Η συνεχιζόμενη κατοχή της Κύπρου από την Τουρκία δεν είναι κάτι το οποίο κάποιος μπορεί να παραβλέψει, υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος λίγο μετά την επίσκεψη του Κολεγίου των Ευρωπαίων Επιτρόπων στην Πράσινη Γραμμή στη Λευκωσία. Ο Κ. Κόμπος, μιλώντας στο ΡΙΚ, σημείωσε ότι αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπει κάποιος στην Κύπρο μπορεί να το συγκρίνει με το θέμα της Ουκρανίας.

Ο υπουργός Εξωτερικών ξεκαθάρισε την ίδια ώρα πως το Κυπριακό δεν πρόκειται να επισκιάσει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά -πρόσθεσε- πως από την άλλη «δεν μπορεί ταυτόχρονα να θεωρηθεί ότι είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει και δεν είναι εξαιρετικά σημαντικό».

Τα μέλη του Κολεγίου των Επιτρόπων, οι οποίοι πραγματοποίησαν διήμερη επίσκεψη στην Κύπρο για την έναρξη της κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, επισκέφθηκαν το πρωί της Παρασκευής την παλιά Λευκωσία και ξεναγήθηκαν κατά μήκος της Πράσινης Γραμμής, από την ξεναγό Τιτίνα Λοϊζίδου. Οι Επίτροποι, συνοδευόμενοι από την Υφυπουργό για Ευρωπαϊκά Θέματα Μαριλένα Ραουνά, τον Υπουργό Εξωτερικών Κωνσταντίνο Κόμπο και άλλα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, περπάτησαν, μεταξύ άλλων, κατά μήκος της Οδού Ληδήνης όπου υπάρχει έκθεση φωτογραφίας του ΓΤΠ σχετικά με την τουρκική εισβολή. Η ξενάγηση ξεκίνησε από το Παγκύπριο Γυμνάσιο και κατέληξε στην οδό Διονυσίου, έξω από το Κέντρο Ενημέρωσης και Επιμόρφωσης για την Ενίσχυση της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικής Δράσης, όπου η χορωδία του μουσικού σχολείου Λευκωσίας του Παγκύπριου Γυμνασίου τραγούδησε τραγούδια στην κυπριακή διάλεκτο και συγκεκριμένα το «Αγιά Μαρίνα τζιαι Τζιυρά» και το «Το Γιασεμί».

Ο Επίτροπος Αλιείας και Ωκεανών, Κώστας Καδής σημείωσε ότι η περιδιάβαση στην Πράσινη Γραμμή «χαράχτηκε πολύ έντονα στη μνήμη και στο μυαλό» των συναδέλφων του. «Βλέπουν στην πράξη τι συμβαίνει στην Κύπρο, τι σημαίνει να ζεις σε μια μοιρασμένη πατρίδα, τι σημαίνει μια ευρωπαϊκή χώρα να έχει μοιρασμένη πρωτεύουσα», είπε.

Σύμφωνα με τον κ. Καδή, οι Επίτροποι «βίωσαν μέσα από τις φωτογραφίες που είδαν το δράμα του κυπριακού Ελληνισμού και της Κύπρου γενικότερα και νομίζω φεύγουν με τις καλύτερες εντυπώσεις από την Κύπρο, αλλά και με μια πιο ξεκάθαρη εικόνα ως προς το τι σημαίνει κατοχή και μοιρασμένη πατρίδα».

«Θα έλεγα ότι δεν πίστευαν αυτά που έβλεπαν, δηλαδή δεν πίστευαν πόσο έντονα είναι αυτά που βίωσε ο κόσμος εδώ στην Κύπρο», είπε.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας, ερωτηθείς για τις εντυπώσεις των συναδέλφων του από την ξενάγηση, συνεχάρη την κυπριακή Κυβέρνηση και την κυπριακή Προεδρία που επέλεξε κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Κολεγίου των Επιτρόπων να φέρει την Πρόεδρο και όλους στους Επιτρόπους, να επισκεφθούν την Πράσινη Γραμμή. «Κι αυτό για δύο λόγους: πρώτο για να εκπέμψουμε ένα ηχηρό και ισχυρό μήνυμα ότι θα δώσουμε ο καθένας αγώνα και μάχη μέχρις ότου πετύχουμε μια δίκαιη και βιώσιμη λύση για την Κύπρο μας», είπε.

Και δεύτερον, συνέχισε, «για να καταλάβουν όλοι καλά ότι αυτή τη στιγμή, το 2026, υπάρχει ακόμα ένα κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο βρίσκεται υπό κατοχή». «Αυτό είναι απαράδεκτο και οφείλουμε όλοι να παλέψουμε με ό,τι δυνάμεις έχουμε για να το πετύχουμε. Να πετύχουμε μια δίκαιη και βιώσιμη λύση», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς αν πιστεύει ότι αυτό που έχουν δει οι Επίτροποι κατά την ξενάγηση θα βοηθήσει, ώστε η ΕΕ να ασκήσει περισσότερη πίεση για επίλυση του Κυπριακού, ο κ. Τζιτζικώστας είπε «είμαι βέβαιος γιατί, πιστέψτε με, μιλώντας μαζί τους, κανείς δεν είχε καταλάβει το μέγεθος του προβλήματος».

Η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, είχε επισκεφθεί την Πράσινη Γραμμή την Πέμπτη, συνοδευόμενη από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, η κ. φον ντερ Λάιεν ανέφερε στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη ότι η επίσκεψη και περιήγηση κατά μήκος της Πράσινης Γραμμής ήταν «πολύ διαφωτιστική».

