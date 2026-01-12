«Ζούμε σε μια περίοδο έντονης τοξικότητας, κατά την οποία αμφισβητείται η εντιμότητα προσώπων», ανέφερε στο κρατικό κανάλι ο διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Βίκτωρας Παπαδόπουλος.

Όπως είπε, «όλο αυτό το διάστημα ακούμε μια ακατάσχετη επίθεση εναντίον του Προέδρου», προσθέτοντας ότι γίνεται λόγος για χρήση ενός θεσμού «τον οποίο ψήφισαν κάποιοι στη Βουλή». «Αυτοί που τον ψήφισαν στη Βουλή, τώρα θέλουν να αλλάξει», σημείωσε.

Σε ό,τι αφορά την απόφαση της Πρώτης Κυρίας να αποχωρήσει από τον Φορέα, ανέφερε ότι «δούλεψε με ζήλο για να λειτουργήσει ο θεσμός» και εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τις αιχμές περί εξυπηρέτησης αλλότριων συμφερόντων. Όπως τόνισε, «πάρα πολλοί συμπολίτες μας επωφελήθηκαν από αυτόν τον θεσμό» και ξεκαθάρισε ότι «δεν θα αφήσουμε τον κόσμο στη μοίρα του».

Παράλληλα, ο κ. Παπαδόπουλος υπογράμμισε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας «έχει καθαρά χέρια και με καθαρά χέρια θα αποχωρήσει από την εξουσία». Όπως ανέφερε, «υπήρξα για χρόνια συνεργάτης του και τον γνωρίζω. Για λίγα πράγματα βάζω το χέρι μου στη φωτιά, αλλά σε αυτή την περίπτωση δεν το βάζω μόνο στη φωτιά, αλλά και οπουδήποτε αλλού χρειαστεί».

Σημείωσε ακόμη ότι όσα λέει οποιοσδήποτε ιδιώτης δεν δεσμεύουν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, υπενθυμίζοντας ότι «ο Πρόεδρος δήλωσε τα πάντα στην προεκλογική εκστρατεία» και ότι «πληρώθηκε πρόστιμο για περίσσευμα».

Τέλος, ερωτηθείς για το ενδεχόμενο δημοσίευσης νέων βίντεο, ανέφερε: «Δεν φοβάμαι οτιδήποτε, αλλά είχαμε προειδοποιηθεί ότι θα έπρεπε να αναμένουμε έναν υβριδικό πόλεμο».