχρι τώρα, η ανατροφοδότηση που λαμβάνω από τα μέλη μας και την κοινωνία, είναι ενθαρρυντική. Έχουμε ένα δυνατό, συμπεριληπτικό ψηφοδέλτιο που αποτελείται από ενεργούς και έντιμους πολίτες και αυτό με ικανοποιεί ηθικά.

Έπειτα, είναι και η επικοινωνιακή πολιτική του Κινήματος μας που παραμένει ταπεινή αλλά ουσιαστική. Είμαστε η μόνη πολιτική δύναμη που δεν μπαίνει σε ατέρμονες κοκορομαχίες με οποιοδήποτε κόμμα για χάριν της συσπείρωσης ή και της δημιουργίας εντυπώσεων. Θεωρώ ότι αυτή η πρακτική που ακολουθούν άλλα κόμματα, είναι αντιδεοντολογική και αντιπαραγωγική. Όλα τα κόμματα – ακόμα και τα νεοσύστατα – πρέπει αντιληφθούν ότι ο ρόλος της πολιτείας μέσα στην δημοκρατία, είναι να φέρνουν προτάσεις για επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν τους πολίτες. Η επιλογή των κομμάτων να εξαντλούν ενέργεια και χρήμα για επικοινωνιακά τεχνάσματα πρέπει να τερματιστεί, διότι οδηγεί σε επικίνδυνα μονοπάτια την ίδια την δημοκρατία. Να επικεντρωθούν στην ουσία των προβλημάτων και να φέρουν προτάσεις.

Ενδεικτικά να αναφέρω ότι ως βουλευτές του Κινήματος Οικολόγων έχουμε αξιολογηθεί και από την ανεξάρτητη πλατφόρμα “Nomoplatform” ως οι πιο παραγωγικοί, μέχρι αυτή την στιγμή. Εάν δεν είναι αυτά που βλέπει ένας πολίτης και αρκείται στο να λαμβάνει υπόψη του μόνο εικόνα και ατάκες, τότε θα παραμείνουμε και εμείς, ένα μικρό κοινοβουλευτικό κίνημα.

Έχουμε ως παρακαταθήκη μια καθαρή και τίμια πορεία 30 ετών και ένα πλούσιο κοινοβουλευτικό έργο, παρόλο που είμαστε το πιο μικρό κόμμα. Σκεφτείτε πόσο μεγαλύτερο έργο θα κάναμε αν το Κίνημα μας είχε ρυθμιστικό ρόλο στην Βουλή. Έχουμε αναδείξει σοβαρά οικονομικά και περιβαλλοντικά σκάνδαλα και με αυτά τα εφόδια συνεχίζουμε με πείσμα να πορευόμαστε μπροστά.

– Θα συνεχίσουν οι Οικολόγοι την κοινοβουλευτική τους παρουσία; Ποιος ο εκλογικός σας στόχος; Πώς διαβάζετε τις μέχρι τώρα δημοσκοπήσεις;

– Οι Οικολόγοι θα συνεχίσουν την κοινοβουλευτική τους παρουσία εάν το θέλουν και οι πολίτες. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν το Κίνημα Οικολόγων να έχει την δυναμική να μπορεί να ανανεώσει την συμμετοχή της στο κοινοβούλιο και είμαι αισιόδοξος ότι θα το πετύχουμε. Ξέρετε ένα κίνημα, που είναι το μοναδικό που πεισματικά δεν δέχεται την οποιανδήποτε εισφορά από μεγάλους επιχειρηματίες του κατασκευαστικού τομέα, από τραπεζικά ιδρύματα και γενικότερα από την εγχώρια και ξένη ολιγαρχία, υστερεί σε οικονομικούς πόρους.

Αυτή η συνειδητοποιημένη μας επιλογή, κουβαλά και επικοινωνιακές επιπτώσεις. Επιλέγουμε να μην έχουμε την πολυτέλεια που έχουν άλλα κόμματα που παρουσιάζουν μια βελτιωμένη επικοινωνιακά εικόνα, ενισχύοντας την πρόσβαση τους στα ΜΜΕ ή στο να δημιουργούν πιο ποιοτικό επικοινωνιακό περιεχόμενο , είτε στο να αγοράσουν ακριβά επικοινωνιακά εργαλεία για να τα αξιοποιήσουν για σκοπούς χειραγώγησης των πολιτών. Εμείς, δεν μπήκαμε και δεν θα μπούμε ποτέ σε αυτή την λογική εξαπάτησης. Εμείς απαντούμε με κοινοβουλευτικό έργο και διαφάνεια.

