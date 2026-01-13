Την πεποίθηση ότι η Λευκωσία θα βοηθήσει κατά την Προεδρία της του Συμβουλίου της ΕΕ τους ομολόγους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ακολουθήσουν μια νέα, πιο ρεαλιστική και υπεύθυνη πορεία σε σχέση με τη Μόσχα, εξέφρασε ο Πρέσβης της Ρωσίας στην Κύπρο σε δηλώσεις του στο πρακτορείο ειδήσεων TASS, όπως μεταδίδει η πρεσβεία στην ιστοσελίδα της στο Facebook.

«Η επίσημη Λευκωσία διαθέτει μοχλούς ώστε η διαδικασία της Κυπριακής Προεδρίας στο Συμβούλιο της ΕΕ να συμβάλει στη διαμόρφωση μιας πιο εποικοδομητικής σχέσης μεταξύ Βρυξελλών και Μόσχας», αναφέρεται στην ανάρτηση.

Σύμφωνα με την ανάρτηση ο κ. Ζιαζίκοφ, είπε ότι «είναι καιρός η Ευρωπαϊκή Ένωση να επαναρχίσει τον διάλογο με τη Ρωσία, να τον κάνει πολύ πιο ουσιαστικό, να εξετάσει την κατάσταση στον πλανήτη μας όχι μέσα από το πρίσμα ξεπερασμένων σφραγίδων, αλλά από μια νέα και εποικοδομητική οπτική γωνία».

Η βάση αυτής της άποψης, θα πρέπει να είναι η αναγνώριση των νέων πραγματικοτήτων του αναπόφευκτου πολύπολου που διαμορφώνεται από τις σύγχρονες οικονομικές και δημογραφικές διαδικασίες και την εμφάνιση πολλών νέων κέντρων επιρροής, είπε, σύμφωνα με την ανάρτηση.

«Ωστόσο, η απροθυμία να αποχωριστούμε τις ψευδαισθήσεις κυριαρχίας μόνο ενός μέρους του κόσμου δεν οδηγεί πουθενά και καθιστά οποιαδήποτε ατζέντα προς αυτή την κατεύθυνση απαρχαιωμένη και άχρηστη», πρόσθεσε.

Ο κ. Ζιαζίκοφ, είπε ακόμη, σύμφωνα με την ανάρτηση ότι οι Βρυξέλλες «δεν δείχνουν ακόμη σωστές προθέσεις να συμμετάσχουν στην επίλυση της ουκρανικής κρίσης» και ότι η Ευρώπη έχει την ευκαιρία να ενταχθεί στην ειρηνευτική διαδικασία.

«Είναι κρίμα που οι ενέργειες των ΗΠΑ προς αυτή την κατεύθυνση δεν έχουν ακόμη αποτελέσει παράδειγμα για την ΕΕ, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα συνεχιστεί έτσι για πάντα», ανέφερε.

Σύμφωνα με την ανάρτηση, ο κ. Ζιαζίκοφ είπε ότι εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη βασίζονται στις Βρυξέλλες για να αρχίσουν να αναθεωρούν την προσέγγισή τους σε αυτό το πρόβλημα, και ότι η Κύπρος, «ωθούμενη από την επιρροή μιας φιλίας αιώνων του λαού της με τον λαό της Ρωσίας, που διατηρείται μέσα από την ενότητα των πολιτιστικών και ηθικών αξιών τους, θα βοηθήσει τους ομολόγους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ακολουθήσουν μια νέα, πιο ρεαλιστική και υπεύθυνη πορεία».

ΚΥΠΕ