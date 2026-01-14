Ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους παραιτήθηκε από τη θέση του Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας. Η Φιλίππα Καρσερά αποχώρησε από την προεδρία του Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, ο οποίος, όπως ανέφερε και ο ίδιος ο Νίκος Χριστοδουλίδης, οδεύει προς κατάργηση ή, τουλάχιστον, προς νομοθετική ρύθμιση που θα αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας του. Χθες διορίστηκε και ποινικός ερευνητής για τη διεξαγωγή των ερευνών.

Όλα αυτά συμβαίνουν ενώ ο Πρόεδρος και οι συνεργάτες του ετοιμάζονται για την αυριανή Σύνοδο του Κολλεγίου των Επιτρόπων υπό την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ενώ η Κυβέρνηση προσπαθεί να βρει εκ νέου τους ρυθμούς της.

Οι κινήσεις των τελευταίων 24ώρων έδειξαν αντίδραση, η οποία σε μεγάλο βαθμό ήρθε για να καταλαγιάσει τις αντιδράσεις, ώστε να προχωρήσει και επί της ουσίας η διερεύνηση των όσων αναφέρονται στο βίντεο. Η περιρρέουσα ατμόσφαιρα και οι εντυπώσεις που πυροδοτήθηκαν είναι σίγουρα δυσανάλογες της ουσίας και του περιεχομένου του. Τα αργοπορημένα αντανακλαστικά της Κυβέρνησης και η αμηχανία που φάνηκε να κυριεύει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον περίγυρό του μετά τη διαρροή του βίντεο είχαν κόστος, μεγαλύτερο ενδεχομένως από το αναμενόμενο, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την εικόνα της Κυβέρνησης.

Σε μια περίοδο κατά την οποία η προσοχή θα έπρεπε να είναι στραμμένη στις εργασίες της Προεδρίας της ΕΕ, αλλά και σε ένα χρονικό σημείο όπου η Κυβέρνηση όφειλε να υλοποιεί έργο, το πλήγμα ήταν εμφανές. Ο ίδιος ο Νίκος Χριστοδουλίδης είχε καταφέρει να κερδίσει έδαφος στο πολιτικό σκηνικό, το οποίο παραμένει κατακερματισμένο και με αρκετά προβλήματα.

Τι θα μπορούσε να γίνει

Η παραίτηση του Χαράλαμπου Χαραλάμπους έπρεπε να είχε γίνει πολύ νωρίτερα. Η παρουσία του στο βίντεο, ακόμη και αν δεν προκύπτει οποιαδήποτε ποινική ευθύνη από τα λεγόμενά του, δημιούργησε τεράστιο πρόβλημα για την Κυβέρνηση και τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, λόγω και της συγγενικής σχέσης που τους συνδέει. Το γεγονός ότι «έπεσε» στην παγίδα μιας υβριδικής ενέργειας εναντίον του κράτους έθετε αυτομάτως ζήτημα απομάκρυνσής του, τόσο για λόγους πολιτικής ευθύνης όσο και για τη διευκόλυνση των ερευνών.

Η καθυστέρηση στην παραίτηση προκάλεσε αντιδράσεις και, στο τέλος της ημέρας, η εντύπωση που επικράτησε ήταν ότι αυτή επήλθε κατόπιν πίεσης τόσο από τα κόμματα της συμπολίτευσης όσο και της αντιπολίτευσης.

Η παραίτηση της Φιλίππας Καρσερά από την προεδρία του Φορέα, εκ των πραγμάτων, δεν συνέβαλε στην εκτόνωση των αντιδράσεων, ενώ δημιούργησε και κλίμα κριτικής. Πρώτον, διότι δεν συνοδεύτηκε από εξαγγελίες για τον τρόπο λειτουργίας του Φορέα και, δεύτερον, λόγω του έντονα συναισθηματικού τόνου της ανάρτησής της.

Η πρώτη τοποθέτηση του Νίκου Χριστοδουλίδη για το θέμα, κατά την οποία δεν δέχθηκε ερωτήσεις, δεν αποδείχθηκε ικανή να δώσει απαντήσεις και να κατευνάσει τις αντιδράσεις της κοινωνίας.

Όλα αυτά έγιναν τελικά τη Δευτέρα, ωστόσο ο χρόνος που μεσολάβησε ήταν αρκετός ώστε να αποτυπωθούν οι επικρίσεις και οι εντυπώσεις που δημιούργησε η όλη υπόθεση εις βάρος της Κυβέρνησης.

Από εδώ και πέρα, το ζητούμενο για την Κυβέρνηση είναι να προχωρήσουν τάχιστα οι διαδικασίες των ερευνών και να αναδειχθούν βασικές πτυχές που αφορούν και την ουσία της υπόθεσης:

Πρώτον: Η σκοπιμότητα πίσω από την όλη ενέργεια. Επικρατεί πλέον η πεποίθηση ότι πρόκειται για υβριδική ενέργεια με χρονική στόχευση τη συγκυρία της ανάληψης της Προεδρίας της ΕΕ.

Δεύτερον: Ποιοι ενδέχεται να κρύβονται πίσω από τη δημιουργία του βίντεο.

Τρίτον: Η πλήρης διερεύνηση της υπόθεσης, η οποία θα δώσει απαντήσεις και θα στείλει μήνυμα αποφασιστικότητας.

Οι δηλώσεις που ενόχλησαν

Η αναφορά του Προέδρου της Δημοκρατίας, στις δηλώσεις του τη Δευτέρα, σε οριζόντιο πολιτικό κόστος που θα έχουν και τα κόμματα ενόψει των βουλευτικών εκλογών, προκάλεσε δυσαρέσκεια στο ΔΗΚΟ. Ο πρόεδρος του κόμματος φιλοξενήθηκε χθες στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή του ΡΙΚ, όπου ρωτήθηκε, μεταξύ άλλων, για τις σχέσεις του κόμματος με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και για το ενδεχόμενο αποχώρησης από την Κυβέρνηση.

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Προέδρου, ο Νικόλας Παπαδόπουλος ανέφερε ότι οι έντονες κομματικές τοποθετήσεις έχουν αντίκτυπο στην κοινωνία, ωστόσο τόνισε πως οι θέσεις του ΔΗΚΟ δεν ήταν ίδιες με εκείνες των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Υπογράμμισε ότι το ΔΗΚΟ έδωσε χρόνο στην Κυβέρνηση να διαχειριστεί το θέμα και ότι, μέσω των παρεμβάσεων και των προτάσεών του, διαδραμάτισε εποικοδομητικό ρόλο στην επίλυση προβλημάτων. Ξεκαθάρισε ότι δεν τέθηκε θέμα αποχώρησης από την Κυβέρνηση, σημειώνοντας, ωστόσο, ότι υπάρχουν ζητήματα διαφωνίας και περιθώρια για καλύτερη επικοινωνία.

Καρογιάν: Άμεση διερεύνηση

«Ζητήθηκε άμεση, ουσιαστική και σε βάθος διερεύνηση όλων των πτυχών της υπόθεσης, χωρίς καμία σκιά και χωρίς καμία εξαίρεση. Ουδείς βρίσκεται υπεράνω του νόμου, ανεξαρτήτως ονόματος, αξιώματος ή κομματικής στέγης», ανέφερε χθες στη μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή του ΡΙΚ ο πρόεδρος της ΔΗΠΑ, Μάριος Καρογιάν.

Ξεκαθάρισε επίσης με έμφαση ότι η αναζήτηση της αλήθειας δεν μπορεί να μετατρέπεται σε κυνήγι μαγισσών και ανθρωποφαγία.

Η επιστολή Δημητρίου

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ και πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών της Βουλής Δημήτρης Δημητρίου έστειλε επιστολή στο Γενικό Λογιστήριο με την οποία ζητά όπως δημοσιοποιηθούν όλες οι εισφορές που έγιναν στο Ταμείο του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης. Σε δηλώσεις του επίσης, σημείωσε ότι θα κατατεθεί πρόταση νόμου για βελτίωση του τρόπου λειτουργίας του Φορέα.

ΑΚΕΛ: Απαιτούνται και απαντήσεις

Εκτός από τις –αργοπορημένες– παραιτήσεις, απαιτούνται και ειλικρινείς απαντήσεις γύρω από το θέμα της λειτουργίας μηχανισμού διαπλοκής και παράνομων χρηματοδοτήσεων στο Προεδρικό, κάτι που, όπως αναφέρει, προκύπτει από τα λόγια των ίδιων των συνεργατών του κ. Χριστοδουλίδη, τονίζει το ΑΚΕΛ.

Επιμένει, επίσης, να καλεί το Προεδρικό να απαντήσει εάν πραγματοποιήθηκε κοινή τηλεδιάσκεψη Λακκοτρύπη–Χαραλάμπους με «επενδυτή». «Αν ευσταθεί και αυτό το κρίσιμο στοιχείο, τότε καταρρέει η δικαιολογία ότι η κυβέρνηση δεν είχε σχέση με τη δραστηριότητα Λακκοτρύπη και επιβεβαιώνεται η ύπαρξη στο Προεδρικό μηχανισμού διαπλοκής προς εξυπηρέτηση του ίδιου του κ. Χριστοδουλίδη. Καλούμε εκ νέου το Προεδρικό να απαντήσει», σημειώνει.