Η ψήφιση της πρότασης του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, η οποία ανοίγει τον δρόμο για την κοινή αγορά φαρμάκων στην ΕΕ, με καθοριστική συμβολή του Μιχάλη Χατζηπαντέλα, δημιουργεί προοπτική για φθηνότερα φάρμακα και την αντιμετώπιση πιθανών ελλείψεων. Παράλληλα, η έρευνα της Υπηρεσίας Ερευνών του Ευρωκοινοβουλίου για τους μαθητές του Ριζοκαρπάσου, με εισήγηση του ευρωβουλευτή Λουκά Φουρλά, και η στήριξη της πρότασης για παραπομπή στο δικαστήριο της συμφωνίας Mercosur από την ομάδα της Αριστεράς, στην οποία συμμετέχει ο Γιώργος Γεωργίου, ήταν μερικές από τις σημαντικότερες δράσεις των Κυπρίων ευρωβουλευτών στην τελευταία Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

Σύμφωνα με τον Λουκά Φουρλά, η Υπηρεσία Ερευνών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ξεκινά έρευνα για τους μαθητές του Ριζοκαρπάσου, η οποία, μετά από εισήγησή του στην αρμόδια Επιτροπή, θα δημοσιοποιηθεί στις 30 Ιανουαρίου.

Ο κ. Φουρλάς ανέφερε ότι η έρευνα για τα εγκλωβισμένα παιδιά στο Ριζοκάρπασο θα είναι έτοιμη στις 30 Ιανουαρίου και θα προσφέρει ισχυρή βάση για μελλοντικές εκθέσεις και ψηφίσματα. Πρόσθεσε ότι «θα προτείνουμε αποστολή της Επιτροπής στο Ριζοκάρπασο».

Παράλληλα, ανέφερε ότι στις 17 Φεβρουαρίου, αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα μεταβεί στο Λονδίνο για διαπραγματεύσεις με στόχο τη μείωση των διδάκτρων Ευρωπαίων φοιτητών.

Αναφορικά με την ψήφιση της πρότασης για τα φάρμακα, ο Μιχάλης Χατζηπαντέλας, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης δημοσιογράφων, τόνισε τη σημασία της.

«Αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό είναι για τη χώρα μας», είπε, προσθέτοντας ότι «με πρότασή μου, όταν υπάρχουν 5 χώρες ενδιαφερόμενες, θα γίνονται προσφορές για αγορά φαρμάκων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με σκοπό τη μαζική αγορά και την εξοικονόμηση χρημάτων». Σημειώνεται ότι η αρχική πρόταση της Κομισιόν απαιτούσε τουλάχιστον 9 χώρες.

Επιπλέον, η πρόταση προβλέπει ότι σε περίπτωση έλλειψης φαρμάκων σε κάποια χώρα, όπως στην Κύπρο, τα φάρμακα θα αποστέλλονται από άλλες χώρες της ΕΕ.

Ο ευρωβουλευτής δήλωσε ικανοποιημένος, επισημαίνοντας ότι η κοινή προμήθεια φαρμάκων ήταν βασική του προτεραιότητα ως Υπουργός Υγείας και υλοποιείται τώρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο από τη θέση του ευρωβουλευτή. Τόνισε ότι η έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο «είναι ένα ουσιαστικό βήμα για την προστασία της δημόσιας υγείας, την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και τη διασφάλιση ότι κανένας Ευρωπαίος πολίτης δεν θα στερείται αναγκαία φαρμακευτική αγωγή».

Ο ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ, Γιώργος Γεωργίου, αναφέρθηκε στην έλλειψη δημοκρατικής νομιμοποίησης από πλευράς Κομισιόν και εξήγησε ότι τώρα ανοίγει ο δρόμος για παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Απαντώντας σε ερώτηση, είπε: «Σαφώς θα εφαρμοστεί προσωρινά, περιμένοντας την απόφαση του Δικαστηρίου». Αν το Δικαστήριο γνωμοδοτήσει θετικά, θα ψηφίσουμε, είπε, προσθέτοντας ότι αν κριθεί αρνητικά, «θα πρέπει να επαναδιαπραγματευτεί με τη Mercosur».

Μίλησε για «έλλειψη δημοκρατικής νομιμοποίησης» και για «ελλιπή διάλογο με τις αγροτικές οργανώσεις» πριν την υπογραφή της συμφωνίας, σημειώνοντας ότι το ζήτημα αφορά και την κοινωνία, καθώς τίθενται θέματα προτύπων και υγείας.

«Θα ήταν πιο δημοκρατικό να μην εφαρμοστεί η συμφωνία», ανέφερε, «αλλά δεν θα περιμένει».

Αντιπαράθεση Μαυρίδη με Κάλλας

Ο ευρωβουλευτής Κώστας Μαυρίδης (ΔΗΚΟ – S&D) παρενέβη στη συζήτηση για την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική άμυνας της ΕΕ στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, τονίζοντας την ανάγκη στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ, με την ευρωπαϊκή άμυνα στον πυρήνα της. Επέκρινε την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για την αποφυγή αναφοράς στην τουρκική κατοχή εδάφους της ΕΕ στην Κύπρο.

«Η στρατηγική αυτονομία της ΕΕ, με την ευρωπαϊκή άμυνα στον πυρήνα της, αποτελεί σήμερα αναγκαιότητα», ανέφερε ο κ. Μαυρίδης. Επισήμανε ότι «το μέλλον της ΕΕ εξαρτάται από την ικανότητά μας να υπερασπιστούμε και να προστατεύσουμε τα εξωτερικά μας σύνορα και τους πολίτες μας, είτε πρόκειται για τη Γροιλανδία είτε για την Κύπρο».

Απευθυνόμενος στην Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ, κ. Κάλλας, ο κ. Μαυρίδης άσκησε έντονη κριτική για την αποφυγή αναφοράς στην τουρκική κατοχή εδάφους της ΕΕ στην Κύπρο, λέγοντας: «Είναι αυτό συνεπές με το καθήκον σας ως θεματοφύλακα των Συνθηκών της ΕΕ και του κράτους δικαίου;».

Γεάδης για επεισόδια Λάρνακας

Ο ευρωβουλευτής του ΕΛΑΜ (ECR) Γεάδης Γεάδη αναφέρθηκε σε επεισόδια στην Κύπρο, ειδικότερα στη Λάρνακα μεταξύ μεταναστών, λέγοντας ότι πρόκειται για «εικόνες ευρωπαϊκής αποτυχίας». Περιέγραψε σκηνές από συμπλοκές στην άλλοτε φιλήσυχη Λάρνακα και υπογράμμισε: «Η Ευρώπη κινδυνεύει από τις πολιτικές όσων άνοιξαν τις πύλες στους παράνομους μετανάστες».

Φειδίας: Συνάντηση με Τ/κ δημοσιογράφους

Ο ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου είχε συνάντηση μόνο με την αντιπροσωπεία των Τ/κ δημοσιογράφων, οι οποίοι ζήτησαν να τον δουν με αφορμή τα δημοσιεύματα που τον αφορούσαν για τα οποία απάντησε με το γνωστό βίντεο που ανέβασε.