Η Εθνική Φρουρά ακολουθώντας τις πολιτικές κατευθύνσεις του Υπουργείου Άμυνας, προωθεί μια διαδικασία επιτάχυνσης του εκσυγχρονισμού, με έμφαση στην αύξηση της αποτρεπτικής ικανότητας και επιχειρησιακής ετοιμότητας, με αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και των σύγχρονων οπλικών συστημάτων, επισημαίνει ο αρχηγός της Δύναμης, Εμμανουήλ Θεοδώρου. Στη συνέντευξή του στο «Φ», ο αντιστράτηγος εξηγεί πως η Εθνική Φρουρά αξιολογεί συνεχώς και προσαρμόζεται στις σύγχρονες εξελίξεις, παρέχοντας στην Πολιτεία αξιόπιστες επιλογές αντιμετώπισης οποιασδήποτε πρόκλησης.

Στέκεται στις συνεργασίες της Κυπριακής Δημοκρατίας με άλλες χώρες και σημειώνει πως αποτελούν ουσιαστικό εργαλείο επιχειρησιακής αναβάθμισης, ανταλλαγής τεχνογνωσίας και διαλειτουργικότητας. Υπογραμμίζει πως με τις συνεργασίες αναδεικνύεται και μια άλλη διάσταση για την Κυπριακή Πολιτεία: Συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο αρχηγός της Εθνικής Φρουράς αποτιμά θετικά τη συμβολή αυτών των συνεργασιών και για τον τομέα της κυπριακής αμυντικής βιομηχανίας, αφού δημιουργούνται ευκαιρίες για τις ντόπιες βιομηχανίες. Θετικά αξιολογεί και το πρόγραμμα συνεργασίας με τις ΗΠΑ, το οποίο προβλέπει τη διεξαγωγή ασκήσεων, συνεκπαιδεύσεων, ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης επί εξειδικευμένων θεμάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος και συμμετοχή προσωπικού σε σχολεία και σεμινάρια τόσο στην Κύπρο όσο και στην Αμερική, τα οποία προάγουν τη διαλειτουργικότητα και τα πρότυπα εκπαίδευσης. Σημαντική εξέλιξη θεωρεί την άρση των περιορισμών στην προμήθεια αμυντικού υλικού από τις Ηνωμένες Πολιτείες, για τις ανάγκες της Εθνικής Φρουράς.

-Αλλάζουν οι γεωστρατηγικές ισορροπίες, αλλάζουν τα δεδομένα και στον τομέα της Άμυνας και της Ασφάλειας. Η Εθνική Φρουρά πως προσαρμόζεται σε αυτή τη νέα τάξη πραγμάτων;

-Οι ραγδαίες εξελίξεις στο διεθνές περιβάλλον ασφάλειας, τόσο στην Ευρώπη όσο και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, επηρεάζουν άμεσα την Κυπριακή Δημοκρατία. Οι διεθνείς αντιπαραθέσεις χαρακτηρίζονται, πέραν από την κλασική μορφή τους, με διπλωματικά, οικονομικά και στρατιωτικά μέσα, από ευρεία χρήση νέων τεχνολογιών με ασύμμετρα και υβριδικά χαρακτηριστικά. Έχοντας υπόψη αυτά τα δεδομένα σχεδιάζουμε τα επόμενά μας βήματα, διότι η Εθνική Φρουρά οφείλει να εξελίσσεται και να προσαρμόζεται. Ακολουθώντας τις πολιτικές κατευθύνσεις του Υπουργείου Άμυνας, βρίσκεται σε εξέλιξη μια διαδικασία επιτάχυνσης του εκσυγχρονισμού, με έμφαση στην αύξηση της αποτρεπτικής ικανότητας και επιχειρησιακής ετοιμότητας, με αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και των σύγχρονων οπλικών συστημάτων. Παράλληλα η εμβάθυνση των διεθνών συνεργασιών λειτουργεί ως καταλύτης σταθερότητας στο εγγύς περιβάλλον.

Για την επιτυχία απαιτείται, όπως προανέφερα, μεθοδικός σχεδιασμός και ρεαλιστική αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, σε μια διαρκή διαδικασία προσαρμογής στα σύγχρονα δεδομένα.

Γνωρίζουμε τις προκλήσεις, γνωρίζουμε όμως και τις ευκαιρίες. Η αποστολή μας παραμένει σαφής: να διασφαλίζουμε τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας και να συμβάλλουμε στη σταθερότητα και ασφάλεια της κυπριακής κοινωνίας.

