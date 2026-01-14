Ο Γιώργος Βασιλείου που απεβίωσε χθες βράδυ κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες για την λύση του Κυπριακού, γεγονός που αναγνωρίζεται πολλούς Τουρκοκύπριους που οραματίζονται μια Κύπρο ενωμένη και ελεύθερη. Τουρκοκύπριοι πολιτικοί, όπως ο Μουσταφά Ακιντζί και ο Οζντίλ Ναμί, αποχαιρετούν με αναρτήσεις τους τον πρώην Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, δίνοντας έμφαση στις προσπάθειες του για επανένωση του νησιού. Συλλυπητήρια δήλωση εξέδωσε και ο Ερσίν Τατάρ.

Ο πρώην Τουρκοκύπριος ηγέτης Μουσταφά Ακιντζί εκφράζει τα συλλυπητήρια του, αναγνωρίζοντας τον ως «μια από τις λίγες πολιτικές προσωπικότητες που αφοσιώθηκαν σε μια λογική λύση του Κυπριακού».

Το μήνυμα του Μουσταφά Ακιντζί:

«Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια προς την αγαπημένη του σύζυγο, την οικογένειά του και την ελληνοκυπριακή κοινότητα για την απώλεια του Γιώργου Βασιλείου και συμμερίζομαι τη θλίψη τους.

Από τη δεκαετία του 1980 και έπειτα, είτε ως Πρόεδρος, είτε ως αρχηγός κόμματος, είτε απλώς ως ένας απλός Κύπριος πολίτης, ο Βασιλείου υπήρξε μία από τις λίγες πολιτικές προσωπικότητες που αφοσιώθηκαν σε μια λογική λύση του Κυπριακού. Ακόμη και μετά την αποχώρησή του από θέσεις ευθύνης, συνέχισε να συμβάλλει στις προσπάθειες για την επανένωση του νησιού μας στο πλαίσιο μιας ομοσπονδιακής λύσης. Έδινε μεγάλη σημασία στον διάλογο με τους Τουρκοκύπριους και διέθετε ένα ρεαλιστικό και σύγχρονο όραμα.

Εύχομαι υπομονή και δύναμη στην αγαπημένη του σύζυγο, Ανδρούλλα. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη.»

Από την πλευρά του ο πρώην διαπραγματευτής της τουρκοκυπριακής πλευράς, Οζντίλ Ναμί, κάνει λόγο για έναν σημαντικό stateman που έχασε η Κύπρος και εκφράζει τη βεβαιότητα του πως αν ήταν ο Γιώργος Βασιλείου συνομιλητής των Τουρκοκυπρίων το 2017 στο Κραν Μοντανά, «το αποτέλεσμα θα ήταν πολύ διαφορετικό».

Το μήνυμα του Οζντίλ Ναμί:

«Η Κύπρος έχασε σήμερα έναν σημαντικό statesman. Αν ήταν συνομιλητής μας στο Κραν Μοντανά, είμαι βέβαιος ότι το αποτέλεσμα θα ήταν πολύ διαφορετικό. Είχε ένα θετικό όραμα για ολόκληρη την Κύπρο και το θάρρος να σπάσει τα νοητικά εμπόδια που υπήρχαν και στις δύο πλευρές. Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου σε όλη την οικογένειά του και στους αγαπημένους του. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη.»

Ο τέως Τουρκοκύπριος ηγέτης Ερσίν Τατάρ αναφέρει σε δική του δήλωσή ότι πληροφορήθηκε με θλίψη τον θάνατο του Γιώργου Βασιλείου, εκφράζοντας συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους οικείους του και τον ελληνοκυπριακό λαό.

Ο κ. Τατάρ σημειώνει πως ο Γιώργος Βασιλείου θα μνημονεύεται ως μια προσωπικότητα που, με τη διαφορετική του στάση σε σχέση με άλλους Ελληνοκύπριους ηγέτες, ανέδειξε κατά τη διάρκεια της θητείας του την αναζήτηση επαφής και διαλόγου με την τουρκοκυπριακή πλευρά.