– Το Κίνημα βρίσκεται σε μια φάση ανασυγκρότησης; Πόσο σας επηρεάζει η δημιουργία νέου κινήματος με βασική θέση την Οικολογία; Είχαμε και την παραίτηση του αναπληρωτή προέδρου των Οικολόγων Σωτήρη Χρίστου. Πώς τα βλέπετε όλα αυτά;

– Ιστορικά, το Κίνημα Οικολόγων, όποτε μπήκε σε διαδικασία ανασυγκρότησης, μόνο θετικά αποτελέσματα προέκυψαν. Αυτό κάνουμε και σήμερα. Ενδεικτικά να αναφέρω ότι την τελευταία τριετία, το Κίνημα Οικολόγων έσπασε δυναμικά το ρεκόρ της εγγραφής νέων μελών και αυτή την στιγμή, έχουμε υπερδιπλασιάσει τα μέλη μας. Αυτό οφείλεται στην πολύ καλή δουλειά που επιτελείται από τον κινηματικό μηχανισμό και για αυτό ως πρόεδρος είμαι υπερήφανος. Έχουμε μια εξαιρετική ομάδα από στελέχη και για αυτό δηλώνω αισιόδοξος για την μετέπειτα πορεία μας.

Η δημιουργία των οποιονδήποτε νέων κομμάτων δεν θεωρώ ότι μας επηρεάζει σε καμία περίπτωση, αρνητικά. Αντιθέτως, θεωρώ ότι ενισχύεται η δημοκρατία και διευρύνονται οι επιλογές για τους πολίτες. Παρόλο που όλα τα κόμματα πλέον επικαλούνται ότι κόπτονται για τα περιβαλλοντικά ζητήματα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτή η εξέλιξη δεν μας επηρεάζει αρνητικά.

Μάλλον θετικά μας επηρεάζει, γιατί εδώ ο πολίτης έχει την δυνατότητα να μπορεί με κριτική σκέψη να έχει ένα μέτρο σύγκρισης. Ουσιαστικά, ως Κίνημα Οικολόγων που μετρά 30 χρόνια καθαρής και διεκδικητικής παρουσίας, μπορούμε να συγκριθούμε από τους πολίτες σε σχέση με ένα οποιοδήποτε νεοσύστατο κόμμα, όπως και να ονομάζεται, όποια σκιώδη πρόθεση και να έχει, όποιοι και αν κρύβονται από πίσω. Το Κίνημα μας πέρασε πολλά την τελευταία 10ετία. Το 2016 σε μια προσπάθεια των μεγάλων κομμάτων να μας πετάξουν έξω από την Βουλή , αύξησαν το εκλογικό μέτρο στο 3,6%. Το αποτέλεσμα ήταν να διπλασιάσουμε τις έδρες μας. Το 2021, και πάλι τα μεγάλα κόμματα, μας βομβάρδιζαν με τόνους λάσπης. Το αποτέλεσμα ήταν να αυξήσουμε περαιτέρω τις έδρες μας στην Βουλή. Σήμερα, το κατεστημένο εφευρίσκει άλλους τρόπους να πολεμήσει την μόνη τίμια φωνή. Δεν το βάζουμε όμως κάτω. Το καλό θα νικήσει! Η παραίτηση του κ. Χρίστου, ήταν ακόμα μια μεμονωμένη παραίτηση ενός στελέχους του Κινήματος μας, όπως είχαμε στο παρελθόν και σε άλλες περιπτώσεις. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να πάρει τις δικές του αποφάσεις με βάση τις δικές του ατομικές φιλοδοξίες. Στο Κίνημα μας, πάντα λειτουργούσαμε δημοκρατικά και με διαφάνεια. Οι αποφάσεις λαμβάνονται πάντα συλλογικά και αυτός είναι και ο βασικός λόγος που το Κίνημα μας διευρύνεται χρόνο με τον χρόνο, σε αντίθεση με άλλα κόμματα που αποσυντίθενται.

– Ποια είναι βασικά πολιτικά μηνύματα των Οικολόγων σε αυτές τις εκλογές; Σε ποιους τομείς θα εστιάσετε;

– Τα μηνύματα που προσπαθούμε διαχρονικά να περάσουμε στην κοινωνία των πολιτών, έχουν πρωτίστως να κάνουν με το διακύβευμα της καταπολέμησης της διαφθοράς και την επικράτηση της αξιοκρατίας, της λογοδοσίας και της δικαιοσύνης. Η πάγια διεκδίκηση της Πολιτικής Οικολογίας στην Κύπρο, παραμένει η κοινωνική και περιβαλλοντική δικαιοσύνη. Αν δείτε παραδείγματα σύγχρονων κρατών που έχουν ελάχιστα έως και μηδενικά ποσοστά διαφθοράς, εκεί θα δείτε και κράτη να ευημερούν, να προοδεύουν και να απολαμβάνουν μια πολύ καλή ποιότητα ζωής. Η διαφθορά, η διαπλοκή και οι πελατειακές σχέσεις που αναπτύσσονται στην Κύπρο την τελευταία 20ετία, έχουν ως συνεπακόλουθο αποτέλεσμα σήμερα να βρισκόμαστε ως κράτος, στο στόχαστρο ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών. Έργα που δεν ολοκληρώνονται, δαπάνες δισεκατομμυρίων να χάνονται, το κυκλοφοριακό πρόβλημα να διογκώνεται, η ποιότητα ζωής των πολιτών να υποβαθμίζεται, περιουσίες να εκποιούνται από ξένα funds, την ακρίβεια να καλπάζει και την στεγαστική κρίση να διευρύνεται, είναι μόνο μερικά δεινά που φέρνει ακριβώς, η παρατεταμένη διαφθορά και η ασυδωσία.

Επικεντρωνόμαστε λοιπόν, σε αυτούς τους τομείς και καλούμε τους πολίτες να σκεφτούν την επόμενη μέρα και κυρίως την σύνθεση της επόμενης Βουλής. Εάν οι πολίτες θέλουν κοινοβουλευτική πλειοψηφία που να εξυπηρετεί συμφέροντα ολιγαρχών και ημετέρων, ας πράξουν το ίδιο, δηλαδή, όπως έπραξαν σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, αλλά ας μην παραπονιούνται αργότερα, για τραγικά γεγονότα που θα ακολουθήσουν. Αν οι πολίτες θέλουν αυτή η φρίκη να τερματιστεί και να έρθουν πιο ελπιδοφόρες μέρες, η λύση είναι να επιλέξουν την μόνη δοκιμασμένη πολιτική δύναμη που άντεξε, που διεκδίκησε, που δεν έβαλε το χέρι στο βάζο με το μέλι, που στάθηκε δίπλα στους πολίτες, στα απλά καθημερινά προβλήματα τους, η επιλογή είναι μία και είναι η ψήφος στο Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών.

– Πώς βλέπετε το πολιτικό σκηνικό στην Κύπρο; Σας ανησυχεί αυτή η ρευστότητα και η επόμενη μέρα των εκλογών;

– Μας ανησυχεί κυρίως, η επόμενη μέρα των πολιτών και του τόπου μας. Μας ανησυχεί επίσης η συνέχιση της υφιστάμενης σύνθεσης της Βουλής. Τα κόμματα που έφεραν τον τόπο σε αυτή την θέση της ανασφάλειας, πρέπει να λάβουν ένα ηχηρό μήνυμα από τους πολίτες, στις επερχόμενες εκλογές. Το πολιτικό σκηνικό θα μεταβάλλεται συνεχώς μέχρι τον Μάη του 2026. Υπάρχει ρευστότητα και θεωρώ ότι το τελικό αποτέλεσμα της εκλογικής αναμέτρησης δεν θα ανταποκρίνεται, με την εικόνα που παρουσιάζεται στις σημερινές δημοσκοπήσεις.