-Είναι η Εθνική Φρουρά μια ικανή και αξιόμαχη αποτρεπτική δύναμη για την Κυπριακή Δημοκρατία; Ποια είναι τα πρώτα συμπεράσματά σας μετά την ανάληψη των καθηκόντων σας;

-Στο διάστημα των τριών μηνών από την ανάληψη των καθηκόντων μου, έχω πλέον διαμορφώσει μια ξεκάθαρη εικόνα: ναι, η Εθνική Φρουρά αποτελεί μια αξιόμαχη αποτρεπτική δύναμη. Αυτό οφείλεται πρωτίστως στο ανθρώπινο δυναμικό μας, που αποτελεί και τον κύριο πολλαπλασιαστή ισχύος. Το υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού, πειθαρχίας και εκπαίδευσης, καθιστούν τους ανθρώπους μας τον κύριο παράγοντα επιτυχούς εκτέλεσης της αποστολής. Και λέγοντας ανθρώπινο δυναμικό θα πρέπει να συμπεριλάβουμε τους εφέδρους και τους εθνοφύλακες μας, ανθρώπους με πίστη στη Πατρίδα και την Εθνική Φρουρά, που δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό όποτε κληθούν σε βάρος του προσωπικού τους χρόνου και των ατομικών τους αναγκών. Η αποτρεπτική ικανότητα δεν είναι μια αφηρημένη έννοια. Απαιτεί σύγχρονα μέσα, ικανούς ανθρώπους και σκληρή δουλειά. Η Εθνική Φρουρά αξιολογεί συνεχώς και προσαρμόζεται στις σύγχρονες εξελίξεις, παρέχοντας στην Πολιτεία αξιόπιστες επιλογές αντιμετώπισης οποιασδήποτε πρόκλησης.

-Οι συνεργασίες και οι κοινές ασκήσεις με άλλες χώρες, πόσο έχουν ενισχύσει την Εθνική Φρουρά και το προσωπικό της; Με ποιες χώρες υπάρχει συνεργασία;

-Οι διεθνείς συνεργασίες αναβαθμίζουν ουσιαστικά την Εθνική Φρουρά. Δεν συνιστούν απλά θεσμικές επαφές, αλλά αποτελούν ουσιαστικό εργαλείο επιχειρησιακής αναβάθμισης, ανταλλαγής τεχνογνωσίας και διαλειτουργικότητας. Συνεκπαιδεύσεις, κοινές ασκήσεις και ανταλλαγές στελεχών με Ένοπλες Δυνάμεις άλλων χωρών, όπως για παράδειγμα, η Ελλάδα, το Ισραήλ, η Αίγυπτος, η Ιορδανία, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, οι ΗΠΑ και αρκετές άλλες ενισχύουν την επιχειρησιακή μας επάρκεια και μας δίνουν την δυνατότητα να βελτιώσουμε διαδικασίες, τεχνικές και τακτικές, αλλά κυρίως μας γεμίζουν αυτοπεποίθηση βλέποντας τα στελέχη μας να στέκονται με μεγάλη επιτυχία δίπλα στο προσωπικό χωρών με μεγάλη στρατιωτική παράδοση και εμπειρία. Η Κύπρος, λόγω της γεωστρατηγικής της θέσης, παρόλο το μικρό της μέγεθος, είναι ένας ενεργός συντελεστής ασφάλειας. Αυτό αποτυπώνεται τόσο στα διμερή σχήματα, όσο και στις πολυμερείς πρωτοβουλίες. Ταυτόχρονα, συμμετέχουμε σε όλες τις επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η παρουσία μας στην UNIFIL είναι σταθερή. Η Εθνική Φρουρά συμμετέχει ενεργά στις στρατιωτικές δραστηριότητες στα πλαίσια της κοινής Εξωτερικής Πολιτικής Άμυνας και Ασφάλειας της Ένωσης, έχοντας ενεργό ρόλο και λόγο, τόσο στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων όσο και στην υλοποίηση αυτών.

-Τι σημαίνει η πρόσφατη συνεργασία με Γαλλία και Ισραήλ και η συμμετοχή στα εξοπλιστικά προγράμματα κυπριακών αμυντικών βιομηχανιών;

