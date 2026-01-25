Θα εξαντληθούν όλες οι δυνατότητες και τα περιθώρια ώστε να προκύψουν θετικές εξελίξεις και αποτελέσματα, ανέφερε σε βιντεοσκοπημένη δήλωσή του ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, μετά την ολοκλήρωση της διυπουργικής επίσκεψης εργασίας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στο πλαίσιο της εφαρμογής του Κοινού Σχεδίου Δράσης μεταξύ των δυο χωρών.

Οι Υπουργοί Εξωτερικών, Ενέργειας, Γεωργίας και ο Υφυπουργός Έρευνας πραγματοποίησαν την Παρασκευή και το Σάββατο επίσκεψη εργασίας στα ΗΑΕ όπου, σε συναντήσεις με ομολόγους τους και άλλους αξιωματούχους συζήτησαν για συνεργασία σε διάφορους τομείς.

Σε δήλωσή του, ο κ. Κόμπος σημειώνει ότι η επίσκεψη στο Άμπου Ντάμπι, ήταν συνέχεια της επίσημης επίσκεψης του Προέδρου των ΗΑΕ στην Κύπρο, και της υπογραφής της στρατηγικής συμφωνίας Κύπρου-ΗΑΕ.

Ο κ. Κόμπος ανέφερε ότι την Παρασκευή υπέγραψε με τον ομόλογό του τη συμφωνία-ομπρέλα που αφορά τη στρατηγική συνεργασία σε θέματα ενέργειας.

Σημείωσε ότι το Σάββατο οι Κύπριοι Υπουργοί είχαν συναντήσεις με τον Υπουργό Επενδύσεων, με τον Υπουργό Καινοτομίας και Τεχνολογίας, με τον Επικεφαλής του Εθνικού Επενδυτικού Ταμείου, καθώς επίσης και με τον Επικεφαλής της Εθνικής Εταιρείας Ενέργειας.

«Συζητήσαμε μια σειρά ζητημάτων που αφορούν το ενεργειακό πεδίο, που αφορούν σε θέματα που έχουν να κάνουν με τις αφαλατώσεις, θέματα που έχουν να κάνουν με τεχνολογία αιχμής», είπε. «Σκοπός είναι να εξαντληθούν όλες οι δυνατότητες και όλο το περιθώριο το οποίο μπορεί να υπάρξει σε σχέση με την απόδοση συγκεκριμένων αποτελεσμάτων», ανέφερε, προσθέτοντας ότι, «η βούληση και από τις δύο πλευρές σε πολιτικό επίπεδο είναι απτή, είναι δεδομένη».

Κλείνοντας, ο κ. Κόμπος αναφέρει ότι «θα συνεχιστεί η προσπάθεια» και θα εξαντληθούν όλα τα περιθώρια τα οποία μπορεί να υπάρξουν, ώστε να προκύψουν θετικές εξελίξεις και αποτελέσματα.

«Πολύ σημαντική» χαρακτήρισε την επίσκεψη εργασίας η Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρία Παναγιώτου, σε δική της δήλωση, σημειώνοντας ότι συζητήθηκε και το θέμα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων.

«Ο διάλογος με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι συνεχής. Είναι ένας διάλογος που έχει ήδη φέρει θετικά αποτελέσματα στη χώρα μας με την τοποθέτηση των μονάδων αφαλάτωσης στη Μονή. Είναι ένας διάλογος ο οποίος φυσικά βασίζεται στην αμοιβαία πολιτική βούληση για συνεργασία», είπε. «Εμείς εδώ βλέπουμε το μοντέλο που εφαρμόζουν για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και αξιοποιούμε τις τεχνολογίες τις οποίες έχουν εδώ για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε και να ενισχύσουμε τα συστήματά μας», πρόσθεσε.

«Προχωρούμε προς τη σωστή κατεύθυνση», είπε ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Μιχάλης Δαμιανός, στη δική του δήλωση. Είπε ότι συζήτησαν, στον τομέα της ενέργειας, «μια ευρύτερη στρατηγική συνεργασία, επικεντρωμένη πάντοτε και στην έλευση του φυσικού αερίου, σε θέματα ΑΟΖ αλλά και σε θέματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας». Οι συναντήσεις ήταν πάρα πολύ εποικοδομητικές, είπε.

Ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Νικόδημος Δαμιανού, είπε ότι, το πλαίσιο συνεργασίας με τα ΗΑΕ καλύπτει και τον τομέα της τεχνολογίας και καινοτομίας αναφερόμενος στην τεχνογνωσία των ΗΑΕ σε αυτούς τους τομείς.

«Εμείς ως Κύπρος θέλουμε να μετατρέψουμε μια οικονομία που βασίζεται πρωτίστως στις υπηρεσίες σε μια οικονομία η οποία βασίζεται στις υπηρεσίες αλλά και την τεχνολογία, την καινοτομία και τη γνώση, ένα knowledge-based economy για το νέο ψηφιακό μέλλον», ανέφερε. «Τα ΗΑΕ είναι ένα κράτος μοντέλο σε αυτό το πλαίσιο, έχουν την τεχνογνωσία και την τεχνολογία και είναι σημαντικός εταίρος σε αυτούς τους τομείς», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον κ. Δαμιανού, ιδιαίτερη αναφορά, κατά τις συναντήσεις με κυβερνητικούς ομολόγους τους, αλλά και φορείς του οικοσύστηματος, έγινε «κυρίως σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης, πώς χτίζουμε έναν οικοσύστημα το οποίο να περιλαμβάνει υποδομές, τεχνογνωσία αλλά και την κατάλληλη τεχνολογία για να μπορέσουμε να αποτελέσουμε ένα τεχνολογικό κέντρο για την περιοχή, ειδικότερα στην τεχνητή νοημοσύνη».

Είπε ότι επικεντρώθηκαν στα επόμενα πρακτικά βήματα που μπορούν να μετατρέψουν αυτή την προσπάθεια σε πραγματικότητα.

ΚΥΠΕ