Σύσταση Επιτροπής Στρατηγικής Ενέργειας Κύπρου-ΗΑΕ, προβλέπει το Μνημόνιο που υπέγραψαν την Παρασκευή στο Άμπου Ντάμπι οι Υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών, για την παρακολούθηση και τον συντονισμό των πρωτοβουλιών που συμφωνήθηκαν, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας.

«Η συνεργασία ενδυναμώνει τον ρόλο της Κύπρου ως αξιόπιστου εταίρου και παράγοντα σταθερότητας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου», σημειώνεται.

Όπως αναφέρει το δελτίο Τύπου, η Κυπριακή Δημοκρατία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (HAE) υπέγραψαν Μνημόνιο Συναντίληψης για την εγκαθίδρυση Περιεκτικής Στρατηγικής Ενεργειακής Συνεργασίας, με στόχο την περαιτέρω εμβάθυνση των διμερών σχέσεων και την ανάπτυξη ενός μακροπρόθεσμου και δομημένου πλαισίου συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας.

Το Μνημόνιο υπεγράφη από τον Υπουργό Εξωτερικών Κωνσταντίνο Κόμπο και από τον Αναπληρωτή Πρωθυπουργό και Υπουργό Εξωτερικών των ΗΑΕ Abdullah bin Zayed Al Nahyan «και αντικατοπτρίζει την κοινή πολιτική βούληση των δύο χωρών για ενίσχυση της στρατηγικής τους συνεργασίας σε έναν τομέα κομβικής σημασίας για την ενεργειακή ασφάλεια, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την περιφερειακή σταθερότητα».

Σημειώνεται ότι το Μνημόνιο θεσπίζει το πλαίσιο συνεργασίας που καλύπτει ολόκληρη την ενεργειακή αλυσίδα, προβλέποντας, μεταξύ άλλων, συνεργασία στους τομείς του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), της ηλεκτρικής ενέργειας, του υδρογόνου και των ενεργειακών υποδομών, με έμφαση στις επενδύσεις, στη μεταφορά τεχνογνωσίας και στην αξιοποίηση καινοτόμων βέλτιστων πρακτικών.

«Η συνεργασία ενισχύει τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και την ανθεκτικότητα των ενεργειακών συστημάτων, σε ευθυγράμμιση με τους διεθνείς στόχους για το κλίμα, ενώ αξιοποιεί τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των δύο χωρών. Παράλληλα, ενδυναμώνει τον ρόλο της Κύπρου ως αξιόπιστου εταίρου και παράγοντα σταθερότητας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου», προστίθεται.

Για την αποτελεσματική υλοποίηση του Μνημονίου, αναφέρεται, προβλέπεται η σύσταση Επιτροπής Στρατηγικής Ενέργειας Κύπρου-ΗΑΕ, αρμόδιας για την παρακολούθηση και τον συντονισμό των πρωτοβουλιών που συμφωνήθηκαν.