-Η συνεργασία με Γαλλία και Ισραήλ συνιστά μια από τις πιο ουσιαστικές πτυχές της στρατιωτικής διπλωματίας που αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια. Και οι δύο χώρες διαθέτουν προηγμένες Ένοπλες Δυνάμεις, υψηλή τεχνογνωσία, ώριμες αμυντικές βιομηχανίες με κορυφαία οπλικά συστήματα και πολύτιμη εμπειρία στη διεξαγωγή σύγχρονων επιχειρήσεων. Για την Εθνική Φρουρά, η συνεργασία αυτή μεταφράζεται σε πρακτική επιχειρησιακή αξία: συνεκπαιδεύεις, ανταλλαγή εμπειριών, δυνατότητα απόκτησης οπλικών συστημάτων τεχνολογίας αιχμής και ενίσχυση της διαλειτουργικότητας. Παράλληλα για την Κυπριακή Δημοκρατία έχει και μια επιπλέον διάσταση: συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Η ενίσχυση των συνεργασιών αυτών δημιουργεί επίσης ευκαιρίες για τις κυπριακές αμυντικές βιομηχανίες. Αυτό είναι ιδιαίτερα κρίσιμο, καθώς η ανάπτυξη της εγχώριας αμυντικής τεχνογνωσίας και της παραγωγικής ικανότητας αποτελεί στρατηγικό στόχο. Η Κύπρος διαθέτει καινοτομία και πρόσβαση σε ευρωπαϊκά εργαλεία χρηματοδότησης, που μπορούν να αξιοποιηθούν με τα κατάλληλα προγράμματα.

-Πως αναμένετε να αξιοποιηθεί το πρόγραμμα SAFE και τι σημαίνει αυτό για την Εθνική Φρουρά;

-Το πρόγραμμα SAFE αποτελεί μια σημαντική ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, με χρηματοδοτικά εργαλεία που απευθύνονται αποκλειστικά στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο την ενίσχυση των αμυντικών τους ικανοτήτων και τη σταδιακή επίτευξη της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας.

Μέσω του SAFE δίνονται στην Κύπρο, δυνατότητες πρόσβασης σε χρηματοδοτικούς πόρους για εξοπλιστικά προγράμματα, με τα οποία η Εθνική Φρουρά θα ανανεώσει σε σημαντικό βαθμό το οπλοστάσιο της, θα εντάξει νέες τεχνολογίες στη λειτουργία της, και θα βελτιώσει συνολικά την μαχητική της ισχύ.

Το Υπουργείο Άμυνας και το ΓΕΕΦ συνεργάζονται συντονισμένα και έχουν ήδη κατατεθεί συγκεκριμένες προτάσεις σε ένα πρόγραμμα το οποίο θεωρώ απόλυτα ισορροπημένο και κατανεμημένο σε βασικές και επείγουσες ανάγκες εκσυγχρονισμού των μέσων μας.

-Πόσο σημαντική είναι η συνεργασία με τις ΗΠΑ και η άρση πώλησης όπλων για την Εθνική Φρουρά; Πως θα αξιοποιηθεί αυτό το δεδομένο;

-Με τις ΗΠΑ υπάρχει μία ιδιαίτερη σχέση που αναπτύσσεται πολύ γρήγορα τα τελευταία χρόνια. Με την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Πολιτείας του New Jersey το 2023, η Κύπρος έγινε το 100ο μέλος στο Πρόγραμμα «State Partnership Program – SPP», των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

Το εν λόγω πρόγραμμα συνεργασίας, μεταξύ άλλων, προβλέπει τη διεξαγωγή ασκήσεων, συνεκπαιδεύσεων, ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης επί εξειδικευμένων θεμάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος και συμμετοχή προσωπικού σε σχολεία και σεμινάρια τόσο στην Κύπρο όσο και στην Αμερική, τα οποία προάγουν τη διαλειτουργικότητα και τα πρότυπα εκπαίδευσης.

Παράλληλα, η άρση των περιορισμών στην προμήθεια αμυντικού υλικού από τις Ηνωμένες Πολιτείες αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη. Δεν αφορά μόνο την πρόσβαση σε συγκεκριμένα οπλικά συστήματα, αλλά κυρίως την αναβάθμιση του θεσμικού πλαισίου συνεργασίας σε ζητήματα άμυνας και ασφάλειας, εδραιώνοντας τη θέση της Κύπρου ως αξιόπιστου περιφερειακού εταίρου και παράγοντα ασφάλειας.

Όσον αφορά στην δυνατότητα που μας παρέχεται για προμήθεια στρατιωτικού υλικού από το πλεόνασμα των ΗΠΑ, η Εθνική Φρουρά έχει προσδιορίσει τον εξοπλισμό ενδιαφέροντός της, ο οποίος αφορά στην τακτική κινητικότητα τμημάτων, τη διεξαγωγή ναυτικών επιχειρήσεων, την αεροπυρόσβεση και τις δυνατότητες παροχής υποστήριξης ανθρωπιστικών επιχειρήσεων.

