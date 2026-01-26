Διπλωματική εκστρατεία της Κύπρου στον Κόλπο με την επίσκεψη του Προέδρου Χριστοδουλίδη στο Μπαχρέιν και διυπουργική αποστολή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Στόχος η αναβάθμιση των διμερών σχέσεων, αλλά και η ενίσχυση των δεσμών μεταξύ ΕΕ και Κόλπου στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας.

Στρατηγική σημασία του Μπαχρέιν

Σε πολιτικό επίπεδο η Λευκωσία αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στο Μπαχρέιν, καθώς είναι από την αρχή του χρόνου ένα από τα μη μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Επίσης προεδρεύει του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, ενώ ως μέλος του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας είναι μία από τις χώρες όπου η Κύπρος μπορεί να απευθυνθεί.

Παράλληλα, οι σχέσεις της Κύπρου με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αναβαθμίζονται συνεχώς. Τέσσερις υπουργοί επισκέφθηκαν το Άμπου Ντάμπι στο πλαίσιο διυπουργικής αποστολής.

Όσον αφορά το Μπαχρέιν θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Κύπρος είναι μόλις η τέταρτη χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει προχωρήσει σε άνοιγμα πρεσβείας στη Μάναμα. Οι άλλες τρεις χώρες είναι Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία.

Δηλώσεις Χριστοδουλίδη

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης στη Μάναμα αναφέρθηκε στη μεγάλη σημασία που αποδίδει η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ στις σχέσεις ανάμεσα στην Ένωση και τις χώρες του Κόλπου.

Ο ΠτΔ είπε, μεταξύ άλλων, ότι «η επίσκεψη μου είναι και συμβολική και ουσιαστική, μια σαφής αντανάκλαση της κοινής αποφασιστικότητας μας να ενισχύσουμε περαιτέρω τις διμερείς μας σχέσεις σε όλα τα επίπεδα- πολιτικό, στρατηγικό και οικονομικό».

Στάθηκε επίσης στο γεγονός ότι η διμερής συνεργασία έχει επεκταθεί σταθερά κατά τα τελευταία χρόνια και τώρα εκτείνεται σε βασικούς τομείς, περιλαμβανομένων της άμυνας και της ασφάλειας, του εμπορίου και των επενδύσεων, του πολιτισμού, της ανώτερης εκπαίδευσης, της νεολαίας, της ναυτιλίας και του τουρισμού.

Εξέφρασε ακόμη την ικανοποίησή του για το ότι η επίσκεψη αυτή λαμβάνει χώρα στη διάρκεια του πρώτου μήνα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ και αποτελεί ταυτόχρονα την πρώτη του διμερή επίσκεψη υπό αυτή την ιδιότητα, «μια ξεκάθαρη ένδειξη της σημασίας που αποδίδουμε στη συνεργασία μας με το Μπαχρέιν».

Προσέθεσε ότι η χρονική στιγμή της επίσκεψης είναι επίσης πολύ σημαντική διότι το Μπαχρέιν προεδρεύει φέτος του Συμβουλίου Συνεργασίας των χωρών του Κόλπου, παρέχοντας σημαντικές ευκαιρίες για πιο στενή συνεργασία τόσο σε περιφερειακό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

«Κατά τη διάρκεια της κατ’ ιδίαν συνάντησης μας, επιβεβαιώσαμε το βάθος, τη προοπτική και τον μελλοντικό προσανατολισμό των σχέσεων μας και προσβλέπω να οικοδομήσουμε επ’ αυτής της συζήτησης. Είμαι βέβαιος ότι οι συνομιλίες θα εμβαθύνουν περισσότερο τη στρατηγική μας συνεργασία και θα μετουσιώσουν το κοινό μας όραμα σε απτά αποτελέσματα και θα ενισχύσουν τη συνεργασία μας προς όφελος των λαών και των περιοχών μας», κατέληξε.

Το καλωσόρισμα του βασιλιά

Από την πλευρά του ο βασιλιάς του Μπαχρέιν, Χαμάντ μπιν Ίσα αλ Χαλίφα, καλωσορίζοντας τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και αφού αναφέρθηκε στις μακρόχρονες και εξαιρετικές σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες, είπε, μεταξύ άλλων, ότι «αυτές οι στενές σχέσεις εδράζονται στην αμοιβαία κατανόηση και αμοιβαίο σεβασμό, στις κοινές αξίες και στην εποικοδομητική συνεργασία».

«Εξαίρουμε την πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε διάφορους τομείς προς όφελος των φίλων λαών και χωρών μας. Προσβλέπουμε στο άνοιγμα Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Μπαχρέιν καθώς και στην πραγματοποίηση του επιχειρηματικού φόρουμ ανάμεσα στα εμπορικά επιμελητήρια των χωρών μας, όπως και στην υπογραφή συνολικά εννέα συμφωνιών και μνημονίων συναντίληψης σε τομείς όπως η εκπαίδευση, ο πολιτισμός, ο τουρισμός και η τεχνολογία πληροφορικής», προσέθεσε.

Ο βασιλιάς του Μπαχρέιν επαναβεβαίωσε επίσης τη δέσμευση της χώρας του για την περαιτέρω ανάπτυξη της εποικοδομητικής σχέσης με την Κύπρο και στη διάνοιξη ευρύτερων οριζόντων για διμερή συνεργασία στον οικονομικό, εμπορικό, αναπτυξιακό και κοινωνικό τομέα, ενδυναμώνοντας παράλληλα τον ρόλο του ιδιωτικού τομέα στις επενδύσεις, στην καινοτομία, στην επιχειρηματικότητα και αυξάνοντας τον όγκο εμπορικών συναλλαγών.

Συμφωνίες και μνημόνια συνεργασίας

Στο πλαίσιο της επίσκεψης υπεγράφη Συμφωνία για την αμοιβαία αναγνώριση προσόντων ανώτατης εκπαίδευσης καθώς και Μνημόνια Συναντίληψης στους τομείς της στρατιωτικής συνεργασίας, της Διπλωματίας (Διπλωματικές Ακαδημίες), της εκπαίδευσης στην Έρευνα και Διάσωση, τον Πολιτισμό, τις Αρχαιότητες και τα Χειροτεχνήματα, καθώς και για συνεργασία στον τομέα του Τουρισμού, ενώ υπεγράφη επίσης συμφωνία για συνεργασία ανάμεσα στο ΚΕΒΕ και στο Εμπορικό Επιμελητήριο του Μπαχρέιν.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, σε γραπτή του δήλωση ανέφερε ότι αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία στην υπογραφή αριθμού συμφωνιών και μνημονίων συναντίληψης στο πλαίσιο της επίσκεψης.

Τα κείμενα αυτά «αποτελούν απτό αποτέλεσμα της συστηματικής προεργασίας που έχει προηγηθεί και ενισχύουν το θεσμικό υπόβαθρο της διμερούς συνεργασίας, δημιουργώντας νέες προοπτικές αμοιβαία επωφελών συνεργειών», σημείωσε.

«Ισχυρή ένδειξη της στενής συνεργασίας αποτελεί και το Κοινό Σχέδιο Δράσης, το οποίο συμφωνήθηκε από τους Υπουργούς Εξωτερικών των δύο χωρών, τον Απρίλιο του 2025, με ένα σαφές πλαίσιο για την εμβάθυνση της συνεργασίας σε πολιτικούς, οικονομικούς, επενδυτικούς, ενεργειακούς, εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς τομείς» πρόσθεσε.

Τέλος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι οι κεντρικές προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας αποτελούν η ολοκλήρωση της Συμφωνίας Ελευθέρου Εμπορίου ΕΕ–ΣΣΚ, η προώθηση της φιλελευθεροποίησης του καθεστώτος θεωρήσεων και η έναρξη διαπραγματεύσεων για Συμφωνία Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης. «Οι πρωτοβουλίες αυτές θα ενισχύσουν τη θεσμική, οικονομική και πολιτική διασύνδεση των δύο πλευρών», κατέληξε.

Δήλωση Κόμπου μετά την ολοκλήρωση διυπουργικής επίσκεψης

Θα εξαντληθούν όλες οι δυνατότητες και τα περιθώρια ώστε να προκύψουν θετικές εξελίξεις και αποτελέσματα, ανέφερε σε βιντεοσκοπημένη δήλωσή του ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, μετά την ολοκλήρωση της διυπουργικής επίσκεψης εργασίας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στο πλαίσιο της εφαρμογής του Κοινού Σχεδίου Δράσης μεταξύ των δυο χωρών.

Οι Υπουργοί Εξωτερικών, Ενέργειας, Γεωργίας και ο Υφυπουργός Έρευνας πραγματοποίησαν την Παρασκευή και το Σάββατο επίσκεψη εργασίας στα ΗΑΕ όπου, σε συναντήσεις με ομολόγους τους και άλλους αξιωματούχους συζήτησαν για συνεργασία σε διάφορους τομείς.

Σε δήλωσή του, ο κ. Κόμπος σημειώνει ότι η επίσκεψη στο Άμπου Ντάμπι, ήταν συνέχεια της επίσημης επίσκεψης του Προέδρου των ΗΑΕ στην Κύπρο, και της υπογραφής της στρατηγικής συμφωνίας Κύπρου-ΗΑΕ.

Ο κ. Κόμπος ανέφερε ότι την Παρασκευή υπέγραψε με τον ομόλογό του τη συμφωνία-ομπρέλα που αφορά τη στρατηγική συνεργασία σε θέματα ενέργειας.

Σημείωσε ότι το Σάββατο οι Κύπριοι Υπουργοί είχαν συναντήσεις με τον Υπουργό Επενδύσεων, με τον Υπουργό Καινοτομίας και Τεχνολογίας, με τον Επικεφαλής του Εθνικού Επενδυτικού Ταμείου, καθώς επίσης και με τον Επικεφαλής της Εθνικής Εταιρείας Ενέργειας.

«Συζητήσαμε μια σειρά ζητημάτων που αφορούν το ενεργειακό πεδίο, που αφορούν σε θέματα που έχουν να κάνουν με τις αφαλατώσεις, θέματα που έχουν να κάνουν με τεχνολογία αιχμής», είπε. «Σκοπός είναι να εξαντληθούν όλες οι δυνατότητες και όλο το περιθώριο το οποίο μπορεί να υπάρξει σε σχέση με την απόδοση συγκεκριμένων αποτελεσμάτων», ανέφερε, προσθέτοντας ότι, «η βούληση και από τις δύο πλευρές σε πολιτικό επίπεδο είναι απτή, είναι δεδομένη».

Οι δηλώσεις των άλλων υπουργών

«Πολύ σημαντική» χαρακτήρισε την επίσκεψη εργασίας η Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρία Παναγιώτου, σε δική της δήλωση, σημειώνοντας ότι συζητήθηκε και το θέμα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων.

«Ο διάλογος με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι συνεχής. Είναι ένας διάλογος που έχει ήδη φέρει θετικά αποτελέσματα στη χώρα μας με την τοποθέτηση των μονάδων αφαλάτωσης στη Μονή. Είναι ένας διάλογος ο οποίος φυσικά βασίζεται στην αμοιβαία πολιτική βούληση για συνεργασία», είπε. «Εμείς εδώ βλέπουμε το μοντέλο που εφαρμόζουν για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και αξιοποιούμε τις τεχνολογίες τις οποίες έχουν εδώ για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε και να ενισχύσουμε τα συστήματά μας», πρόσθεσε.

«Προχωρούμε προς τη σωστή κατεύθυνση», είπε ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Μιχάλης Δαμιανός, στη δική του δήλωση. Είπε ότι συζήτησαν, στον τομέα της ενέργειας, «μια ευρύτερη στρατηγική συνεργασία, επικεντρωμένη πάντοτε και στην έλευση του φυσικού αερίου, σε θέματα ΑΟΖ αλλά και σε θέματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας». Οι συναντήσεις ήταν πάρα πολύ εποικοδομητικές, είπε.

Ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Νικόδημος Δαμιανού, είπε ότι, το πλαίσιο συνεργασίας με τα ΗΑΕ καλύπτει και τον τομέα της τεχνολογίας και καινοτομίας αναφερόμενος στην τεχνογνωσία των ΗΑΕ σε αυτούς τους τομείς.

«Εμείς ως Κύπρος θέλουμε να μετατρέψουμε μια οικονομία που βασίζεται πρωτίστως στις υπηρεσίες σε μια οικονομία η οποία βασίζεται στις υπηρεσίες αλλά και την τεχνολογία, την καινοτομία και τη γνώση, ένα knowledge-based economy για το νέο ψηφιακό μέλλον», ανέφερε. «Τα ΗΑΕ είναι ένα κράτος μοντέλο σε αυτό το πλαίσιο, έχουν την τεχνογνωσία και την τεχνολογία και είναι σημαντικός εταίρος σε αυτούς τους τομείς», πρόσθεσε.

Συνάντηση Κόμπου-Μλαντένοφ για τη Γάζα

Τη συμβολή της Κύπρου στις προσπάθειες για τη σταθεροποίηση της Γάζας συζήτησε το Σάββατο στο Άμπου Ντάμπι ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, με τον Νικολάι Μλαντένοφ, Ύπατο Εκπρόσωπο για τη Γάζα στο Συμβούλιο Ειρήνης του Προέδρου των ΗΠΑ, σύμφωνα με ανάρτηση του κ. Κόμπου στο Χ.

Ο Υπουργός είχε επίσης συνάντηση με την Υπουργό Ευρώπης των ΗΑΕ, Λάνα Νουσεϊμπέ.

Ο κ. Κόμπος αναφέρει ότι είχε μια «επίκαιρη» συνάντηση και ανταλλαγή απόψεων με τον Νικολάι Μλαντένοφ, μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου για τη Γάζα και Ύπατο Εκπρόσωπο για τη Γάζα στο Συμβούλιο Ειρήνης του Προέδρου των ΗΠΑ.

Σημειώνει ότι είχαν μια «χρήσιμη συζήτηση» με επίκεντρο την ενεργό συμβολή της Κύπρου στις προσπάθειες σταθεροποίησης της Γάζας, σύμφωνα με το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ, 2803 και ιδίως στους τομείς της ανθρωπιστικής βοήθειας, της ασφάλειας και της ανοικοδόμησης.

Σχετικά με τη συνάντησή του με την Υπουργό Ευρώπης των ΗΑΕ, Λάνα Νουσεϊμπέ, ο κ. Κόμπος αναφέρει σε άλλη ανάρτησή του, ότι έγινε μια «ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων» σχετικά με βασικές πτυχές των σχετικών διμερών και διεθνών υποθέσεων.