Η προσοχή και το ενδιαφέρον στρέφονται τις περισσότερες φορές στα μεγάλα κόμματα και στη μάχη της πρωτιάς. Την ίδια ώρα, όμως, βρίσκεται σε εξέλιξη μία ακόμη μεγάλη κομματική μάχη, που αφορά το ποια και πόσα κόμματα θα καταφέρουν τελικά να εισέλθουν στη Βουλή. ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ, Οικολόγοι και Βολτ αναμένεται να δώσουν σκληρή μάχη μέχρι τέλους, ενώ ήδη στο παρασκήνιο οι ηγεσίες τους δίνουν τον δικό τους αγώνα για εξεύρεση υποψηφίων που να μπορούν να λειτουργήσουν ως πόλος έλξης ψηφοφόρων και να ενισχύσουν τη συνολική προσπάθεια για είσοδο στη Βουλή.

Στην εξίσωση μπαίνει πλέον και η ανακοίνωση για τη δημιουργία κόμματος από τον ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου, γεγονός που αυξάνει ακόμη περισσότερο την πίεση προς ολόκληρο το κομματικό σύστημα.

Η μάχη της… «κάτω ζώνης» για τη νέα Βουλή παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όχι μόνο λόγω του ότι προβλέπεται μία εξαιρετικά αμφίρροπη αναμέτρηση, αλλά και επειδή το αποτέλεσμά της θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τη σύνθεση του νέου Κοινοβουλίου. Όσον περισσότερα κόμματα μπουν στη Βουλή, για κάποιους θα είναι και τόσο πιο αντιπροσωπευτική η Βουλή με μεγαλύτερη πολυφωνία. Για κάποιους άλλους όμως, όσο περισσότερα κόμματα μπουν στην Βουλή, τόσο πιο κατακερματισμένο θα είναι στο σκηνικό και τόσο πιο δυσλειτουργικό το νομοθετικό σώμα.

Τα κόμματα ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ, Οικολόγοι και Βολτ δίνουν τη δική τους μάχη, με τις ηγεσίες τους να πασχίζουν για να καταφέρουν να έχουν μεγάλες εκπλήξεις στο ψηφοδέλτιό τους. Κάποιοι στόχευσαν και αρκετά ψηλά στο «μετεγγραφικό παζάρι» για πιθανούς υποψηφίους, χωρίς όμως -τουλάχιστον μέχρι στιγμής- να υπάρξει θετική κατάληξη.

ΕΔΕΚ: Οι επιστροφές που δεν… έγιναν

Η αλλαγή ηγεσίας στο κόμμα δημιούργησε κάποια κινητικότητα προθέσεων για επιστροφή στελεχών. Έγιναν ορισμένες επαφές και πραγματοποιήθηκε συνάντηση της ηγεσίας με τον Κωστή Ευσταθίου και τον Δημήτρη Παπαδάκη, χωρίς ωστόσο να υπάρξει αποτέλεσμα.

Η προσοχή της ηγεσίας είναι στραμμένη στην Παγκύπρια Συνδιάσκεψη, προγραμματισμένη για τις 9 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΔΕΚ, στη Συνδιάσκεψη θα κατατεθούν προτάσεις για το στεγαστικό, την ενέργεια, το υδατικό, την παιδεία, την υγεία και την οικονομία. Οι προτάσεις θα είναι συγκεκριμένες, κοστολογημένες και υλοποιήσιμες, ενώ ετοιμάζονται σε συνεργασία με άτομα που διαθέτουν σχετική εμπειρογνωμοσύνη.

Όσον αφορά στο Κυπριακό, θα κατατεθεί συγκεκριμένη πρόταση, η οποία θα περιλαμβάνεται στην ομιλία του προέδρου του κόμματος.

Αξιοσημείωτο είναι ότι, με άρθρο του, ο τέως δήμαρχος Λεμεσού και παλιό στέλεχος της ΕΔΕΚ, Νίκος Νικολαΐδης, καλεί σε συστράτευση για τη διάσωση του κόμματος.

Σε σχέση με το ψηφοδέλτιο, υπάρχει ακόμη αρκετός δρόμος μέχρι τη συμπλήρωσή του. Στόχος είναι να υπάρξουν επιστροφές ατόμων που, για διάφορους λόγους, έμειναν μακριά από το κόμμα.

