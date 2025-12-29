Η κυριαρχική ισότητα του τουρκοκυπριακού «λαού» δεν μπορεί να αφεθεί σε μια «επιλεκτική ερμηνεία του ΟΗΕ», το ζήτημα της ομοσπονδίας έχει κλείσει, αναφέρει σε γραπτή του δήλωση ο πρόεδρος του ΚΕΕ και «πρωθυπουργός», Ουνάλ Ουστέλ.

Σύμφωνα με τον τ/κ Τύπο, σχολιάζοντας τη συνέντευξη του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη στον «Φιλελεύθερο» ο κ. Ουστέλ υποστηρίζει ότι η ομοσπονδία έχει πλέον αποκλειστεί εντελώς από την ατζέντα και προβάλλει τον ισχυρισμό ότι «μια δίκαιη, διαρκής και ρεαλιστική λύση στην Κύπρο είναι δυνατή μόνο στη βάση δύο κυρίαρχων κρατών».

Ιδιαίτερα η δήλωση του Προέδρου Χριστοδουλίδη ότι «η αναφορά στα ψηφίσματα του ΟΗΕ καθορίζει τη μορφή της λύσης» και «δεν μπορείτε να το προσεγγίσετε α λα καρτ», αναφέρει, αποτελούν σαφή παραδοχή ότι καμία επιλογή λύσης εκτός από την ομοσπονδία δεν θα γίνει αποδεκτή. «Αυτή η προσέγγιση απορρίπτει μια λύση που βασίζεται σε δύο κυρίαρχα κράτη εξαρχής και στοχεύει στην επιβολή ενός μονομερούς μοντέλου στον τουρκοκυπριακό λαό», λέει ο Ουστέλ.

Το κεφάλαιο για την ομοσπονδία έκλεισε, ισχυρίζεται. «Οι προσπάθειες αναβίωσης εξαντλημένων και επανειλημμένα αποτυχημένων μοντέλων είναι καταδικασμένες σε αποτυχία μπροστά στη βούληση του λαού μας. Όλοι όσοι ισχυρίζονται ότι υποστηρίζουν δύο κυρίαρχα κράτη έχουν την ευθύνη να εξηγήσουν στον τουρκοκυπριακό λαό, ανοιχτά, διαφανώς και χωρίς καθυστέρηση, τι σημαίνουν στην πραγματικότητα οι κοινές δηλώσεις που έγιναν υπό την υπογραφή των Ηνωμένων Εθνών. Δεν πρόκειται για επιλογή. Πρόκειται για μια σαφή δοκιμασία ειλικρίνειας. Ο τουρκοκυπριακός λαός ξέρει τι θέλει».

Η Τουρκία, καταλήγει, υποστηρίζει αυτή τη στάση και «θα συνεχίσουμε να βαδίζουμε σε αυτό το μονοπάτι με αποφασιστικότητα και χωρίς δισταγμό».

Συνέντευξη πρώην Τ/κ διαπραγματευτή

Η «Γενί Ντουζέν» δημοσιεύει συνέντευξη του Ερχάν Ερτσίν, πρώην Τ /κ διαπραγματευτή με τίτλο «Ο Έρχουρμαν αποτελεί ευκαιρία για προληπτικές πολιτικές», όπου αναφέρει ότι το 2026 θα είναι μια δύσκολη χρονιά για το Κυπριακό, η τουρκοκυπριακή πλευρά πρέπει να εμφανιστεί προληπτικά στην Ευρώπη και η «εκλογή» του Τουφάν Έρχιουρμαν προσφέρει μια νέα ευκαιρία για την εφαρμογή αυτών των προληπτικών πολιτικών.

Προσθέτει ότι η προσπάθεια της ελληνοκυπριακής πλευράς να ενταχθεί στη ζώνη Σένγκεν ενώ το Κυπριακό παραμένει δεν θα βοηθήσει σε καμία περίπτωση στην επίλυση του προβλήματος, υποστηρίζοντας ότι η ένταξη στη Σένγκεν είναι «μεγαλύτερο λάθος από την είσοδο της Κύπρου στην ΕΕ ενώ είναι διαιρεμένη».

Ο κ. Ερτσίν υποστηρίζει ότι η ένταξη στη ζώνη Σένγκεν θα κάνει το Κυπριακό πιο δύσκολο και περίπλοκο. «Ενώ το κυπριακό πρόβλημα συνεχίζεται, ενώ υπάρχει μια πράσινη γραμμή στη μέση της Κύπρου, ενώ υπάρχει μια Ειρηνευτική Δύναμη του ΟΗΕ, το να καταστήσουμε το νότιο σύνορο της πράσινης γραμμής εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης δεν μας οδηγεί σε ένα εποικοδομητικό ή θετικό σημείο με κανέναν τρόπο», αναφέρει.

Εχουν πληροφορίες, συνεχίζει, ότι οι Ε/κ δεν θα επιτρέψουν σε όσους έχουν βίζα Σένγκεν που φτάνουν από το παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου να περάσουν στην ε/κ πλευρά. Αυτό είναι αντίθετο με το πνεύμα της Σένγκεν, ισχυρίζεται λέγοντας ότι η είσοδος στη Σένγκεν από τη μία πλευρά και η μη εφαρμογή της όπως επιθυμούν από την άλλη θα ζημιώσει την ατμόσφαιρα εμπιστοσύνης.

ΚΥΠΕ