Δυσφορία Έρχιουρμαν για την κυπριακή Προεδρία ΕΕ

Η κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κάτι που προκαλεί τη δυσφορία του κατοχικού ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν. Σε δηλώσεις του στα κατεχόμενα, έχοντας δίπλα του τον Τούρκο αντιπρόεδρο Τζεβντέτ Γιλμάζ, ο Έρχιουρμαν εξέφρασε δυσαρέσκεια για προσεγγίσεις που σχετίζονται με την κυπριακή Προεδρία της ΕΕ, τις οποίες χαρακτήρισε «απαράδεκτες».

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο «προεδρικό μέγαρο» στην κατεχόμενη Λευκωσία και διήρκεσε περίπου μιάμιση ώρα. Αρχικά συναντήθηκαν οι αντιπροσωπείες και ακολούθησε κατ’ ιδίαν συνάντηση, μετά το πέρας της οποίας οι δύο άνδρες προέβησαν σε δηλώσεις.

Ο Τουφάν Έρχιουρμαν, χαρακτηρίζοντας τη σχέση Τουρκίας και ψευδοκράτους ως μοναδική που δεν μπορεί να συγκριθεί με σχέσεις άλλων κρατών, αναφέρθηκε στη σημασία της διαβούλευσης.

Όσον αφορά το Κυπριακό, ο κ. Έρχιουρμαν σημείωσε ότι διαχωρίζει το «τραπέζι των συζητήσεων» από το «τραπέζι των διαπραγματεύσεων», λαμβάνοντας υπόψη το παρελθόν. Υποστήριξε ότι οι Τουρκοκύπριοι, ως ένας από τους δύο ίσους ιδρυτικούς εταίρους, έχουν ίσα κυριαρχικά δικαιώματα και διεμήνυσε ότι «δεν θα επιδειχθεί ανοχή στην παραβίαση αυτών των δικαιωμάτων επί του πεδίου». Εξέφρασε δε τη δυσαρέσκειά του για προσεγγίσεις που σχετίζονται με την κυπριακή Προεδρία της ΕΕ, τις οποίες χαρακτήρισε «απαράδεκτες».

Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης είπε πως η τ/κ πλευρά ιστορικά δεν απέφυγε ποτέ το τραπέζι, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι «το να είσαι στο τραπέζι δεν σημαίνει παραίτηση από δικαιώματα, συμφέροντα και την πολιτική ισότητα». Πρόσθεσε ότι υπάρχει «κόσμος» και εκτός του τραπεζιού των συνομιλιών, αναφερόμενος στη συμβολή της Τουρκίας στις διεθνείς επαφές των Τουρκοκυπρίων.

Από την πλευρά του, ο Τούρκος Αντιπρόεδρος Τζεβντέτ Γιλμάζ χαρακτήρισε «πολύ ειδικές» τις σχέσεις Τουρκίας – τουρκοκυπριακής κοινότητας, ανακοινώνοντας τη συνέχιση προγραμμάτων οικονομικής συνεργασίας και έργων ανάπτυξης στα κατεχόμενα, με έμφαση στην επιχειρηματικότητα.

Ισχυρίστηκε ότι το δικαίωμα κυριαρχίας των Τουρκοκυπρίων είναι αδιαπραγμάτευτο, δηλώνοντας: «Όσοι δεν μπορούν να χωνέψουν την αντίληψη της ίσης κυριαρχίας, δεν πρέπει να μιλούν για λύση».

Υποστήριξε ότι στο νησί υπάρχουν «δύο ξεχωριστά κράτη και δύο ξεχωριστοί λαοί» και πως οποιαδήποτε ρητορική αγνοεί αυτή την «πραγματικότητα» είναι άκυρη. Ανέφερε επίσης ότι η ύπαρξη δύο κρατών δεν αποκλείει τη συνεργασία, κατηγορώντας την ελληνοκυπριακή πλευρά για έλλειψη βούλησης.

Τέλος, ο Τζεβντέτ Γιλμάζ απέρριψε τις θέσεις της ε/κ πλευράς σχετικά με την παρουσία του τουρκικού στρατού κατοχής, ισχυριζόμενος ότι η παρουσία του στρατού «φέρνει σταθερότητα και ασφάλεια στο νησί», κάτι που, όπως είπε, ωφελεί και τις δύο πλευρές. Εξέφρασε, τέλος, την ικανοποίηση της Άγκυρας για τις προσπάθειες αναβάθμισης του ψευδοκράτους στον Οργανισμό Τουρκικών Κρατών και τον Οργανισμό Ισλαμικής Συνεργασίας.

Χασίμ Ντιάν: «Είμαστε σε πρόωρο στάδιο»

Τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ενημέρωσε την Πέμπτη σε κλειστές διαβουλεύσεις, στη Νέα Υόρκη, ο Ειδικός Αντιπρόσωπος του ΓΓ ΟΗΕ για το Κυπριακό και επικεφαλής της ειρηνευτικής δύναμης του διεθνούς οργανισμού στο νησί (ΟΥΝΦΙΚΥΠ), Χασίμ Ντιάν, για το περιεχόμενο των δύο εκθέσεων του Γενικού Γραμματέα.

Ο κ. Ντιάν μετά το πέρας της ενημέρωσης δεν προέβη σε δηλώσεις σχετικά με το αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων. Μιλώντας στο ΚΥΠΕ ανέφερε «ότι είμαστε ακόμα σε πρόωρο στάδιο».

Υπενθυμίζεται ότι η συνεδρίαση του ΣΑ ΟΗΕ για ανανέωση της εντολής της ειρηνευτικής δύναμης ΟΥΝΦΙΚΥΠ έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου.