Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συμμαχεί με τη Χεμπολάχ εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ψάχνει για συνεργάτες προκειμένου να επιτύχει ακύρωση της συμφωνίας οριοθέτησης αποκλειστικής οικονομικής ζώνης ανάμεσε σε Κύπρο και Λίβανο. Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει ο «Φ» ο Τζοζέφ Αούν ενημέρωσε τον Νίκο Χριστοδουλίδη για την επικοινωνία με τον Ερντογάν και τις κινήσεις της Τουρκίας.

Συμμαχία Ερντογάν με Χεζμπολάχ

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιχειρεί να παίξει το χαρτί της Χεζμπολάχ στο Λίβανο, προσπαθώντας να ανατρέψει τη συμφωνία οριοθέτησης ΑΟΖ με την Κύπρο. Βλέποντας ότι η συμφωνία Κυπριακής Δημοκρατίας και Λιβάνου δημιουργεί νέα δεδομένα στην περιοχή και ανατρέπει τα σχέδιά του, ο Τούρκος Πρόεδρος κινείται προς κάθε κατεύθυνση για να ακυρώσει όσα έχουν συμφωνηθεί.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Τζοζέφ Αούν. Αυτή ήταν η πρώτη επικοινωνία του Ερντογάν αφότου ο Αούν ανέλαβε την Προεδρία του Λιβάνου. Στόχος της πρόσφατης τηλεφωνικής επικοινωνίας ήταν να πείσει ο Ερντογάν τον Αούν να ακυρώσει τη συμφωνία του Λιβάνου με την Κύπρο, με την οποία οριοθετούνται οι αποκλειστικές οικονομικές ζώνες των δύο χωρών.

Πώς έφτασε μέχρι τον Αούν

Η Άγκυρα, παρά το γεγονός ότι δεν έχει ανάλογη συνεργασία με τη Χεζμπολάχ όπως με τη Χαμάς, συνεργάζεται κατά διαστήματα με την οργάνωση λόγω της κοινής έχθρας με το Ισραήλ. Πέραν του Ισραήλ, ακόμα και την περίοδο που Ερντογάν και Χεζμπολάχ ήταν σε αντίπαλα στρατόπεδα στη Συρία, η τουρκική πλευρά χρησιμοποιούσε τις διασυνδέσεις της με την οργάνωση για να προωθήσει την τουρκική ατζέντα σε βάρος της Κύπρου.

Την παραμονή της υπογραφής της συμφωνίας οριοθέτησης ΑΟΖ ανάμεσα σε Κύπρο και Λίβανο, η Τουρκία κινητοποιήθηκε εκ νέου μέσω της Χεζμπολάχ για να ανατρέψει όσα είχαν συμφωνηθεί μεταξύ των δύο πλευρών. Εμφανής ήταν η προσπάθειά της να μπλοκάρει την υπογραφή της συμφωνίας.

Οι κινήσεις Ερντογάν και Άγκυρας απέβησαν άκαρπες λόγω δύο γεγονότων:

α) η αποφασιστικότητα του Τζοζέφ Αούν να προχωρήσει στην υπογραφή της συμφωνίας με την Κύπρο, λαμβάνοντας υπόψη του τα αποκλειστικά συμφέροντα του Λιβάνου, και β) το κείμενο της συμφωνίας υπογράφηκε από τον αρμόδιο για την ενέργεια υπουργό του Λιβάνου και όχι από τον Πρόεδρο Αούν. Παρά το γεγονός ότι από κυπριακής πλευράς το υπέγραψε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, με την κίνηση αυτή θέλησε να αποτρέψει οποιαδήποτε απόπειρα μπλοκαρίσματος της συμφωνίας μέσω του λιβανικού κοινοβουλίου, που ελέγχεται από τη Χεζμπολάχ.

Η ένταση με την οποία ο Ερντογάν εργάζεται για να ακυρώσει τη συμφωνία Κύπρου και Λιβάνου φαίνεται και από το γεγονός ότι ο Τούρκος Πρόεδρος δεν μένει μόνο στη συμμαχία του με τη Χεζμπολάχ, αλλά σήκωσε το τηλέφωνο για να μιλήσει και στον Τζοζέφ Αούν, σχεδόν ένα μήνα μετά που είχε εκλεγεί Πρόεδρος του Λιβάνου, στις 9 Ιανουαρίου 2025.

Συνεργασία με θετική ατζέντα

Σε αντίθεση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Νίκος Χριστοδουλίδης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τζοζέφ Αούν αμέσως μετά την εκλογή του στην προεδρία του Λιβάνου. Μάλιστα, ήταν από τους πρώτους ξένους ηγέτες με τους οποίους ο Αούν συναντήθηκε.

Επιπρόσθετα, η Λευκωσία, σε αντίθεση με την πολιτική που ακολουθούσε η Άγκυρα στο Λίβανο, κινήθηκε με θετική ατζέντα προς τη Βηρυτό. Προσπάθησε πρωτίστως να βοηθήσει τη χώρα στην ανάπτυξη των σχέσεων της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένας τομέας στον οποίο η Λευκωσία εργάζεται συστηματικά για να βοηθήσει τη Βηρυτό είναι ο οικονομικός.

Οι κινήσεις αυτές δεν προσπερνιούνται από το Λίβανο και ιδιαίτερα από τον Πρόεδρο Αούν. Γι’ αυτό, μετά την ξαφνική «προσέγγιση» του Ερντογάν προς τον ίδιο, ο Τζοζέφ Αούν φρόντισε, σύμφωνα με πληροφορίες, να ενημερώσει τον Νίκο Χριστοδουλίδη.

Αυτό που, σύμφωνα με τις πληροφορίες, φαίνεται να προκύπτει από την επικοινωνία Αούν με Χριστοδουλίδη, αλλά και το τηλεφώνημα του Ερντογάν προς τον Αούν, είναι η εμφανής προσπάθεια της Άγκυρας να ακυρώσει τη συμφωνία Λιβάνου και Κύπρου για οριοθέτηση ΑΟΖ, χρησιμοποιώντας και τη Χεζμπολάχ.

Προσπαθεί να τις υποβαθμίσει

Στο εσωτερικό, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προσπαθεί επιμελώς να υποβαθμίσει τις συμφωνίες των χωρών της περιοχής, επιχειρώντας παράλληλα να πείσει ότι αυτές δεν λειτουργούν σε βάρος του ή δεν ανατρέπουν τα σχέδιά του.

Μιλώντας σε διευρυμένη σύνοδο των επικεφαλής των Νομαρχιακών Επιτροπών του κόμματος ΑΚΡ, ο Ερντογάν έδειξε τη δυσφορία του για την Τριμερή Σύνοδο Κορυφής μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Υποστήριξε πως «δεν είναι τίποτα παραπάνω από κύμβαλο αλαλάζον».

Ο Ερντογάν είπε ότι «μπορούν να γίνουν συμφωνίες, αλλά καμία από αυτές δεν μας δεσμεύει, δεν αλλάζει την πολιτική μας». Μίλησε και πάλι για τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων που δήθεν παραβιάζονται.

Περί δικαιωμάτων των Τουρκοκυπρίων είχε αναφερθεί και στην τηλεφωνική του επικοινωνία με τον Αούν.

Ετοιμάζεται τριμερής σύνοδος ΥΠΕΞ Κύπρου, Αιγύπτου και Ελλάδας

Μετά την Τριμερή Σύνοδο Κορυφής στην Ιερουσαλήμ μεταξύ Ισραήλ, Κύπρου και Ελλάδας, ετοιμάζεται σύντομα μια νέα τριμερής συνάντηση, αυτή τη φορά σε επίπεδο υπουργών Εξωτερικών, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Κάιρο.

Οι υπουργοί Εξωτερικών των τριών χωρών είχαν ήδη μια πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία, όπου συμφώνησαν να συναντηθούν στην Αίγυπτο το επόμενο διάστημα. Η τηλεφωνική επικοινωνία του Μπαντρ Αμπντελατί με τους Κωνσταντίνο Κόμπο και Γιώργο Γεραπετρίτη ακολούθησε αμέσως μετά την τριμερή της Ιερουσαλήμ, όπου οι ΥΠΕΞ Κύπρου και Ελλάδας συναντήθηκαν με τον Ισραηλινό ομόλογό τους.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Κ. Κόμπου στο «Χ», η τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Μπαντρ Αμπντελατί έγινε στο πλαίσιο του τακτικού συντονισμού. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις άριστες διμερείς σχέσεις, στις περιφερειακές εξελίξεις και στη Στρατηγική Εταιρική Σχέση ΕΕ-Αιγύπτου, ενόψει της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

«Σε αυτό το πλαίσιο, συμφωνήσαμε να πραγματοποιήσουμε Τριμερή Υπουργική Συνάντηση μεταξύ Κύπρου, Ελλάδας και Αιγύπτου στο Κάιρο το επόμενο διάστημα», ανέφερε ο ΥΠΕΞ.

Από την Αθήνα, το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο «Χ» σημείωσε ότι ο Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Μπαντρ Αμπντελατί τόνισαν τη σημασία διεξαγωγής Τριμερούς Υπουργικής Συνάντησης σύντομα για θέματα περιφερειακών εξελίξεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της Μέσης Ανατολής.

Στο πλαίσιο της Στρατηγικής Συνεργασίας Ελλάδας-Αιγύπτου, εξέτασαν διμερή θέματα και αντάλλαξαν απόψεις για τις περιφερειακές εξελίξεις. Οι δύο υπουργοί εξέφρασαν την προθυμία τους για ενίσχυση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος.