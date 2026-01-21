Πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιανουαρίου στις Βρυξέλλες η τελετή έναρξης της Στρατιωτικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), με αφορμή την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, από την Κυπριακή Δημοκρατία. Η εκδήλωση αποτέλεσε έναν σημαντικό σταθμό για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής συνεργασίας και της στρατηγικής αυτονομίας της Ένωσης.

Στην τελετή παρευρέθηκε ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου, ο οποίος κατά τη διάρκεια του χαιρετισμού του αναφέρθηκε στις τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις και τις πρόσφατες παγκόσμιες προκλήσεις. Ο Αντιστράτηγος Θεοδώρου τόνισε τη σημασία της ενίσχυσης της αμυντικής ικανότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ανέπτυξε τους στόχους της Κυπριακής Προεδρίας για την περαιτέρω εμβάθυνση της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ένωσης, ενισχύοντας τη συνεργασία των κρατών μελών και την αμυντική συνοχή της Ευρώπης. Ο Αρχηγός, παρουσίασε επίσης, το συνολικό έργο της Εθνικής Φρουράς, όπως τις επιχειρησιακές δραστηριότητες, τις διμερείς και πολυεθνικές ασκήσεις που συμμετέχει το Στράτευμα καθώς και τον κοινωνικό της ρόλο.

Επιπλέον, προβλήθηκε οπτικοακουστικό υλικό που ανέδειξε τις δυνατότητες και δράσεις της Εθνικής Φρουράς, επισημαίνοντας τον ρόλο της στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας και στην προώθηση της στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ.

Στο περιθώριο της τελετής, πραγματοποιήθηκαν ομιλίες από τον Πρόεδρο της Στρατιωτικής Επιτροπής, Στρατηγό Seán Clancy, καθώς και από τον Μόνιμο Στρατιωτικό Αντιπρόσωπο της Κύπρου, Συνταγματάρχη (ΥΠ) Κωνσταντίνο Κωνσταντίνου. Ειδική αναφορά έγινε στην στρατηγική σημασία της Κύπρου στην ευρωπαϊκή άμυνα και τις προσπάθειες της Κυπριακής Δημοκρατίας να ενισχύσει τις στρατιωτικές ικανότητες της ΕΕ μέσω συνεργασιών και εκσυγχρονισμένων αμυντικών συστημάτων.

Δείτε τις εικόνες: