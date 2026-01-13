Μετρά απώλειες και κόστος. Όχι μόνο πολιτικό, αλλά και σε επίπεδο συνεργατών. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης και η Κυβέρνησή του βρίσκονται ενώπιον μίας πολιτικά πολύ δύσκολα διαχειρίσιμης κατάστασης. Μετά την παραίτηση της συζύγου του, Φιλίππας Καρσερά, από την προεδρία του Ταμείου του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης και από όλες τις φιλανθρωπικές δραστηριότητές της, ακολούθησε χθες και η παραίτηση του Χαράλαμπου Χαραλάμπους, διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου και ενός εκ των στενότερων συνεργατών του.

Μία παραίτηση που ήρθε μετά την ασφυκτική πίεση που ασκήθηκε, τόσο από την αντιπολίτευση, όσο και από τα κόμματα της συμπολίτευσης. Ιδιαίτερα τα όσα έγιναν από πλευράς ΔΗΚΟ το Σαββατοκύριακο, με τη μετάβαση της ηγεσίας του στο Προεδρικό και τη συνεδρία που ακολούθησε, είχαν ιδιαίτερη βαρύτητα στις εξελίξεις.

Πέραν της πίεσης που δέχεται πλέον ασφυκτικά η Κυβέρνηση και προσωπικά ο Νίκος Χριστοδουλίδης, οι χθεσινές κινήσεις δείχνουν και την πρόθεση του Προεδρικού, έστω και με κάποια χρονοκαθυστέρηση, να επιδείξει αποφασιστικότητα και να προχωρήσει παρακάτω. Για να γίνει αυτό, έπρεπε αφενός να γίνουν κινήσεις εκτόνωσης των αντιδράσεων, που να καταδεικνύουν μια εν μέρει ανάληψη κόστους για το περιστατικό, και αφετέρου να βγει μπροστά ο ίδιος ο Πρόεδρος, δείχνοντας αποφασιστικότητα για πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης αλλά και για λήψη μέτρων. Αυτό έγινε με τη δήλωσή του για πρόθεση κατάργησης του Φορέα Κοινωνικής Στήριξης.

Μετά τη γνωστοποίηση της παραίτησης του Χαράλαμπου Χαραλάμπους, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης προέβη σε δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους, αναφέροντας ότι προσεγγίζει την υπόθεση με απόλυτη σοβαρότητα και καλώντας τις αρμόδιες Αρχές του κράτους να αξιοποιήσουν όλα τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους για πλήρη διερεύνησή της.

«Σε σχέση με τον Φορέα, θέλω να μοιραστώ μαζί σας ότι η πρώτη μου σκέψη είναι η πλήρης κατάργησή του. Ακούω κάποιες ιδέες για μεταφορά του στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Πάλι κάποιοι θα βρουν αφορμές να με κατηγορήσουν, αφού εγώ διορίζω, η Κυβέρνηση διορίζει, το Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει τον πρόεδρο του Οργανισμού.

Φυσικά, για τους χιλιάδες άπορους φοιτητές που έχουν επωφεληθεί, θα βρούμε τρόπο. Επεξεργαζόμαστε κάποια εργαλεία ως Κυβέρνηση. Έχω πει ότι η οικονομική κατάσταση του κράτους, λόγω της υπεύθυνης δημοσιονομικής πολιτικής, μας επιτρέπει να επενδύουμε και να αντιμετωπίζουμε τέτοιες προκλήσεις. Άρα, δεν θα αφήσουμε ακάλυπτους αυτούς τους χιλιάδες φοιτητές που έχουν επωφεληθεί μέσω του Φορέα», ανέφερε.

Πρόσθεσε ακόμη ότι πρόκειται για μια στιγμή κρίσης, τονίζοντας πως οποιοσδήποτε ηγέτης, όταν έχει καθαρά χέρια, οφείλει να είναι νηφάλιος.

Έριξε μάλιστα το γάντι προς τις πολιτικές δυνάμεις, υποδεικνύοντάς τους πως το κόστος θα είναι οριζόντιο και πως, διατηρώντας ψηλούς τόνους, θα έχουν και οι ίδιες κόστος.

«Και το μήνυμά μου προς τις πολιτικές δυνάμεις είναι ότι πολύ φοβάμαι πως η αντίδραση σε αυτή την κατάσταση και τα αποτελέσματα αυτής της αντίδρασης θα τα δούμε όλοι μας στα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών που έχουμε σε πολύ λίγους μήνες», σημείωσε.

Ερωτηθείς αν θα προχωρήσει στη δημοσιοποίηση του καταλόγου των δωρητών, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα για τη δημοσίευση, στη βάση της σχετικής νομοθεσίας. Δεν θα πράξω κάτι παράνομο. Στη βάση της σχετικής νομοθεσίας, είμαι έτοιμος, με ανοικτά χαρτιά και πάνω απ’ όλα καθαρά χέρια».

Σε ερώτηση από ποιους είχε προειδοποιηθεί η Κυβέρνηση για υβριδικό πόλεμο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι «από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με αφορμή την ανάληψη της Προεδρίας, είχαμε ενημερωθεί σχετικά. Πρόκειται όμως για θέμα που χειρίζονται οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Δημοκρατίας και στο οποίο δεν παρεμβαίνει η εκτελεστική εξουσία, καθώς οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη».

Σε ερώτηση αν αναμένονται και άλλα σε σχέση με υβριδικό πόλεμο, παρέπεμψε στις αρμόδιες Υπηρεσίες.

Ερωτηθείς αν υπάρχει εμπιστοσύνη ως προς το με ποιους συνομιλεί το Προεδρικό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «φυσικά, όταν δεν έχεις να ανησυχείς για κάτι, για τις ενέργειές σου, δεν φοβάσαι να μιλήσεις με οποιονδήποτε».

Ερωτηθείς αν έχει τρωθεί η Κυβέρνηση από την υπόθεση και αν έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη του κόσμου, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι «ενδεχομένως κάποιοι να αποσκοπούν προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν θέλω να αναφερθώ στα μηνύματα που λαμβάνω από τον κόσμο, από όλα τα κόμματα. Επαναλαμβάνω, είμαι εδώ, τοποθετούμαι δημόσια και δεν έχω να φοβηθώ οτιδήποτε».

Η παραίτηση Χαράλαμπου

Από την Κυριακή είχε αρχίσει να σφίγγει ο κλοιός γύρω από τον διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου. Η παραίτηση Χαραλάμπους ήταν ουσιαστικά μονόδρομος και, εάν δεν ερχόταν χθες, η πίεση προς την Κυβέρνηση θα ήταν τεράστια και το πολιτικό κόστος για τον Νίκο Χριστοδουλίδη μεγάλο.

Ο ίδιος ο Πρόεδρος απέρριψε στις δηλώσεις του ότι η παραίτηση ήταν συνέπεια της πίεσης, ενώ ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους αναφέρθηκε σε στοχευμένη προσπάθεια να πληγεί ο Νίκος Χριστοδουλίδης.

Στη δήλωσή του, ο Χαραλάμπους σημείωσε πως οι θεσμοί της Δημοκρατίας οφείλουν όλοι να ενεργήσουν προς αποκατάσταση της αλήθειας, η οποία θα καταδείξει το κακόβουλο των ενορχηστρωτών αυτής της επίθεσης.

Τόνισε επίσης ότι από την πρώτη στιγμή πίστεψε και τάχθηκε στο πλευρό του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, στην κοινή προσπάθεια αναβάθμισης της πατρίδας. «Δεν υπήρξα ποτέ άνθρωπος πολιτικών φιλοδοξιών, ούτε επιδίωξα πολιτειακό ή άλλο αξίωμα. Η συμμετοχή μου στην Κυβέρνηση δεν ήταν αυτοσκοπός, αλλά συνειδητή επιλογή προσφοράς, ως συμβολή σε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα διακυβέρνησης», σημείωσε μεταξύ άλλων.

Σφυροκόπημα από τα κόμματα

Νέο πολιτικό σφυροκόπημα από πλευράς κομμάτων έφερε η χθεσινή ημέρα. Οι πολιτικές δυνάμεις είδαν μεν ως θετική κίνηση τις παραιτήσεις της Φιλίππας Καρσερά και του Χαράλαμπου Χαραλάμπους, ωστόσο υποδεικνύουν πως θα πρέπει να ακολουθήσουν και πρόσθετα μέτρα από πλευράς Κυβέρνησης.

Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, σε δήλωσή της τονίζει πως οι παραιτήσεις είναι ορθές, αλλά επισημαίνει ότι οι πολίτες απαιτούν συγκεκριμένο πλάνο δράσης.

«Ανάληψη ευθυνών με συγκεκριμένες πολιτικές αποφάσεις και πρωτοβουλίες που θα πείθουν πως δεν υπάρχει συγκάλυψη και θα εξαφανίζουν κάθε υπόνοια διαφθοράς και διαπλοκής.

Πλήρης και ανεξάρτητη έρευνα. Ο Γενικός Εισαγγελέας οφείλει να εξετάσει αυτεπάγγελτα όλα όσα αναφέρονται στο βίντεο για ενδεχόμενες παραβιάσεις νομοθεσιών και θεσμοθετημένων διαδικασιών.

Δραστικές αλλαγές και απόλυτη διαφάνεια για το Ταμείο του Φορέα ή/και πλήρης κατάργησή του, με εξεύρεση εναλλακτικών τρόπων στήριξης των φοιτητών», τονίζει η Αννίτα Δημητρίου.

Το ΑΚΕΛ κάνει λόγο για αργοπορημένες παραιτήσεις. «Οι αργοπορημένες παραιτήσεις, με δικαιολογητικά που προσβάλλουν τη νοημοσύνη των πολιτών, δεν διασώζουν τον κ. Χριστοδουλίδη, ο οποίος προφανώς γνώριζε και συμμετείχε στον μηχανισμό διαπλοκής, που άλλωστε στήθηκε για να εξυπηρετεί τον ίδιο και τα πολιτικά του σχέδια. Άλλωστε, ακόμη και τώρα, τα ονόματα των δωρητών στον διαβόητο Φορέα συνεχίζουν να κρατούνται μυστικά, ενώ ούτε καν προχωρεί στην κατάργησή του», σημειώνει.

Παράλληλα, καλεί τον Πρόεδρο να απαντήσει κατά πόσο ισχύουν οι αναφορές σε δημοσιεύματα για κοινή τηλεδιάσκεψη Λακκοτρύπη – Χαραλάμπους και «επενδυτή».

Τη θέση ότι πρέπει να υπάρξει πλήρης διερεύνηση του επίμαχου βίντεο διατύπωσε στον ΑΝΤ1 ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος. Όπως ανέφερε, «οφείλουμε να εκφράσουμε τη θλίψη μας, καθώς συνεργάτες του Προέδρου τον άφησαν εκτεθειμένο».

Σημείωσε ότι η παραίτηση του Χαράλαμπου Χαραλάμπους ήταν επιβεβλημένη, καθώς άσκησε πάρα πολύ κακή κρίση. «Προκύπτουν αρκετά ζητήματα και γι’ αυτό ζητήσαμε άμεση και πλήρη διερεύνηση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς για τους όρους που έθεσε το ΔΗΚΟ προς τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, απάντησε ότι αυτοί αφορούσαν την άμεση παραίτηση του κ. Χαραλάμπους, την κατάργηση του Φορέα ή τη μεταφορά του στο Ίδρυμα Υποτροφιών, καθώς και τον διορισμό ποινικών ανακριτών για τη διερεύνηση του βίντεο.

Η Πολιτική Γραμματεία της ΕΔΕΚ, σε χθεσινή συνεδρίασή της, καλεί τον Πρόεδρο να μεριμνήσει για τον διορισμό, από το Υπουργικό Συμβούλιο, ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών, να δημοσιοποιήσει τις εισφορές που έγιναν στο Ταμείο του Φορέα Κοινωνικής Στήριξης και να προχωρήσει στην κατάργησή του.

Η απόφαση της Φιλίππας Καρσερά να παραιτηθεί από τον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης συνιστά πράξη προσωπικής και πολιτικής ευαισθησίας, ανέφερε ο πρόεδρος της ΔΗΠΑ, Μάριος Καρογιάν, προσθέτοντας ότι, σε κάθε περίπτωση, ο σεβασμός στην ανθρώπινη διάσταση οφείλει να είναι αυτονόητος και επιβεβλημένος.

Οι παραιτήσεις συνιστούν σοβαρές θεσμικές εξελίξεις που δεν μπορούν να ιδωθούν αποκομμένα, αναφέρουν οι Οικολόγοι, προσθέτοντας ότι το Κίνημα θα συνεχίσει να συμβάλλει εποικοδομητικά με προτάσεις προς αυτή την κατεύθυνση.

Ως πρώτη ένδειξη ευθιξίας χαρακτήρισε την παραίτηση Χαραλάμπους το ΒΟΛΤ.