-Ποια βήματα εκσυγχρονισμού της Εθνικής Φρουράς γίνονται σε επιχειρησιακό επίπεδο αλλά και στους εξοπλισμούς;

-Η Εθνική Φρουρά αποτελεί ένα ζωντανό οργανισμό ο οποίος συνεχώς εξελίσσεται και εκσυγχρονίζεται. Ο εκσυγχρονισμός υλοποιείται παράλληλα σε τρία επίπεδα. Το πρώτο είναι το οργανωτικό, με έμφαση στη βελτίωση της δομής δυνάμεων, των διαδικασιών και των πρακτικών πάνω στις οποίες βασίζονται οι δράσεις μας. Το δεύτερο είναι ο τομέας των υποδομών, όπου υλοποιούνται έργα που θα υποστηρίξουν το ανθρώπινο δυναμικό, το υλικό και τις νέες τεχνολογίες. Και το τρίτο επίπεδο είναι οι εξοπλισμοί στους οποίους αναφέρθηκα νωρίτερα. Σε πλήρη ευθυγράμμιση με την Πολιτική Ηγεσία και με βάση τους διαθέσιμους πόρους, υλοποιείται ένα πολυετές πρόγραμμα εκσυγχρονισμού, με στόχο τη διατήρηση κρίσιμων συστημάτων σε επιχειρησιακή κατάσταση και την προμήθεια νέων μέσων, όταν και όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Παράλληλα υλοποιείται αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός της εκπαίδευσης των στελεχών και των οπλιτών, ώστε να καταστούν ικανοί μαχητές στο νέο ψηφιακό πεδίο μάχης. Επιδίωξή μας είναι να είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του παρόντος και να δημιουργούμε προϋποθέσεις για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του μέλλοντος.

Συμπερασματικά, ο εκσυγχρονισμός μας βασίζεται σε λεπτομερή αξιολόγηση κάθε φορά της κατάστασης, ρεαλιστική στοχοθεσία, βελτιστή αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και συνεχή αποτίμηση του παραγόμενου έργου ώστε να ξεπερνάμε αγκυλώσεις και να προχωρούμε με ταχύτητα.

-Υπάρχουν συγκεκριμένες ανάγκες σε εξοπλιστικά προγράμματα; Σε ποιους τομείς δίδεται προτεραιότητα;

-Οι ανάγκες σε εξοπλισμούς είναι πάντα συνάρτηση της αποστολής, του επιχειρησιακού περιβάλλοντος και των διαθέσιμων πόρων. Η Εθνική Φρουρά διαθέτει πολυετές πρόγραμμα εκσυγχρονισμού, το οποίο υλοποιείται σταδιακά και μεθοδικά, με στόχο να αξιοποιούνται στο μέγιστο όσα μας διαθέτει η Πολιτεία, από το υστέρημα του Κυπριακού λαού.

Οι προτεραιότητές μας διαμορφώνονται σε τρεις άξονες: την ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας, τη διατήρηση κρίσιμων συστημάτων σε πλήρη επιχειρησιακή κατάσταση και την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών.

Για λόγους που είναι προφανείς δεν είναι σκόπιμο να αναφερθούμε σε συγκεκριμένα συστήματα. Εκείνο που μπορώ να πω με βεβαιότητα, είναι ότι ο σχεδιασμός μας είναι ρεαλιστικός, στοχευμένος και επιτρέπει στην Εθνική Φρουρά να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες επιχειρησιακές απαιτήσεις. Η προσπάθεια επικεντρώνεται στην ισόρροπη αντιμετώπιση των απειλών σε ξηρά, θάλασσα και αέρα ενισχύοντας επιπλέον τις δυνατότητες επικοινωνιών και πληροφοριών.

-Η αγορά συστημάτων anti-drones και η δημιουργία αντι-αεροπορικού θόλου, πόσο σημαντικό είναι για την άμυνα της Κύπρου;

-Είναι σίγουρο ότι το επιχειρησιακό περιβάλλον έχει αλλάξει σημαντικά. Τα μη επανδρωμένα μέσα, τα πληροφοριακά συστήματα, η ευρεία χρήση του κυβερνοχώρου και του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος έχουν μεταβάλει τον τρόπο διεξαγωγής των επιχειρήσεων διεθνώς. Η Εθνική Φρουρά παρακολουθεί στενά αυτές τις εξελίξεις και προσαρμόζει τον σχεδιασμό της.

Η προστασία από μη επανδρωμένα συστήματα και η ανάπτυξη ολοκληρωμένων αντι-drone δυνατοτήτων αποτελούν σαφώς προτεραιότητα. Η αντιμετώπιση τέτοιων απειλών δεν είναι μονοδιάστατη αλλά απαιτεί τεχνολογίες ανίχνευσης, παρεμβολής, αναχαίτισης και στηρίζεται τόσο σε συστήματα όσο και σε διαδικασίες.

Σε συνεργασία με την Πολιτική Ηγεσία, μελετούμε λύσεις που εξυπηρετούν τον επιχειρησιακό μας σχεδιασμό και οι οποίες βρίσκονται σε διάφορα στάδια ωρίμανσης. Η Εθνική Φρουρά ενσωματώνει μεθοδικά τις εξελίξεις, με γνώμονα πάντα την επιχειρησιακή της αποστολή.

-Η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο πόσο ανησυχεί;

-Η Ανατολική Μεσόγειος είναι μια περιοχή με υψηλή γεωπολιτική αξία και σύνθετες ισορροπίες. Παρατηρούνται εντάσεις, ανταγωνισμοί, μεταβαλλόμενες συμμαχίες και αναδυόμενοι κίνδυνοι. Αυτή η πραγματικότητα δεν επιτρέπει εφησυχασμό. Η Εθνική Φρουρά, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, αξιολογεί τα δεδομένα με ψυχραιμία και είναι σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε κατάστασης. Η αποστολή μας είναι συγκεκριμένη: η διασφάλιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας και η προστασία της Κύπρου και των συμπολιτών μας. Ως Αρχηγός της Δύναμης θέλω να είμαι σαφής, η ανησυχία δεν πρέπει να μετατρέπεται σε ανασφάλεια, αλλά σε εγρήγορση. Οφείλουμε να συνεχίσουμε ανεπηρέαστοι τις προσπάθειές μας για πρόοδο και ευημερία του νησιού μας έκαστος από το δικό του μετερίζι.

Συνεργασία με Αστυνομία

-Η Εθνική Φρουρά μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση απειλών όπως η παράνομη μετανάστευση και η τρομοκρατία;

-Οι σύγχρονες απειλές δεν περιορίζονται στο παραδοσιακό πεδίο των στρατιωτικών επιχειρήσεων αλλά είναι πολυεπίπεδες. Η παράνομη μετανάστευση, η τρομοκρατία, οι υβριδικές απειλές, η παραπληροφόρηση και οι κυβερνοεπιθέσεις, αποτελούν πτυχές ενός νέου φάσματος ασφάλειας. Η εμπλοκή και συνδρομή των Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίες διαθέτουν τεχνογνωσία, εμπειρία και ανάλογο εξοπλισμό είναι μια διεθνής πρακτική. Η προσφορά της Εθνικής Φρουράς, στην αποτελεσματική υποστήριξη του κρατικού μηχανισμού, για την αντιμετώπιση κάθε είδους κρίσης είναι δεδομένη, άμεση και πολύπλευρη. Χαρακτηριστικά παραδείγματα επιτυχούς διυπηρεσιακής συνεργασίας είναι η άμεση συνέργεια με την Αστυνομία στην αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών και η ανάληψη της μοίρας πτητικών μέσων αεροπυρόσβεσης.

Υπολογίσιμη δύναμη

-Τι μήνυμα θα θέλατε να στείλετε στους Κύπριους πολίτες ως Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς;

-Θα τους έλεγα να έχουν εμπιστοσύνη στην Εθνική Φρουρά και στην ικανότητα της να προασπίσει τα συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Εθνική Φρουρά είναι κοινό κτήμα όλων των Κυπρίων πολιτών και η ευθύνη να παραμείνει ισχυρή, είναι συλλογική. Πρόγραμμα, σκληρή δουλειά και μετρήσιμα αποτελέσματα καθημερινά για μια Εθνική Φρουρά που μας κάνει όλους υπερήφανους. Μετά από αγώνες, πολύ μόχθο και συνεχή υποστήριξη των εκάστοτε Κυβερνήσεων και του κυπριακού λαού, η Εθνική Φρουρά αξιοποιώντας τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις και στελεχωμένη από εκπαιδευμένα και ευσυνείδητα στελέχη, έχει καταστεί σήμερα μια υπολογίσιμη Δύναμη, γεγονός που αναγνωρίζεται από τους διεθνείς εταίρους μας.

Η Εθνική Φρουρά δεν είναι θεατής αλλά μέρος της συλλογικής προσπάθειας για ένα ασφαλές περιβάλλον και για μια Κύπρο που προοδεύει. Παράλληλα, η συμμετοχή μας σε ευρωπαϊκές και διεθνείς πρωτοβουλίες ενισχύει τον ρόλο της χώρας μας ως πυλώνα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Η αποστολή μας είναι ιερή. Την υπηρετούμε με αφοσίωση, μεθοδικότητα και πίστη στις αρχές και στην ιστορία μας.