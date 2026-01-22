Διευκρινίσεις για τοποθετήσεις της χθες στην Επιτροπή Θεσμών της Βουλής, κατά τη συζήτηση για το Φορέα Κοινωνικής Στήριξης δίνει, σήμερα, η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικών Δεδομένων Μαρία Χριστοφίδου.

Συγκεκριμένα σε ανακοίνωση σημειώνει ότι αναπαράχθηκαν από ΜΜΕ αναφορές που έγιναν από μέλη της Επιτροπής “ότι οι θέσεις της Αρχής αυτοαναιρούνται στην περίπτωση των εισφορών προς τα πολιτικά κόμματα κατά την οποία είναι δημοσιευτέες βάσει του περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμου εισφορές από φυσικά και νομικά πρόσωπα πέραν του ποσού των 500 ευρώ προς τα πολιτικά κόμματα”.

Η Επίτροπος στην ανακοίνωση προβαίνει σε διευκρινίσεις “προς αποκατάσταση της ορθής ενημέρωσης κάθε ενδιαφερόμενου πολίτη καθώς και των ΜΜΕ” αναφέροντας ότι κλήθηκε να υποβάλει τις απόψεις της σχετικά με την Πρόταση Νόμου με τίτλο «Ο περί Δωρεών και Εισφορών προς το Κράτος, Δημόσιους Φορείς και άλλες Οντότητες και Συναφή Θέματα Νόμος του 2025».

Εισηγήθηκε με σχετικό υπόμνημα την απάλειψη προτεινόμενου άρθρου το οποίο αφορούσε στην κοινοποίηση καταλόγου με όλα τα προσωπικά δεδομένα ανά εξαμηνία στη Βουλή “καθώς θα την καθιστούσε κατά τον τρόπο αυτό δευτερογενώς υπεύθυνο επεξεργασίας στο σύνολο του σχετικού μητρώου και κάτι τέτοιο ενδεχομένως να προσέκρουε στις αρχές της νομιμότητας και της ελαχιστοποίησης με βάση το ΓΚΠΔ (Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων)”, σημειώνεται.

Συνεχίζει αναφέροντας ότι σε ερώτηση μέλους της Επιτροπής προς την Αρχή, περί τον Νοέμβριο 2025, έγινε αντιπαραβολή της πιο πάνω πρόνοιας του περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμου και τέθηκε το ερώτημα γιατί στην υπό εξέταση προτεινόμενη ρύθμιση (Πρόταση Νόμου), δεν θεωρείται θεμιτή και δικαιολογημένη για σκοπούς διαφάνειας η ανάρτηση και η κατάθεση στη Βουλή των Αντιπροσώπων των εν λόγω στοιχείων, ενώ στην περίπτωση των Πολιτικών Κομμάτων ανάλογη ρύθμιση είναι επιτρεπτή.

“Με την επιστολή της η Αρχή προς την οικεία Επιτροπή διευκρίνισε ότι ο περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμος ουδέποτε υποβλήθηκε στην Αρχή για τα σχόλιά της και ότι σε κάθε περίπτωση η σχετική πρόνοια εισάχθηκε με την Τροποποίηση ημερομηνίας 2/12/2015, ημερομηνία προγενέστερη του ΓΚΠΔ, όπου με βάση το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο δεν υπήρχε σχετική υποχρέωση να ζητείται η γνώμη της Αρχής για την εκπόνηση νομοθετικών μέτρων”, αναφέρεται.

“Συναφώς, με βάση τα ανωτέρω η Αρχή ουδέποτε αυτοαναιρέθηκε αλλά παραμένει πιστή και προσηλωμένη στην άσκηση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων της εντός του νομικού πλαισίου του ΓΚΠΔ και της εθνικής νομοθεσίας με συνέπεια και αφοσίωση”, σημειώνεται.