Ανακοίνωση σχετικά με το βίντεο που κυκλοφορεί και αφορά καταγγελίες για διαφθορά με επίκεντρο το Προεδρικό εξέδωσε ο Δημοκρατικός Συναγερμός, κάνοντας λόγο για αποκαλύψεις «συγκλονιστικές και εξαιρετικά σοβαρές».

Σύμφωνα με το κόμμα, η κοινωνία παρακολουθεί με έντονη ανησυχία τις εξελίξεις και ζητά σαφείς και πειστικές απαντήσεις από την κυβέρνηση, οι οποίες, όπως σημειώνει, μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί.

Ο ΔΗΣΥ αναφέρει ότι, παρότι το υλικό ενδέχεται να αποτελεί κακόβουλη ενέργεια που προκαλεί κόστος στη χώρα, τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι ουσιαστικά και συγκεκριμένα. Μεταξύ άλλων, θέτει ερωτήματα σχετικά με το αν λήφθηκαν εισφορές σε μετρητά, αν υπήρξαν οικονομικές εισφορές έναντι πολιτικών ή άλλων ανταλλαγμάτων, καθώς και για τον τρόπο λειτουργίας του Φορέα Κοινωνικής Στήριξης και το αν ζητούνταν εισφορές από το Προεδρικό.

Παράλληλα, ζητείται να διευκρινιστεί αν με αυτόν τον τρόπο προσεγγίζονταν χρηματοδότες, αν κατατέθηκαν ψευδή ή ανακριβή στοιχεία στον Έφορο Εκλογών και τι ακριβώς ειπώθηκε από τα πρόσωπα που εμφανίζονται στο βίντεο.

Όπως υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση, τα δεδομένα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας εγείρουν σοβαρές υπόνοιες διαπλοκής, παράνομης δραστηριότητας και αδιαφάνειας, με επίκεντρο το Προεδρικό, στενούς συνεργάτες του Προέδρου της Δημοκρατίας και μέλη της οικογένειάς του.

Ο ΔΗΣΥ ζητά την άμεση και πλήρη διερεύνηση όλων των πτυχών της υπόθεσης, τονίζοντας ότι η προστασία της χώρας προϋποθέτει πλήρη διαφάνεια, λογοδοσία και μηδενική ανοχή στη διαφθορά.

Τέλος, το κόμμα σημειώνει ότι όσα ακούγονται καθιστούν επιτακτική την ανάγκη επαναφοράς της πρότασής του για νομοθετική ρύθμιση του Ταμείου της Πρώτης Κυρίας, καθώς και τη λήψη ακόμη πιο αυστηρών μέτρων για τη θεσμική κατοχύρωση της διαφάνειας και της λογοδοσίας.