Στα πηγαδάκια της ΕΔΕΚ κυκλοφορούν ορισμένα ονόματα. Για τη Λευκωσία, θεωρούνται δεδομένες οι υποψηφιότητες του αναπληρωτή προέδρου της ΕΔΕΚ, Μορφάκη Σολομωνίδη, και του ακαδημαϊκού Αλέξη Χαραλάμπους. Για τη Λεμεσό ακούγεται το όνομα του νομικού Λύσανδρου Λυσάνδρου, για την Αμμόχωστο της λογίστριας Χριστίνας Στέκκα, για τη Λάρνακα του επιχειρηματία και δημοτικού συμβούλου Γιώργου Ανδρέου και της νομικού Κατερίνας Σοφοκλέους, για την Πάφο του πολιτικού μηχανικού και δημοτικού συμβούλου Φίλιππου Φιλίππου και για την Κερύνεια του εκπαιδευτικού Μάριου Κύρου.

Το γεγονός ότι η ΕΔΕΚ έχει ρίζες στο εκλογικό σώμα, λόγω της μακρόχρονης ιστορίας της, δημιουργεί την ελπίδα επίτευξης των εκλογικών στόχων της.

ΔΗΠΑ: Ο Καρογιάν το σκέφτεται

Το μεγάλο ερωτηματικό αφορά τον πρόεδρο του κόμματος, Μάριο Καρογιάν, και το κατά πόσο τελικά θα είναι ή όχι υποψήφιος. Στην τελευταία συνεδρία συλλογικού οργάνου του κόμματος, που είχε ως θέμα τις εκλογές, είχε εκφράσει πρόθεση να μην είναι, αλλά του ζητήθηκε να το ξανασκεφτεί.

Ο Μάριος Καρογιάν δεν έχει ακόμη ανακοινώσει την απόφασή του. Πληροφορίες αναφέρουν ότι, μετά από δεκαπέντε χρόνια στα κοινοβουλευτικά έδρανα, είναι πιθανό να θελήσει να ανοίξει τον δρόμο σε άλλα στελέχη του κόμματος.

Σε περίπτωση που δεν είναι υποψήφιος, αφήνει διεκδικήσιμη την έδρα της Λεμεσού, την οποία κατέχει και στην οποία, ως επικεφαλής του ψηφοδελτίου, δεν χρειάζεται σταυρό προτίμησης. Συνεπώς, αν αποσυρθεί, δημιουργείται προοπτική για πιο ανταγωνιστικό ψηφοδέλτιο στη Λεμεσό. Υπάρχει ωστόσο και η άποψη ότι η παρουσία του στο ψηφοδέλτιο λειτουργεί ως κινητήριος δύναμη για ψήφο στο κόμμα.

Όσον αφορά τις υπόλοιπες επαρχίες, δεδομένη θεωρείται η επαναδιεκδίκηση της έδρας από τον Αλέκο Τρυφωνίδη, και πολύ πιθανόν από τον Μαρίνο Μουσιούττα. Στην Αμμόχωστο αναμένεται να επαναδιεκδικήσει και ο Μιχάλης Γιακουμής. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το ψηφοδέλτιο είναι κλειστό σε ποσοστό 80% και ότι αναμένεται να ανακοινωθεί εντός Νοεμβρίου.

Στο παρελθόν η ΔΗΠΑ ανέτρεψε αρκετές φορές τις δημοσκοπήσεις και αυτό ευελπιστεί να πράξει και τώρα, καθώς όπως λέγεται πολλές φορές μεταξύ των παλιών στελεχών της, ξέρουν να κάνουν εκλογές.

Οικολόγοι: Ανακοινώσεις και χαμόγελα

Μια πρόσφατη διαδικτυακή δημοσκόπηση που έδειχνε το Κίνημα Οικολόγων να κινείται κοντά στο 5% έφερε χαμόγελα αισιοδοξίας στο κόμμα. Η μάχη αναμένεται δύσκολη και ο δρόμος μακρύς για τη νέα ηγεσία, η οποία έχει ήδη αρχίσει να ανακοινώνει τους πρώτους υποψηφίους της.

Την προηγούμενη εβδομάδα ανακοινώθηκαν ως υποψήφιοι για τη Λεμεσό ο αρχιτέκτονας Μίλτος Παπαδόπουλος και ο νομικός Ζήνωνας Νικολαΐδης, οι οποίοι αποδέχθηκαν την πρόταση του Κινήματος.

Στη Λευκωσία, υποψήφιοι θα είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Κυπρίων και πολιτικός ακτιβιστής Oz Karahan, καθώς και ο νομικός Βαλέριος Δανιηλίδης.

Τη Δευτέρα, το Κίνημα Οικολόγων ανακοίνωσε ακόμη πέντε υποψηφιότητες. Για τη Λεμεσό, υποψήφιοι είναι η Μόνικα Πιερίδου και ο Στάμος Παπαβασιλείου. Στη Λευκωσία, θα είναι η αντιπρόεδρος του Κινήματος Κατερίνα Χατζηστυλλή, η εκπρόσωπος Τύπου Έλενα Λυμπουρή-Κοζάκου, η διευθύντρια και γραμματέας Διεθνών Σχέσεων Αλεξία Σακαδάκη, ο συντονιστής της Επιτροπής Κυπριακού Κυριάκος Τσιμίλλης και ο Άδωνις Γιάγκου, οικονομικός γραμματέας του Κινήματος.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ο τελικός κατάλογος υποψηφίων θα τεθεί προς έγκριση από την Παγκύπρια Συνδιάσκεψη, αφού ολοκληρωθούν οι διαδικασίες των επαρχιακών συνελεύσεων. Υποψήφιος, ασφαλώς, θα είναι και ο πρόεδρος του Κινήματος, Σταύρος Παπαδούρης.

Βολτ: Η Ειρήνη, ο Στυλιανίδης και ο Μακάριος

Στο Βολτ στόχευσαν αρκετά ψηλά, προσεγγίζοντας -σύμφωνα με πληροφορίες- ένα από τα πιο ηχηρά ονόματα του πολιτικού σκηνικού που κυκλοφορούν στο «μετεγγραφικό παζάρι». Η ηγεσία του κόμματος, με άκρα μυστικότητα και διακριτικότητα, είχε μια συζήτηση γνωριμίας με την Ειρήνη Χαραλαμπίδου, όπου, μεταξύ καφέ και πολιτικοφιλοσοφικών αναζητήσεων, τέθηκε και το ενδεχόμενο συνεργασίας. Μέχρι εκεί.

Το γεγονός, ωστόσο, ότι το όνομά της πέρασε ως σκέψη για το ψηφοδέλτιο του Βολτ, δείχνει πως οι προθέσεις της ηγεσίας είναι να δώσει τη μάχη πολύ σκληρά.

Δεύτερο όνομα στο οποίο έγινε διερευνητική προσέγγιση ήταν ο Χρίστος Στυλιανίδης, χωρίς όμως να υπάρξει συνέχεια.

Διέρρευσε, επίσης, ότι θα είναι υποψήφιος με το Βολτ ο Μιχάλης Καλοπαίδης, συντονιστής της ομάδας παραγωγής πολιτικής για τον Πολιτισμό, πρόεδρος της Κινηματογραφικής Λέσχης Λάρνακας και διευθυντής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λάρνακας.

Ο δημοσιογράφος- συγγραφέας Μακάριος Δρουσιώτης είναι επίσης κοντά στο Κίνημα. Ήταν υποψήφιος και στις ευρωεκλογές, δεν αποκλείεται να είναι και στις βουλευτικές.

Η βουλεύτρια Αλεξάνδρα Ατταλίδου, που έχει προσχωρήσει στο Βολτ, αναμένεται να είναι εκ νέου υποψήφια, όπως και η ηγεσία του κόμματος- η συμπρόεδρος Ανδρομάχη Σοφοκλέους και ο συμπρόεδρος Πάνος Παρράς.

Σύμφωνα με πηγές από το κόμμα, η μάχη κατάρτισης του ψηφοδελτίου συνεχίζεται. Το επόμενο διάστημα ολοκληρώνεται το εκλογικό πρόγραμμα του Κινήματος, το οποίο ετοιμάζεται από ομάδες παραγωγής πολιτικής και μέλη του Βολτ, και στη συνέχεια θα εγκριθεί από το Πολιτικό Συμβούλιο και τα μέλη.

Παράλληλα πραγματοποιούνται συζητήσεις για την οικονομία και στις 10 Νοεμβρίου θα γίνει εκδήλωση με τη συμμετοχή του Αβέρωφ Νεοφύτου, της Δήμητρας Καλογήρου και στελεχών ή μελών του Βολτ.